Болезнь рядом, но её не чувствуешь: диспансеризация спасает тех, кто не догадывается о риске

Здоровье

Почти полтора тысячи жителей Красноярского края узнали о своем заболевании во время плановых медицинских осмотров. Эти результаты стали напоминанием о том, что своевременная диспансеризация способна спасти жизнь. За девять месяцев 2025 года около 790 тысяч человек в регионе прошли обследование по программе ОМС, и для многих это стало решающим шагом к раннему лечению.

диспансеризация
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
диспансеризация

Регулярная проверка здоровья

Система диспансеризации создана для того, чтобы выявлять заболевания до появления выра женных симптомов. Врачи отмечают, что именно профилактические осмотры позволяют заметить первые признаки онкологии, болезней сердца, сосудов и дыхательной системы — тех недугов, которые чаще всего угрожают жизни.

По данным территориального фонда ОМС, у 19 тысяч жителей Красноярского края обнаружены предраковые состояния, а у 1,5 тысячи — уже выявлены злокачественные новообразования. Всего за этот период врачи зарегистрировали более 92 тысяч заболеваний, включая 12,5 тысячи болезней системы кровообращения и около семи тысяч патологий органов дыхания.

Онкология: цифры и тенденции

В 2024 году в Красноярском крае выявили 16 тысяч новых случаев онкозаболеваний. На каждые сто тысяч жителей приходится почти 565 человек с онкологическим диагнозом. Всего в регионе живут 82,5 тысячи пациентов, проходящих лечение или наблюдение у онкологов, включая примерно 500 детей, сообщает prmira.ru.

Самые распространённые виды онкологии в крае

  1. Рак молочной железы — 11,9% всех случаев.
  2. Рак кожи.
  3. Рак предстательной железы.
  4. Рак лёгких.
  5. Рак кишечника.

Врачи подчеркивают, что многие из этих заболеваний можно остановить или значительно замедлить, если выявить их на ранних стадиях.

Плановый осмотр и самостоятельное обращение

Параметр Диспансеризация Самостоятельное обращение
Цель Профилактика и раннее выявление болезней Лечение при появлении симптомов
Стоимость Бесплатно по полису ОМС Может включать платные анализы
Частота Раз в три года (для 18-39 лет) и ежегодно (с 40 лет) По необходимости
Вероятность раннего выявления рака Высокая Средняя или низкая
Эффект Снижение смертности и улучшение качества жизни Повышенные риски осложнений

Как пройти диспансеризацию: пошаговая инструкция

  1. Взять паспорт и полис ОМС.
  2. Обратиться в поликлинику по месту жительства.
  3. Записаться к терапевту, указав, что вы хотите пройти диспансеризацию.
  4. Получить направления на анализы и обследования (в том числе маммографию, флюорографию, ЭКГ, общий анализ крови).
  5. Пройти все этапы — обычно за два посещения.
  6. Получить результаты и рекомендации врача.

Если в ходе проверки обнаружены отклонения, пациент получает направление к профильному специалисту — онкологу, кардиологу или пульмонологу.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: "Мне ничего не болит — значит, всё в порядке".
    Последствие: болезнь выявляется на поздней стадии.
    Альтернатива: регулярные обследования раз в год.
  • Ошибка: откладывать визит из-за нехватки времени.
    Последствие: рост риска осложнений.
    Альтернатива: воспользоваться записью через "Госуслуги" или электронную регистратуру.
  • Ошибка: игнорировать первые результаты анализов.
    Последствие: пропуск раннего этапа болезни.
    Альтернатива: повторное обследование по направлению врача.

Если диагноз подтверждён

Онкологическое заболевание — не приговор. В России действует государственная программа обеспечения пациентов современными препаратами и методами терапии. В Красноярске, например, функционирует региональный онкодиспансер с современным оборудованием для лучевой и химиотерапии.

Для ранней реабилитации пациентов применяют витаминотерапию, физиопроцедуры и психологическую поддержку. Всё это позволяет вернуть человеку активность и снизить риск рецидива.

Частые вопросы

Как часто нужно проходить диспансеризацию?
С 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет и старше — ежегодно.

Что делать, если выявили отклонения?
Нужно пройти дополнительные анализы и консультацию у профильного специалиста.

Можно ли выбрать другую поликлинику?
Да, если у вас есть прикрепление по полису ОМС или временная регистрация.

Сколько времени занимает процедура?
Обычно два дня, включая анализы и заключение терапевта.

Можно ли пройти обследование вне места жительства?
Да, при наличии действующего полиса ОМС и паспорта.

Мифы и правда

  • Миф: диспансеризация — формальность, результаты ничего не дают.
    Правда: большинство онкозаболеваний, выявленных на ранней стадии, успешно лечатся.
  • Миф: рак не зависит от образа жизни.
    Правда: питание, стресс и отсутствие физической активности повышают риски.
  • Миф: если в семье не было рака, можно не проверяться.
    Правда: онкология может развиться и без наследственной предрасположенности.

Программу массовой диспансеризации в России начали в 2013 году. С тех пор её прошли десятки миллионов человек. За первые пять лет работы выявлено свыше 25 миллионов заболеваний, о которых пациенты не подозревали.

Сегодня к процессу активно подключены телемедицинские сервисы и мобильные диагностические комплексы. Это особенно важно для отдалённых районов, где поликлиники находятся на большом расстоянии.

