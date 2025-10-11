Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход, который устал от себя: как переизбыток косметики делает кожу сухой и раздражённой
Старое советское средство оказалось эффективнее диет — напиток, проверенный временем, возвращается
Мария Погребняк открывает секреты: как ортопедические сандали спасают стопу ребёнка
Он волк, но наш: семья из Югры доказала, что даже опасные породы могут быть домашними
Ящики против лопаты: способ, который сохраняет луковицы тюльпанов, и превращает клумбу в идеал
Новичок за рулём — добыча для перекупов: как не дать себя обмануть при выборе первой машины
Как пахнет молекула: найден ключ к управлению обонянием
Пора забыть о варке: 8 минут обжарки спасут брокколи от безвкусицы и вернут ей витамины
После 60 тело можно перезапустить: доказанные упражнения, усиливающие плотность костей и устойчивость

Усталость стала новой болезнью века: тело бьёт тревогу, но никто не слушает

8:40
Здоровье

Каждый третий россиянин ежедневно сталкивается с чувством упадка сил, а почти четверть живут в постоянном состоянии усталости. Терапевт, научный обозреватель и эксперт по доказательной медицине Ольга Сухарева утверждает, что это состояние может быть не просто результатом переутомления, а симптомом конкретных нарушений в организме.

Головокружение у человека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Головокружение у человека

"Уверяю вас, что дикая и абсолютная слабость, буквально до тошноты и какой-то боли, действительно возможна. Это состояние, когда ты не можешь встать с кровати и просто почистить зубы", — пояснила врач Ольга Сухарева.

В своём блоге "Терапевт & Гастроэнтеролог" специалист рассказала, какие факторы чаще всего скрываются за хронической усталостью, какие анализы действительно нужны и какие обследования — пустая трата денег.

Почему возникает хроническая усталость

Многие пациенты годами ищут причину своего состояния, сдают десятки анализов, но остаются без диагноза. Между тем медицина давно выделяет несколько основных источников постоянной слабости, которые нередко остаются без внимания.

1. Анемия и дефицит железа

Одной из самых частых причин апатии и сонливости является снижение уровня гемоглобина или скрытый дефицит железа. Для диагностики достаточно сдать кровь на гемоглобин и ферритин.
Нормальные значения: гемоглобин выше 120 г/л, ферритин — не менее 40 нг/мл. Если показатели ниже, врач назначает препараты железа или корректирует питание.

2. Гипотиреоз

Пониженная функция щитовидной железы нередко вызывает слабость, зябкость и проблемы с концентрацией. Проверить достаточно один показатель — ТТГ (тиреотропный гормон). Интерпретацию даёт эндокринолог, учитывая пол, возраст и клинические симптомы.

3. Дефицит витамина D

По современным данным, оптимальный уровень витамина D должен находиться в диапазоне 30-50 нг/мл. Недостаток этого гормона приводит не только к утомляемости, но и к болям в мышцах, ломкости костей и снижению иммунитета.

4. Поствирусная астенизация

После гриппа, ковида или даже лёгкой простуды организм может восстанавливаться до двух недель, а у пожилых людей — до месяца. Это временное состояние, не требующее особого лечения, достаточно отдыха, сна и умеренной физической активности.

5. Повышенный уровень КФК

Креатинфосфокиназа — фермент, отвечающий за получение энергии клетками. При его дисбалансе может развиваться мышечная слабость, миопатия или даже сердечные проблемы. Анализ КФК помогает исключить серьёзные заболевания.

6. Депрессия

Психическое истощение может проявляться физически — в виде постоянной усталости, отсутствия мотивации и нарушений сна. Для самодиагностики можно пройти тест Бека - один из надёжных инструментов оценки депрессии.

7. Синдром хронической усталости

Это диагноз исключения: его ставят, когда другие причины не подтверждаются. Болезнь проявляется резким истощением даже при минимальных нагрузках, постнагрузочным обострением и непереносимостью вертикального положения. Учёные связывают синдром с вирусными инфекциями и нарушением иммунных процессов в мозге.

"К сожалению, медикаментозное лечение такого состояния зачастую не приносит ощутимого облегчения. Поэтому эффективнее дозировать нагрузки и тщательно планировать образ жизни", — отметила Ольга Сухарева.

Сравнение: частые причины усталости

Причина Симптомы Анализ Что делать
Анемия Слабость, головокружение Гемоглобин, ферритин Препараты железа, питание
Гипотиреоз Зябкость, отёки, усталость ТТГ Консультация эндокринолога
Дефицит витамина D Сонливость, боли в костях 25(ОН)D Приём витамина D3
Поствирусная астения Слабость после болезни Не требуется Отдых, режим сна
Депрессия Потеря интереса, апатия Тест Бека Психотерапия, антидепрессанты

Советы шаг за шагом

  1. Не откладывайте обследование. Начните с общих анализов крови, ТТГ и витамина D.

