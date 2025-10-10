Бесплатная медицина — только для своих: как новые правила разделили пациентов на наших и чужих

Мигранты в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись с новыми условиями получения медицинской помощи. Теперь бесплатное лечение им доступно только в экстренных случаях, а плановые процедуры потребуют долгосрочных страховых взносов. Почему были введены такие меры и как они скажутся на жизни иностранцев и системе здравоохранения региона — разбираемся подробно.

Изменения с 1 сентября

С начала осени в Югре, как и в других регионах страны, начали действовать обновлённые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам. Новые положения федерального законодательства фактически ограничили доступ мигрантов к бесплатным услугам.

Теперь врачи обязаны оказывать безвозмездную помощь только в ситуациях, угрожающих жизни: при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических недугов, травмах, отравлениях и несчастных случаях. Всё остальное лечение — по договору или при наличии действующего полиса страхования.

"Принятые изменения направлены на упрощение и унификацию порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам, обеспечение их прав на получение экстренной медицинской помощи и повышение прозрачности финансовых расчётов в сфере здравоохранения", — отметили в департаменте здравоохранения.

Таким образом, обращаться в больницу без страховки теперь возможно лишь в случаях угрозы жизни. Для всех остальных ситуаций иностранцам предстоит оплачивать медуслуги самостоятельно или добиваться заключения страхового договора через работодателя.

Новые правила страхования

Ключевое изменение касается системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В соответствии с приказом Минздрава №496н от 21 августа 2025 года, временно пребывающие и работающие в Югре иностранцы смогут быть включены в единый реестр застрахованных только при условии, что за них уплачивались страховые взносы три года подряд.

Это означает, что мигранты, прибывшие недавно, пока не смогут пользоваться полисом ОМС — даже если официально трудоустроены. Исключение сделали лишь для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний, имеющих филиалы в России.

По словам Александра Фучежи, директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Югры, нововведение позволит исключить случаи фиктивных полисов и снизит нагрузку на региональные больницы.

"Теперь право на обязательную медицинскую страховку имеют только те иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность в России и за которых страхователи непрерывно уплачивали взносы на ОМС в течение последних трёх лет", — пояснил он.

Документы и бюрократические барьеры

Для включения в единый реестр мигрантам необходимо лично подать заявление в страховую медицинскую организацию и предоставить целый пакет документов. Среди них:

подтверждение оплаты страховых взносов;

бумаги, подтверждающие трудовой статус;

разрешение на временное проживание или вид на жительство;

СНИЛС, который теперь стал обязательным.

Процедура оформления достаточно сложна. Если у иностранца нет официального статуса, полис ОМС ему не положен. Фактически это делает систему медицинского страхования закрытой для большинства трудовых мигрантов, особенно тех, кто работает по краткосрочным контрактам, сообщает muksun.fm.

Последствия для медицины и экономики

С одной стороны, власти объясняют изменения стремлением навести порядок в системе и сократить нагрузку на бюджет. Бесплатное лечение мигрантов часто становилось финансовым бременем для регионов.

С другой стороны, эксперты отмечают, что нововведения могут привести к росту числа незастрахованных иностранцев, избегающих обращений к врачам. Это создаёт риски для эпидемиологической безопасности, особенно при инфекционных заболеваниях.

"Это сильно сократит количество иностранных граждан, получающих медицинскую помощь", — отметил Александр Фучежи.

Медики Югры уже отмечают сокращение потока иностранных пациентов. По их оценке, большинство мигрантов теперь обращаются к врачам только в критических ситуациях, а плановое лечение стараются проходить за свой счёт или вовсе откладывают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: иностранный работник не оформляет страховку, рассчитывая на бесплатное лечение.

иностранный работник не оформляет страховку, рассчитывая на бесплатное лечение. Последствие: отказ в медицинской помощи, штрафы, возможные проблемы с работодателем.

отказ в медицинской помощи, штрафы, возможные проблемы с работодателем. Альтернатива: заключить договор добровольного страхования (ДМС) через крупные компании. Это позволит получать консультации и лечение без ожидания трёх лет.

А что если

А что если мигрант заболеет, но не сможет доказать уплату страховых взносов? В этом случае ему окажут только экстренную помощь. Для продолжения лечения придётся заключить платный договор или оформить ДМС.

Если работодатель не перечисляет взносы, иностранец может пожаловаться в трудовую инспекцию или в территориальный фонд ОМС. Однако на практике подобные случаи нередко заканчиваются увольнением и потерей легального статуса.

FAQ

— Как иностранцу получить бесплатную медицинскую помощь в Югре?

Только в экстренных случаях, угрожающих жизни.

— Можно ли оформить полис ОМС сразу после трудоустройства?

Нет. Право возникает только после трёх лет уплаты страховых взносов.

— Что делать, если страховки нет, а нужна помощь?

Оформить ДМС или оплатить лечение по договору напрямую с клиникой.

— Распространяются ли новые правила на граждан ЕАЭС?

Да, если иное не предусмотрено межгосударственными соглашениями.

— Как проверить, платит ли работодатель страховые взносы?

Это можно сделать, запросив справку в страховой компании или через портал госуслуг.

Новые правила медицинского обслуживания мигрантов в Югре стали частью масштабной реформы, направленной на упорядочение системы страхования и разгрузку бюджета здравоохранения. Однако на практике изменения сделали получение помощи для иностранцев значительно сложнее. Теперь без официального статуса, стабильной работы и трёхлетнего стажа страховых выплат большинство мигрантов остаются вне системы ОМС.

Для государства это шаг к прозрачности и финансовой дисциплине, но для самих приезжих — серьёзный вызов. Людям, занятым в строительстве, промышленности и сервисе, придётся искать альтернативы: заключать договоры ДМС, оплачивать лечение самостоятельно или требовать от работодателей соблюдения закона. В долгосрочной перспективе эффективность нововведений будет зависеть от того, насколько быстро работодатели и страховые организации адаптируются к новым требованиям и смогут обеспечить мигрантам законный доступ к медицине без избыточных барьеров.