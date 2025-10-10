Вздутие живота: безобидный симптом или скрытая угроза

Вздутие живота часто сигнализирует о нарушениях в работе кишечника и может быть связано с рядом причин, но главная из них — синдром избыточного бактериального роста, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Петр Ткаченко.
Он пояснил, что избыточный рост бактерий в кишечнике нередко развивается после курса антибиотиков, при неправильном питании или чрезмерном употреблении сахара. В таких случаях возникает дисбаланс микрофлоры, что приводит к неприятным симптомам, включая вздутие.
"Чаще всего назначают препараты, восстанавливающие баланс — антибиотики и пробиотики. В большинстве случаев это устраняет проблему. Но бывают и другие причины, связанные с нарушением моторики кишечника, синдромом раздраженного кишечника или функциональными нарушениями, когда кишечник работает неправильно", — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что игнорировать подобные симптомы опасно.
"При первых признаках дискомфорта лучше не откладывать визит к врачу. Самолечение может быть неэффективным и даже опасным. Своевременная диагностика позволяет подобрать правильную терапию и избежать осложнений", — отметил Ткаченко.
