Погода управляет вашим самочувствием: простые приемы, чтобы оставаться в тонусе

Здоровье

Изменение атмосферного давления, влажности и температуры воздуха напрямую отражается на самочувствии людей — особенно метеозависимых и пожилых. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталая женщина

По словам специалиста, влияние погоды — не выдумка и не самовнушение, а вполне объяснимое с точки зрения физиологии явление.

"Погода действительно влияет, потому что меняется давление, влажность, содержание кислорода. Все это отражается на нашем организме. Особенно тяжело людям приходится при резких перепадах температуры — например, когда зимой внезапно приходит оттепель или, наоборот, летом наступает похолодание", — пояснила Позднякова.

Эксперт отметила, что в такие периоды важно особенно внимательно относиться к своему состоянию. Перепады давления и магнитные бури могут усиливать утомляемость, вызывать головные боли и ухудшение сна.

"Магнитные бури тоже влияют на самочувствие и нередко усугубляют воздействие нестабильной погоды. Поэтому людям с хроническими заболеваниями стоит заранее консультироваться с врачом, чтобы подобрать средства, которые помогут нивелировать негативные эффекты", — уточнила метеоролог.

Позднякова подчеркнула, что адаптация к погодным переменам возможна — нужно лишь немного внимания к себе и простые профилактические меры.

"Закаливание, контрастный душ, хвойные ванны — все это помогает организму быть устойчивее к смене погоды. А в переходные сезоны полезно добавлять в рацион витаминные напитки с лимоном, шиповником или облепихой. Это поддерживает иммунитет и помогает легче переносить капризы природы", — добавила специалист.

По ее словам, бережный подход к себе в периоды погодной нестабильности — это не только забота о здоровье, но и способ сохранить бодрость и хорошее настроение, несмотря на погодные перепады.