  2. Фиксируйте симптомы. Ведите дневник усталости — когда она появляется, после чего усиливается.

  3. Проверяйте уровень железа. Особенно важно для женщин детородного возраста.

  4. Не занимайтесь самолечением. БАДы и "витаминные коктейли" часто бесполезны.

  5. Отдыхайте по графику. Планируйте день с перерывами на отдых и умеренные физические нагрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: искать причину слабости в "глистах".
    Последствие: потеря времени и денег.
    Альтернатива: анализ крови на ферритин и ТТГ.

  • Ошибка: проходить "чистку организма" и сдавать бессмысленные анализы.
    Последствие: ухудшение самочувствия из-за стресса и диет.
    Альтернатива: обследование у терапевта с упором на реальные показатели.

  • Ошибка: лечиться самостоятельно по советам из интернета.
    Последствие: маскировка опасных заболеваний.
    Альтернатива: наблюдение у специалиста, корректировка терапии по анализам.

А что если причина психологическая?

Депрессия часто маскируется под усталость. Если анализы в норме, стоит задуматься о психоэмоциональном фоне. С помощью когнитивной терапии и умеренных физических нагрузок можно восстановить работоспособность. Главное — не игнорировать внутренние сигналы организма.

Плюсы и минусы лабораторной диагностики

Плюсы Минусы
Помогает выявить скрытые заболевания Высокая стоимость некоторых анализов
Позволяет подобрать точное лечение Риск избыточного обследования
Объективные результаты Возможна разная интерпретация показателей
Помогает отсеять ненужные гипотезы Требует участия специалиста

FAQ

Как понять, что это не просто усталость, а болезнь?
Если слабость сохраняется более месяца и не проходит после отдыха, нужно обратиться к врачу и сдать базовые анализы.

Можно ли вылечить хроническую усталость?
Зависит от причины. При анемии или гипотиреозе — да. При миалгическом энцефаломиелите лечение комплексное и требует времени.

Стоит ли сдавать анализы на вирусы и паразитов?
Нет. Эти тесты не имеют диагностической ценности при обычной усталости и часто используются для "вытягивания" денег.

Мифы и правда

Миф: Постоянная слабость — просто возраст.
Правда: Даже у пожилых людей хроническая усталость часто связана с лечимыми нарушениями.

Миф: Дефицит витамина D бывает только зимой.
Правда: Его нехватка встречается круглый год, особенно у людей, редко бывающих на солнце.

Миф: Если отдыхать больше, усталость пройдёт.
Правда: Иногда отдых не помогает, если причина физиологическая — тогда нужна диагностика.

Исторический контекст

Понятие "синдром хронической усталости" появилось в 1980-х годах, когда у сотен пациентов в США фиксировалась необъяснимая слабость после вирусных инфекций. Тогда считалось, что это редкое заболевание, но сегодня известно: такие состояния встречаются у миллионов людей по всему миру. Наука продолжает искать механизмы и эффективные способы лечения.

3 интересных факта

• Женщины сталкиваются с анемией в 5 раз чаще мужчин.
• Недостаток сна снижает концентрацию так же, как алкоголь.
• Уровень витамина D напрямую влияет на выработку "гормона счастья" — серотонина.

Многие состояния, вызывающие упадок сил, можно диагностировать с помощью простых анализов. Главное — не искать "волшебную таблетку", а подойти к проблеме системно. Контроль питания, витаминов и психологического здоровья зачастую возвращает энергию быстрее любых стимуляторов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Последние материалы
Он волк, но наш: семья из Югры доказала, что даже опасные породы могут быть домашними
Ящики против лопаты: способ, который сохраняет луковицы тюльпанов, и превращает клумбу в идеал
Новичок за рулём — добыча для перекупов: как не дать себя обмануть при выборе первой машины
Как пахнет молекула: найден ключ к управлению обонянием
Пора забыть о варке: 8 минут обжарки спасут брокколи от безвкусицы и вернут ей витамины
После 60 тело можно перезапустить: доказанные упражнения, усиливающие плотность костей и устойчивость
Как часть Нового шёлкового пути: открыта высокоскоростная железная магистраль между Сербией и Венгрией
Гигиена, которая обманывает: почему привычная мочалка работает против вашей кожи
Грязное белье больше не проблема: как сохранить свежесть вещей в путешествии
Формальность вместо жизни: как галочка в карте стоила человеку последнего вздоха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.