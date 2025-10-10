Секрет сияющей кожи по утрам: простая процедура, доступная каждому

Протирание кожи льдом по утрам может стать простым и эффективным способом поддерживать тонус и свежесть лица, если делать это грамотно, рассказала в беседе с Pravda.Ru дерматолог-косметолог Лариса Сафонова.
По словам специалиста, при правильном подходе лед помогает "разбудить" сосуды, улучшить микроциркуляцию и придать коже естественное сияние.
"Можно заморозить отвары хвоща или лаврового листа — они отлично подходят для жирной кожи, немного подсушивают и придают матовость. После такого утреннего тонизирования стоит нанести крем и уже потом декоративную косметику", — отметила Сафонова.
Эксперт подчеркнула, что легкий холод — не враг даже для чувствительной кожи. Главное — не переусердствовать и не держать лед слишком долго.
"Кусочек льда за счет температурного воздействия сужает сосуды, кожа выглядит светлее и свежее. Можно использовать отвары календулы или других противовоспалительных трав — они помогают уменьшить покраснение и раздражение. Это мягкий и физиологичный способ поддержать тонус кожи", — пояснила косметолог.
Сафонова отметила, что процедура хорошо подходит для утреннего ритуала ухода: она не только улучшает внешний вид, но и помогает проснуться.
"Это простое средство, которое работает как естественный “будильник” для кожи и организма. Буквально за пару минут кожа становится плотнее, а цвет лица — ровнее", — добавила врач.
Говоря о способах борьбы с утренней отечностью, дерматолог посоветовала не ограничиваться только льдом. Современная косметология предлагает целый арсенал доступных средств для экспресс-ухода.
"Сейчас очень много тканевых и гелевых масок, а также патчей под глаза — они отлично работают против отеков. Еще можно использовать простые примочки с черным чаем без добавок. Заварку нужно развести дважды, а компресс делать комнатной температуры — не горячим и не холодным", — уточнила Сафонова.
По словам косметолога, такие домашние процедуры при регулярном использовании помогут коже выглядеть более свежей, а взгляду — отдохнувшим и ясным.
