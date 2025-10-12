Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Так пахнет уют: яблочные пончики, которые заменят пирог и штрудель разом
Автомобиль благодарит внимательного хозяина: как простые привычки продлевают жизнь машине
Праздник, который отменили: как новые правила убивают дух Таиланда
Мажешь кремом — а толку ноль: руки всё равно трескаются, пока не исправите одну ошибку
Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все
Коврик, 15 минут и никакого зала: тело просыпается, суставы отдыхают, энергия возвращается
Белое стало серым, но выбросить жалко? Один странный рецепт решит проблему за вечер
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим

7 чувств — ключ к памяти: учёные раскрыли математический предел запоминания

7:09
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Память человека — одно из самых загадочных явлений природы. Более ста лет нейробиологи пытались найти физическое воплощение воспоминаний — так называемую энграмму, след, который должен фиксировать наш опыт в мозге. Однако новое исследование учёных из Великобритании и России предлагает совершенно иной взгляд: возможно, предел человеческой памяти задаётся не только биологией, но и математикой.

Запах розы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запах розы

"Количество отдельных энграмм, хранящихся в памяти в устойчивом состоянии, является наибольшим для концептуального пространства с семью измерениями", — заявил профессор Сколтеха, доктор наук Николай Бриллиантов.

Почему память может зависеть от размерности восприятия

Учёные из Королевского колледжа Лондона, Университета Лафборо и Сколковского института разработали кинетическую модель энграмм памяти, которая показывает, как воспоминания формируются и исчезают под действием внешних стимулов.

Модель предполагает, что каждое чувство создаёт собственное измерение восприятия. При малом числе таких измерений мозг формирует мало воспоминаний; при слишком большом — информация начинает "перекрываться". Максимальная эффективность достигается на уровне семи сенсорных измерений - именно здесь система памяти работает лучше всего.

Таким образом, число чувств у человека — не случайность эволюции, а отражение фундаментального баланса между восприятием и памятью, пишет thedebrief.org.

Сравнение: биологические и математические модели памяти

Подход Основная идея Результат Ограничения
Биологическая модель Воспоминания связаны с активностью нейронных сетей Объясняет, где хранится память Не объясняет математические закономерности
Математическая модель энграмм Память формируется в многомерном "концептуальном пространстве" Определяет оптимальное число чувств — 7 Требует экспериментального подтверждения

Как работает "многомерная память"

Каждое воспоминание в модели представлено как динамический объект — энграмма, которая "растёт" при повторении стимулов и "расплывается" при отсутствии новых впечатлений. Когда число измерений увеличивается, растёт и число таких энграмм — но только до порога. После седьмого измерения начинается интерференция: воспоминания начинают перекрываться, теряя чёткость.

Именно этот эффект, по мнению авторов, ограничивает объём человеческой памяти и объясняет феномен, известный со времён психолога Джорджа Миллера: наш мозг способен удерживать в сознании семь ± два элемента информации.

Советы шаг за шагом: как улучшить память естественно

  1. Развивайте все органы чувств. Чем богаче сенсорный опыт, тем устойчивее воспоминания.

  2. Повторяйте информацию. Повторение укрепляет энграммы, предотвращая "расплывание".

  3. Меняйте контекст. Новые ощущения помогают связывать воспоминания между собой.

  4. Даже отдых важен. Сон — ключевой механизм закрепления информации в мозге.

  5. Тренируйте внимание. Осознанное восприятие формирует более глубокие связи в нейронных сетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зубрить информацию без перерывов.
    Последствие: перегрузка и забывание.
    Альтернатива: интервальные повторения, чередование активности и отдыха.

  • Ошибка: игнорировать ощущения.
    Последствие: слабое закрепление памяти.
    Альтернатива: подключайте зрение, слух и движение при изучении нового.

  • Ошибка: недооценивать сон.
    Последствие: разрушение энграмм.
    Альтернатива: регулярный режим сна и тишина ночью.

А что если…

А что если человеческий мозг действительно ограничен "математическим потолком" восприятия? Это объяснило бы, почему попытки создать искусственный интеллект с сотнями сенсорных каналов приводят не к гению, а к хаосу. Возможно, природа уже нашла золотое сечение чувств, а мы лишь открываем формулы, которые она использует.

Таблица плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы
Даёт количественное объяснение пределов памяти Теоретическая, требует эмпирической проверки
Может использоваться в ИИ и нейроморфных системах Сложна для прямого наблюдения в биологии
Объединяет психологию и математику Не учитывает эмоциональные факторы памяти

FAQ

Что такое энграмма?
Это гипотетический след памяти — нейронная структура, сохраняющая информацию о пережитом опыте.

Почему именно семь измерений?
Математическое моделирование показало, что при семи сенсорных каналах система памяти хранит максимум уникальных воспоминаний без потерь.

Можно ли тренировать память, расширяя "измерения"?
Да, через развитие сенсорики — искусства, музыку, движение, новые ощущения. Это помогает мозгу создавать больше взаимосвязей.

Мифы и правда

Миф: мозг хранит все воспоминания навсегда.
Правда: память подвержена естественному забыванию — важнейшему механизму фильтрации.

Миф: чем больше чувств, тем выше интеллект.
Правда: добавление новых сенсорных каналов может вызвать путаницу и перегрузку системы.

Миф: память — это просто архив.
Правда: она динамична, воспоминания постоянно переписываются и взаимодействуют.

Сон и психология

Во сне мозг активно "пересобирает" энграммы, избавляясь от ненужного и укрепляя важное. Нехватка сна снижает когнитивную гибкость и мешает формированию устойчивых связей между воспоминаниями. Медитация, дыхательные практики и умеренная стимуляция чувств помогают восстановить баланс между вниманием и памятью.

3 интересных факта

  1. Мозг человека способен хранить до 2,5 петабайт информации — это более трёх миллионов часов видео.

  2. При воспоминании активируются те же зоны мозга, что и при восприятии реальных событий.

  3. Искусственные нейросети, вдохновлённые биологической памятью, начинают показывать схожие пределы обучения.

Исторический контекст

Идея об энграмме была предложена ещё в 1904 году немецким биологом Рихардом Земоном. С тех пор нейробиологи пытались "увидеть" память, используя микроскопию, МРТ и оптогенетику. Однако математический подход, предложенный в XXI веке, впервые объединил биологию, физику и информатику в единую теорию памяти — от клеточного уровня до вычислительных моделей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Домашние животные
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Автомобиль благодарит внимательного хозяина: как простые привычки продлевают жизнь машине
Праздник, который отменили: как новые правила убивают дух Таиланда
Мажешь кремом — а толку ноль: руки всё равно трескаются, пока не исправите одну ошибку
Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все
Коврик, 15 минут и никакого зала: тело просыпается, суставы отдыхают, энергия возвращается
Белое стало серым, но выбросить жалко? Один странный рецепт решит проблему за вечер
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов
Когда королевский этикет бессилен: как принцесса Диана нарушала главные правила дворца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.