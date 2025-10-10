Бесплатная медицина — только для своих: как новые правила разделили пациентов на наших и чужих

Мигранты в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись с новыми условиями получения медицинской помощи. Теперь бесплатное лечение им доступно только в экстренных случаях, а плановые процедуры потребуют долгосрочных страховых взносов. Почему были введены такие меры и как они скажутся на жизни иностранцев и системе здравоохранения региона — разбираемся подробно.
С начала осени в Югре, как и в других регионах страны, начали действовать обновлённые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам. Новые положения федерального законодательства фактически ограничили доступ мигрантов к бесплатным услугам.
Теперь врачи обязаны оказывать безвозмездную помощь только в ситуациях, угрожающих жизни: при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических недугов, травмах, отравлениях и несчастных случаях. Всё остальное лечение — по договору или при наличии действующего полиса страхования.
"Принятые изменения направлены на упрощение и унификацию порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам, обеспечение их прав на получение экстренной медицинской помощи и повышение прозрачности финансовых расчётов в сфере здравоохранения", — отметили в департаменте здравоохранения.
Таким образом, обращаться в больницу без страховки теперь возможно лишь в случаях угрозы жизни. Для всех остальных ситуаций иностранцам предстоит оплачивать медуслуги самостоятельно или добиваться заключения страхового договора через работодателя.
Ключевое изменение касается системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В соответствии с приказом Минздрава №496н от 21 августа 2025 года, временно пребывающие и работающие в Югре иностранцы смогут быть включены в единый реестр застрахованных только при условии, что за них уплачивались страховые взносы три года подряд.
Это означает, что мигранты, прибывшие недавно, пока не смогут пользоваться полисом ОМС — даже если официально трудоустроены. Исключение сделали лишь для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний, имеющих филиалы в России.
По словам Александра Фучежи, директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Югры, нововведение позволит исключить случаи фиктивных полисов и снизит нагрузку на региональные больницы.
"Теперь право на обязательную медицинскую страховку имеют только те иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность в России и за которых страхователи непрерывно уплачивали взносы на ОМС в течение последних трёх лет", — пояснил он.
Для включения в единый реестр мигрантам необходимо лично подать заявление в страховую медицинскую организацию и предоставить целый пакет документов. Среди них:
Процедура оформления достаточно сложна. Если у иностранца нет официального статуса, полис ОМС ему не положен. Фактически это делает систему медицинского страхования закрытой для большинства трудовых мигрантов, особенно тех, кто работает по краткосрочным контрактам, сообщает muksun.fm.
С одной стороны, власти объясняют изменения стремлением навести порядок в системе и сократить нагрузку на бюджет. Бесплатное лечение мигрантов часто становилось финансовым бременем для регионов.
С другой стороны, эксперты отмечают, что нововведения могут привести к росту числа незастрахованных иностранцев, избегающих обращений к врачам. Это создаёт риски для эпидемиологической безопасности, особенно при инфекционных заболеваниях.
"Это сильно сократит количество иностранных граждан, получающих медицинскую помощь", — отметил Александр Фучежи.
Медики Югры уже отмечают сокращение потока иностранных пациентов. По их оценке, большинство мигрантов теперь обращаются к врачам только в критических ситуациях, а плановое лечение стараются проходить за свой счёт или вовсе откладывают.
А что если мигрант заболеет, но не сможет доказать уплату страховых взносов? В этом случае ему окажут только экстренную помощь. Для продолжения лечения придётся заключить платный договор или оформить ДМС.
Если работодатель не перечисляет взносы, иностранец может пожаловаться в трудовую инспекцию или в территориальный фонд ОМС. Однако на практике подобные случаи нередко заканчиваются увольнением и потерей легального статуса.
— Как иностранцу получить бесплатную медицинскую помощь в Югре?
Только в экстренных случаях, угрожающих жизни.
— Можно ли оформить полис ОМС сразу после трудоустройства?
Нет. Право возникает только после трёх лет уплаты страховых взносов.
— Что делать, если страховки нет, а нужна помощь?
Оформить ДМС или оплатить лечение по договору напрямую с клиникой.
— Распространяются ли новые правила на граждан ЕАЭС?
Да, если иное не предусмотрено межгосударственными соглашениями.
— Как проверить, платит ли работодатель страховые взносы?
Это можно сделать, запросив справку в страховой компании или через портал госуслуг.
Новые правила медицинского обслуживания мигрантов в Югре стали частью масштабной реформы, направленной на упорядочение системы страхования и разгрузку бюджета здравоохранения. Однако на практике изменения сделали получение помощи для иностранцев значительно сложнее. Теперь без официального статуса, стабильной работы и трёхлетнего стажа страховых выплат большинство мигрантов остаются вне системы ОМС.
Для государства это шаг к прозрачности и финансовой дисциплине, но для самих приезжих — серьёзный вызов. Людям, занятым в строительстве, промышленности и сервисе, придётся искать альтернативы: заключать договоры ДМС, оплачивать лечение самостоятельно или требовать от работодателей соблюдения закона. В долгосрочной перспективе эффективность нововведений будет зависеть от того, насколько быстро работодатели и страховые организации адаптируются к новым требованиям и смогут обеспечить мигрантам законный доступ к медицине без избыточных барьеров.
