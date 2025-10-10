Когда ревность становится привычкой: что на самом деле прячется за этим чувством

Ревность возникает из-за страха потерять партнера и ощущения внутренней небезопасности, но при желании с ней можно справиться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Она пояснила, что ревность чаще всего появляется там, где человек не чувствует себя уверенно в отношениях. По ее словам, это чувство может быть как следствием внутренней тревоги, так и результатом выученного поведения.

"Обычно чувство ревности говорит о том, что человек либо не очень уверен в этих отношениях и чувствует себя небезопасно, беспокоится по поводу того, что эти отношения могут внезапно закончиться, и поэтому, как превентивные меры, постоянно ревнует", — объяснила эксперт.

Она отметила, что склонность к ревности нередко формируется еще в детстве, если ребенок рос в семье, где один из родителей ревновал другого, и воспринимал это как норму поведения.

Если ревность доставляет дискомфорт, психолог советует работать с ее причинами.

"Если от этого хочется избавиться, то здесь поможет личная терапия, чтобы разбираться с причинами, почему именно ревность возникает, как она мешает самому человеку, как она мешает отношениям", — подчеркнула Леонова.

Иногда ревность не разрушает отношения, а становится привычной частью общения в паре, добавила она. Однако если это чувство мешает партнерам и провоцирует конфликты, стоит предпринимать шаги к его осознанию и снижению.

"Можно попробовать самостоятельно разобраться. Другой вопрос, что сделать это непросто, потому что существует так называемая слепая зона, когда человек эмоционально вовлечен в ситуацию, он перестает видеть ее целиком, фокусируется лишь на одной, узкой картине происходящего", — отметила психолог.

Она посоветовала не замыкаться в себе и обсудить тревожащие мысли с близкими, друзьями или партнером. Это поможет увидеть ситуацию под другим углом и лучше понять свои эмоции.

"Ревность — это чаще всего последствия, а первопричина — страх и ощущение небезопасности. Важно понять, откуда возникает это чувство и как сделать так, чтобы человек, испытывающий ревность, чувствовал себя увереннее", — подытожила Леонова.