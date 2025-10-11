Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью

Заказать очки через интернет стало проще, чем выбрать кроссовки. Один клик — и новая оправа уже в пути. Но вместе с удобством пришли и проблемы: всё больше людей жалуются на боли в глазах, тошноту и мигрени после покупки "готовых" очков без осмотра у офтальмолога. Почему так происходит и чем может обернуться экономия на визите к врачу, рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель сети детских клиник "Ясный взор" Игорь Азнаурян.
Современные маркетплейсы предлагают тысячи вариантов очков — от стильных оправ до моделей с "универсальными" линзами. Многие выбирают их по внешнему виду или отзывам, не задумываясь, что зрение каждого человека индивидуально. Неправильно подобранные линзы могут не просто не помочь, а стать причиной постоянного напряжения глаз, сообщает "Радио 1"
"Вы же не будете покупать себе обувь, которая на три размера меньше или больше, с сознанием того, что она потом разносится. С очками такая же история. К тому же это может спровоцировать острую головную боль", — сказал офтальмолог Игорь Азнаурян.
По словам врача, проблема особенно актуальна для детей, у которых зрительная система только формируется. Для ребёнка неправильно подобранные очки могут означать не просто дискомфорт, а реальные проблемы с обучением и развитием.
"Дети с неправильными очками будут плохо учиться, у них будет страдать здоровье и усидчивость. Нельзя забывать, что очки — это лечебный инструмент", — подчеркнул профессор Игорь Азнаурян.
|Критерий
|Онлайн-заказ
|Подбор у врача
|Подбор линз
|По шаблонным параметрам
|Индивидуальная диагностика зрения
|Риск ошибки
|Высокий — нет проверки зрения
|Минимальный
|Комфорт ношения
|Часто вызывает напряжение и усталость
|Полное соответствие особенностям глаз
|Влияние на здоровье
|Возможны головные боли, нарушение аккомодации
|Коррекция зрения и профилактика осложнений
|Стоимость
|Ниже, но без гарантии качества
|Дороже, но безопасно
Начните с осмотра. Даже если вы уже носите очки, зрение может меняться каждые 6-12 месяцев.
Получите рецепт. Врач определит диоптрии, расстояние между зрачками и осевое направление линз.
Выбирайте проверенные оптики. Лучше обращаться в специализированные салоны, где очки изготавливаются по медицинскому назначению.
Не заказывайте "универсальные" модели. Очки с одинаковыми линзами для всех пользователей — прямой путь к усталости и искажению изображения.
Следите за реакцией. Если после покупки появились боли, головокружение или сухость глаз — обратитесь к офтальмологу.
Ошибка: покупать очки без рецепта в интернете.
Последствие: головные боли, усталость, падение зрения.
Альтернатива: консультация у офтальмолога и индивидуальный заказ в сертифицированной оптике.
Ошибка: использовать чужие очки "временно".
Последствие: перенапряжение глаз, ухудшение аккомодации.
Альтернатива: временные контактные линзы с правильными параметрами.
Ошибка: выбирать очки "на вырост" ребёнку.
Последствие: неправильное формирование зрительного аппарата.
Альтернатива: регулярная коррекция под текущие параметры зрения.
Если очки уже заказаны, а носить их неудобно, не стоит ждать, что глаза "привыкнут". Лучше сходить к офтальмологу — он проверит параметры линз и подскажет, можно ли их доработать. Иногда достаточно заменить линзы, не покупая новую оправу. Также важно убедиться, что центр линз совпадает с центром зрачков — это ключевой момент, который невозможно определить самостоятельно.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и удобно
|Высокий риск ошибки
|Низкая цена
|Нет медицинской гарантии
|Большой выбор оправ
|Отсутствие диагностики и подгонки
|Можно заказать не выходя из дома
|Возможны проблемы со зрением и головные боли
Можно ли покупать очки в интернете?
Да, но только если у вас на руках свежий рецепт и известны все параметры. В противном случае это риск для здоровья глаз.
Почему от новых очков болит голова?
Чаще всего — из-за неправильных диоптрий или смещения оптического центра линзы. Нужно проверить параметры.
Как часто проходить проверку зрения?
Детям — каждые полгода, взрослым — раз в год, а при работе за компьютером — чаще.
Миф: Очки — просто аксессуар, их можно выбрать по внешнему виду.
Правда: Очки — медицинский инструмент, неправильный подбор может ухудшить зрение.
Миф: Глаза привыкают к любым очкам.
Правда: Привыкание к неправильным линзам не происходит — только нагрузка и боль усиливаются.
Миф: Очки делают зрение ленивым.
Правда: Современные линзы не ослабляют зрение, а наоборот, помогают глазам работать в физиологичном режиме.
Первые корректирующие очки появились в XIII веке в Италии. Они представляли собой простые линзы из кварца, закреплённые в металлических рамках. Тогда никто не знал, что подбор оптики должен быть индивидуальным. Только в XIX веке офтальмологи начали разрабатывать стандарты коррекции. Сегодня подобрать очки можно с точностью до сотых диоптрии — но только после диагностики у специалиста.
• У каждого человека оптический центр глаз находится на разном расстоянии — в среднем от 58 до 70 мм.
• У детей глаза растут до 14-15 лет, поэтому параметры очков меняются почти каждый год.
• Современные линзы могут не только корректировать зрение, но и защищать от синего света гаджетов.
"Современная детская офтальмология стремится к тому, чтобы в будущем ребёнок мог вообще обойтись без очков", — добавил профессор Игорь Азнаурян.
Правильно подобранные очки — это не просто комфорт, а залог здоровья и хорошего самочувствия. Экономия на визите к врачу может обернуться хронической усталостью и потерей концентрации. Поэтому офтальмологи советуют относиться к подбору оптики так же серьёзно, как к лечению зубов или выбору лекарства: только индивидуально и под контролем специалиста.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.