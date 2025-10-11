Усталость стала новой болезнью века: тело бьёт тревогу, но никто не слушает

Каждый третий россиянин ежедневно сталкивается с чувством упадка сил, а почти четверть живут в постоянном состоянии усталости. Терапевт, научный обозреватель и эксперт по доказательной медицине Ольга Сухарева утверждает, что это состояние может быть не просто результатом переутомления, а симптомом конкретных нарушений в организме.

Головокружение у человека

"Уверяю вас, что дикая и абсолютная слабость, буквально до тошноты и какой-то боли, действительно возможна. Это состояние, когда ты не можешь встать с кровати и просто почистить зубы", — пояснила врач Ольга Сухарева.

В своём блоге "Терапевт & Гастроэнтеролог" специалист рассказала, какие факторы чаще всего скрываются за хронической усталостью, какие анализы действительно нужны и какие обследования — пустая трата денег.

Почему возникает хроническая усталость

Многие пациенты годами ищут причину своего состояния, сдают десятки анализов, но остаются без диагноза. Между тем медицина давно выделяет несколько основных источников постоянной слабости, которые нередко остаются без внимания.

1. Анемия и дефицит железа

Одной из самых частых причин апатии и сонливости является снижение уровня гемоглобина или скрытый дефицит железа. Для диагностики достаточно сдать кровь на гемоглобин и ферритин.

Нормальные значения: гемоглобин выше 120 г/л, ферритин — не менее 40 нг/мл. Если показатели ниже, врач назначает препараты железа или корректирует питание.

2. Гипотиреоз

Пониженная функция щитовидной железы нередко вызывает слабость, зябкость и проблемы с концентрацией. Проверить достаточно один показатель — ТТГ (тиреотропный гормон). Интерпретацию даёт эндокринолог, учитывая пол, возраст и клинические симптомы.

3. Дефицит витамина D

По современным данным, оптимальный уровень витамина D должен находиться в диапазоне 30-50 нг/мл. Недостаток этого гормона приводит не только к утомляемости, но и к болям в мышцах, ломкости костей и снижению иммунитета.

4. Поствирусная астенизация

После гриппа, ковида или даже лёгкой простуды организм может восстанавливаться до двух недель, а у пожилых людей — до месяца. Это временное состояние, не требующее особого лечения, достаточно отдыха, сна и умеренной физической активности.

5. Повышенный уровень КФК

Креатинфосфокиназа — фермент, отвечающий за получение энергии клетками. При его дисбалансе может развиваться мышечная слабость, миопатия или даже сердечные проблемы. Анализ КФК помогает исключить серьёзные заболевания.

6. Депрессия

Психическое истощение может проявляться физически — в виде постоянной усталости, отсутствия мотивации и нарушений сна. Для самодиагностики можно пройти тест Бека - один из надёжных инструментов оценки депрессии.

7. Синдром хронической усталости

Это диагноз исключения: его ставят, когда другие причины не подтверждаются. Болезнь проявляется резким истощением даже при минимальных нагрузках, постнагрузочным обострением и непереносимостью вертикального положения. Учёные связывают синдром с вирусными инфекциями и нарушением иммунных процессов в мозге.

"К сожалению, медикаментозное лечение такого состояния зачастую не приносит ощутимого облегчения. Поэтому эффективнее дозировать нагрузки и тщательно планировать образ жизни", — отметила Ольга Сухарева.

Сравнение: частые причины усталости

Причина Симптомы Анализ Что делать Анемия Слабость, головокружение Гемоглобин, ферритин Препараты железа, питание Гипотиреоз Зябкость, отёки, усталость ТТГ Консультация эндокринолога Дефицит витамина D Сонливость, боли в костях 25(ОН)D Приём витамина D3 Поствирусная астения Слабость после болезни Не требуется Отдых, режим сна Депрессия Потеря интереса, апатия Тест Бека Психотерапия, антидепрессанты

Советы шаг за шагом

Не откладывайте обследование. Начните с общих анализов крови, ТТГ и витамина D. Фиксируйте симптомы. Ведите дневник усталости — когда она появляется, после чего усиливается. Проверяйте уровень железа. Особенно важно для женщин детородного возраста. Не занимайтесь самолечением. БАДы и "витаминные коктейли" часто бесполезны. Отдыхайте по графику. Планируйте день с перерывами на отдых и умеренные физические нагрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: искать причину слабости в "глистах".

Последствие: потеря времени и денег.

Альтернатива: анализ крови на ферритин и ТТГ.

Ошибка: проходить "чистку организма" и сдавать бессмысленные анализы.

Последствие: ухудшение самочувствия из-за стресса и диет.

Альтернатива: обследование у терапевта с упором на реальные показатели.

Ошибка: лечиться самостоятельно по советам из интернета.

Последствие: маскировка опасных заболеваний.

Альтернатива: наблюдение у специалиста, корректировка терапии по анализам.

А что если причина психологическая?

Депрессия часто маскируется под усталость. Если анализы в норме, стоит задуматься о психоэмоциональном фоне. С помощью когнитивной терапии и умеренных физических нагрузок можно восстановить работоспособность. Главное — не игнорировать внутренние сигналы организма.

Плюсы и минусы лабораторной диагностики

Плюсы Минусы Помогает выявить скрытые заболевания Высокая стоимость некоторых анализов Позволяет подобрать точное лечение Риск избыточного обследования Объективные результаты Возможна разная интерпретация показателей Помогает отсеять ненужные гипотезы Требует участия специалиста

FAQ

Как понять, что это не просто усталость, а болезнь?

Если слабость сохраняется более месяца и не проходит после отдыха, нужно обратиться к врачу и сдать базовые анализы.

Можно ли вылечить хроническую усталость?

Зависит от причины. При анемии или гипотиреозе — да. При миалгическом энцефаломиелите лечение комплексное и требует времени.

Стоит ли сдавать анализы на вирусы и паразитов?

Нет. Эти тесты не имеют диагностической ценности при обычной усталости и часто используются для "вытягивания" денег.

Мифы и правда

Миф: Постоянная слабость — просто возраст.

Правда: Даже у пожилых людей хроническая усталость часто связана с лечимыми нарушениями.

Миф: Дефицит витамина D бывает только зимой.

Правда: Его нехватка встречается круглый год, особенно у людей, редко бывающих на солнце.

Миф: Если отдыхать больше, усталость пройдёт.

Правда: Иногда отдых не помогает, если причина физиологическая — тогда нужна диагностика.

Исторический контекст

Понятие "синдром хронической усталости" появилось в 1980-х годах, когда у сотен пациентов в США фиксировалась необъяснимая слабость после вирусных инфекций. Тогда считалось, что это редкое заболевание, но сегодня известно: такие состояния встречаются у миллионов людей по всему миру. Наука продолжает искать механизмы и эффективные способы лечения.

3 интересных факта

• Женщины сталкиваются с анемией в 5 раз чаще мужчин.

• Недостаток сна снижает концентрацию так же, как алкоголь.

• Уровень витамина D напрямую влияет на выработку "гормона счастья" — серотонина.

Многие состояния, вызывающие упадок сил, можно диагностировать с помощью простых анализов. Главное — не искать "волшебную таблетку", а подойти к проблеме системно. Контроль питания, витаминов и психологического здоровья зачастую возвращает энергию быстрее любых стимуляторов.