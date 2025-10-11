Сон стал врагом свободы: миллионы жертвуют здоровьем ради времени для себя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Каждый вечер одни и те же кадры: экран смартфона светится в темноте, пальцы скользят по ленте соцсетей, а глаза всё чаще слипаются. Сон давно зовёт, но рука снова тянется "досмотреть серию" или "ещё чуть-чуть почитать". Это и есть феномен, получивший название "прокрастинация в ущерб сну" - привычка сознательно откладывать отдых ради нескольких часов "времени для себя".

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

Как появилась "месть сну"

Термин родился в Китае в конце 2010-х годов среди студентов и офисных сотрудников, чей день длился по 12-14 часов. Не имея возможности расслабиться днём, люди начали "отвоёвывать" личное время у сна.

По сути, человек наказывает не работу или систему — а себя.

"На самом деле человек наказывает именно себя, за то, что он наполняет свою жизнь сложными задачами и тем, что делать совсем не хочется", — пояснила психотерапевт Юлия Романенко.

Когда единственным временем для отдыха остаются поздние часы, мозг воспринимает их как шанс вернуть себе свободу. Скроллинг, сериалы или чтение превращаются в своеобразную компенсацию за дневную рутину.

Почему мы отказываемся спать

По данным исследований, почти 94% людей, сталкивающихся с ночной прокрастинацией, жалуются на нехватку личного времени. После насыщенного дня многим кажется, что только поздним вечером можно наконец "жить для себя".

Нередко причина кроется в хроническом стрессе или ощущении потери контроля над жизнью. Когда днём всё расписано по минутам, ночь становится пространством личной свободы.

Усталость при этом снижает самоконтроль, и человек легче поддаётся искушению — "ещё одно видео, и спать".

К риску особенно склонны:

  • сотрудники с высоким уровнем стресса;

  • студенты и родители маленьких детей;

  • люди с синдромом дефицита внимания (СДВГ);

  • "совы", для которых поздний отход ко сну — норма биоритмов.

Последствия для здоровья

"У человека снижается производительность, возникают конфликты с коллегами, раздражительность и перепады настроения — и это влияет на все сферы жизни", — отметила клинический психолог Агата Сивирина.

84% людей, практикующих ночную прокрастинацию, чувствуют усталость минимум раз в неделю, а 40% — несколько раз. Такие привычки удваивают риск бессонницы.

Хроническое недосыпание разрушает организм постепенно: ухудшается концентрация, память, настроение, а через годы могут развиться тревожные расстройства, диабет, проблемы с сердцем.

"Прокрастинация по ночам даёт быстрый дофамин. Но однажды его может стать недостаточно, чтобы справляться с тревогой. Это может привести к депрессии", — предупреждает Юлия Романенко.

Сравнение: прокрастинация vs осознанный отдых

Параметр Прокрастинация перед сном Осознанный отдых
Цель Получить удовольствие в ущерб сну Восстановить силы
Последствия Усталость, раздражительность, бессонница Энергия, концентрация, стабильное настроение
Эмоциональное состояние Иллюзия контроля, вина утром Удовлетворение и спокойствие
Физиологический эффект Недосып, стресс, гормональный сбой Восстановление нервной системы

Советы шаг за шагом

  1. Признайте проблему. Первый шаг — осознать, что вы сознательно откладываете сон.

  2. Создайте режим. Ложитесь и вставайте в одно время, даже в выходные.

  3. Снижайте нагрузку постепенно. Смещайте время сна на 10-15 минут раньше каждые пару дней.

  4. Вводите вечерние ритуалы. Медитация, чтение, тёплый душ — сигналы телу, что пора засыпать.

  5. Уберите гаджеты за час до сна. Яркий свет экранов блокирует выработку мелатонина.

  6. Планируйте личное время днём. Когда в расписании есть место для отдыха, отпадает потребность "красть" его ночью.

  7. Работайте с установками. Меняйте мысль "это моё единственное время" на "сон — лучший способ восстановиться".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Лечь спать с телефоном в руках.
    Последствие: задержка выработки мелатонина и трудности с засыпанием.
    Альтернатива: замените гаджет на бумажную книгу или спокойную музыку.

  • Ошибка: Стараться резко изменить режим.
    Последствие: стресс, бессонница и откат к старым привычкам.
    Альтернатива: двигайтесь к цели поэтапно, вырабатывая устойчивый ритм.

  • Ошибка: Игнорировать дневную усталость.
    Последствие: накопление тревожности и эмоциональное выгорание.
    Альтернатива: делайте короткие перерывы в течение дня, чтобы не "догонять" отдых ночью.

А что если вы — сова?

Не всегда поздний сон — это прокрастинация. Если вы ложитесь после полуночи, но спите 7-8 часов и чувствуете себя бодро, — это просто особенность биоритма. Проблема начинается, когда ночные развлечения урезают отдых и приводят к хроническому недосыпу.

Психологи отмечают: "совы" чаще страдают от ночной прокрастинации, но именно им особенно важно соблюдать гигиену сна — приглушённый свет, стабильный график, отсутствие гаджетов перед сном.

Плюсы и минусы привычки

Плюсы (иллюзия) Минусы (реальность)
Ощущение свободы и контроля Нарушение сна и гормонального баланса
Возможность расслабиться Усталость, раздражительность
Личное время Ухудшение памяти и концентрации

FAQ

Как отличить прокрастинацию от просто позднего сна?
Если вы могли лечь раньше, но сознательно откладываете сон ради развлечений — это прокрастинация.

Сколько сна нужно взрослому человеку?
Не менее 7-8 часов. Даже один час недосыпа ежедневно снижает концентрацию и иммунитет.

Можно ли избавиться от привычки самостоятельно?
Да, если вы систематически внедряете вечерние ритуалы и снижаете экранное время. В сложных случаях поможет психолог.

Мифы и правда

Миф: Ночной сериал помогает расслабиться.
Правда: Телевизор и смартфон возбуждают нервную систему, мешая уснуть.

Миф: "Я сплю по 5 часов, и мне хватает".
Правда: Недосып накапливается и незаметно разрушает здоровье.

Миф: Прокрастинация — безобидная привычка.
Правда: Это форма психологического избегания, ведущая к выгоранию.

Исторический контекст

Сон всегда считался роскошью для занятых людей. Ещё в индустриальную эпоху считалось доблестью работать ночами. В XXI веке, когда технологии вторглись в личное пространство, эта установка лишь усилилась. Термин revenge bedtime procrastination стал символом поколения, уставшего жить "по расписанию".

3 интересных факта

• По данным опросов, женщины прокрастинируют перед сном на 25% чаще мужчин.
• Один час ночного бодрствования снижает когнитивные способности на 10% на следующий день.
• Люди, ложащиеся спать до 23:00, живут в среднем на 5 лет дольше тех, кто засыпает после часа ночи.

Прокрастинация перед сном — не просто вредная привычка, а сигнал о внутреннем дисбалансе. Когда день отнимает силы, а ночь становится "временем свободы", стоит не обвинять себя, а перестроить приоритеты. Сон — не потеря времени, а главный ресурс, который возвращает энергию, спокойствие и смысл в каждом новом дне.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
