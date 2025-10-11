Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге
Обычные огурцы нервно курят в тени: что умеют китайские, о чём не говорят соседи
Китайский авторитейл на перепутье: когда старые правила больше не работают
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа

Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью

1:00
Здоровье

Заказать очки через интернет стало проще, чем выбрать кроссовки. Один клик — и новая оправа уже в пути. Но вместе с удобством пришли и проблемы: всё больше людей жалуются на боли в глазах, тошноту и мигрени после покупки "готовых" очков без осмотра у офтальмолога. Почему так происходит и чем может обернуться экономия на визите к врачу, рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель сети детских клиник "Ясный взор" Игорь Азнаурян.

Усталая женщина
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталая женщина

Когда мода мешает зрению

Современные маркетплейсы предлагают тысячи вариантов очков — от стильных оправ до моделей с "универсальными" линзами. Многие выбирают их по внешнему виду или отзывам, не задумываясь, что зрение каждого человека индивидуально. Неправильно подобранные линзы могут не просто не помочь, а стать причиной постоянного напряжения глаз, сообщает  "Радио 1"

"Вы же не будете покупать себе обувь, которая на три размера меньше или больше, с сознанием того, что она потом разносится. С очками такая же история. К тому же это может спровоцировать острую головную боль", — сказал офтальмолог Игорь Азнаурян.

По словам врача, проблема особенно актуальна для детей, у которых зрительная система только формируется. Для ребёнка неправильно подобранные очки могут означать не просто дискомфорт, а реальные проблемы с обучением и развитием.

"Дети с неправильными очками будут плохо учиться, у них будет страдать здоровье и усидчивость. Нельзя забывать, что очки — это лечебный инструмент", — подчеркнул профессор Игорь Азнаурян.

Сравнение: онлайн-покупка и офлайн-подбор

Критерий Онлайн-заказ Подбор у врача
Подбор линз По шаблонным параметрам Индивидуальная диагностика зрения
Риск ошибки Высокий — нет проверки зрения Минимальный
Комфорт ношения Часто вызывает напряжение и усталость Полное соответствие особенностям глаз
Влияние на здоровье Возможны головные боли, нарушение аккомодации Коррекция зрения и профилактика осложнений
Стоимость Ниже, но без гарантии качества Дороже, но безопасно

Советы шаг за шагом

  1. Начните с осмотра. Даже если вы уже носите очки, зрение может меняться каждые 6-12 месяцев.

  2. Получите рецепт. Врач определит диоптрии, расстояние между зрачками и осевое направление линз.

  3. Выбирайте проверенные оптики. Лучше обращаться в специализированные салоны, где очки изготавливаются по медицинскому назначению.

  4. Не заказывайте "универсальные" модели. Очки с одинаковыми линзами для всех пользователей — прямой путь к усталости и искажению изображения.

  5. Следите за реакцией. Если после покупки появились боли, головокружение или сухость глаз — обратитесь к офтальмологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать очки без рецепта в интернете.
    Последствие: головные боли, усталость, падение зрения.
    Альтернатива: консультация у офтальмолога и индивидуальный заказ в сертифицированной оптике.

  • Ошибка: использовать чужие очки "временно".
    Последствие: перенапряжение глаз, ухудшение аккомодации.
    Альтернатива: временные контактные линзы с правильными параметрами.

  • Ошибка: выбирать очки "на вырост" ребёнку.
    Последствие: неправильное формирование зрительного аппарата.
    Альтернатива: регулярная коррекция под текущие параметры зрения.

А что если очки уже куплены онлайн?

Если очки уже заказаны, а носить их неудобно, не стоит ждать, что глаза "привыкнут". Лучше сходить к офтальмологу — он проверит параметры линз и подскажет, можно ли их доработать. Иногда достаточно заменить линзы, не покупая новую оправу. Также важно убедиться, что центр линз совпадает с центром зрачков — это ключевой момент, который невозможно определить самостоятельно.

Плюсы и минусы онлайн-заказа

Плюсы Минусы
Быстро и удобно Высокий риск ошибки
Низкая цена Нет медицинской гарантии
Большой выбор оправ Отсутствие диагностики и подгонки
Можно заказать не выходя из дома Возможны проблемы со зрением и головные боли

FAQ

Можно ли покупать очки в интернете?
Да, но только если у вас на руках свежий рецепт и известны все параметры. В противном случае это риск для здоровья глаз.

Почему от новых очков болит голова?
Чаще всего — из-за неправильных диоптрий или смещения оптического центра линзы. Нужно проверить параметры.

Как часто проходить проверку зрения?
Детям — каждые полгода, взрослым — раз в год, а при работе за компьютером — чаще.

Мифы и правда

Миф: Очки — просто аксессуар, их можно выбрать по внешнему виду.
Правда: Очки — медицинский инструмент, неправильный подбор может ухудшить зрение.

Миф: Глаза привыкают к любым очкам.
Правда: Привыкание к неправильным линзам не происходит — только нагрузка и боль усиливаются.

Миф: Очки делают зрение ленивым.
Правда: Современные линзы не ослабляют зрение, а наоборот, помогают глазам работать в физиологичном режиме.

Исторический контекст

Первые корректирующие очки появились в XIII веке в Италии. Они представляли собой простые линзы из кварца, закреплённые в металлических рамках. Тогда никто не знал, что подбор оптики должен быть индивидуальным. Только в XIX веке офтальмологи начали разрабатывать стандарты коррекции. Сегодня подобрать очки можно с точностью до сотых диоптрии — но только после диагностики у специалиста.

3 интересных факта

• У каждого человека оптический центр глаз находится на разном расстоянии — в среднем от 58 до 70 мм.
• У детей глаза растут до 14-15 лет, поэтому параметры очков меняются почти каждый год.
• Современные линзы могут не только корректировать зрение, но и защищать от синего света гаджетов.

"Современная детская офтальмология стремится к тому, чтобы в будущем ребёнок мог вообще обойтись без очков", — добавил профессор Игорь Азнаурян.

Правильно подобранные очки — это не просто комфорт, а залог здоровья и хорошего самочувствия. Экономия на визите к врачу может обернуться хронической усталостью и потерей концентрации. Поэтому офтальмологи советуют относиться к подбору оптики так же серьёзно, как к лечению зубов или выбору лекарства: только индивидуально и под контролем специалиста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа
Пять минут лежания, минус три сантиметра в талии: упражнение, которое заменило спортзал
Молчание в небе первый сигнал экологической катастрофы: птицы больше не летают — перелёты отменяются
Откройте секрет идеального аромата для дома — который точно впечатлит ваших гостей
Исчезновение невидимых: как эти крошечные существа влияют на климат Земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.