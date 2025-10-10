Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косатки против китов: как самые умные хищники океана превратились в убийц и становятся опаснее
Гаражные Мерседесы из 90-х: Волги и Москвичи, пережившие тюнинг без тормозов
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время
Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей
Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь
Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру
Тайна долговечности японских коробок раскрыта: как японцы перевернули представление о CVT
Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск
Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний

Вздутие живота: безобидный симптом или скрытая угроза

1:21
Здоровье

Вздутие живота часто сигнализирует о нарушениях в работе кишечника и может быть связано с рядом причин, но главная из них — синдром избыточного бактериального роста, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Петр Ткаченко.

Мужчина с болью в животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с болью в животе

Он пояснил, что избыточный рост бактерий в кишечнике нередко развивается после курса антибиотиков, при неправильном питании или чрезмерном употреблении сахара. В таких случаях возникает дисбаланс микрофлоры, что приводит к неприятным симптомам, включая вздутие.

"Чаще всего назначают препараты, восстанавливающие баланс — антибиотики и пробиотики. В большинстве случаев это устраняет проблему. Но бывают и другие причины, связанные с нарушением моторики кишечника, синдромом раздраженного кишечника или функциональными нарушениями, когда кишечник работает неправильно", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что игнорировать подобные симптомы опасно.

"При первых признаках дискомфорта лучше не откладывать визит к врачу. Самолечение может быть неэффективным и даже опасным. Своевременная диагностика позволяет подобрать правильную терапию и избежать осложнений", — отметил Ткаченко.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Последние материалы
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время
Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей
Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь
Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру
Тайна долговечности японских коробок раскрыта: как японцы перевернули представление о CVT
Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск
Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний
Молчаливые гиганты оживают: под Каскадами просыпается огонь, затаившийся на тысячелетия
Где заканчивается сказка и начинается реальность: Египет, которого нет на открытках
Забытая пирамида среди автострад: древний город под шумом мегаполиса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.