Болезнь рядом, но её не чувствуешь: диспансеризация спасает тех, кто не догадывается о риске

Почти полтора тысячи жителей Красноярского края узнали о своем заболевании во время плановых медицинских осмотров. Эти результаты стали напоминанием о том, что своевременная диспансеризация способна спасти жизнь. За девять месяцев 2025 года около 790 тысяч человек в регионе прошли обследование по программе ОМС, и для многих это стало решающим шагом к раннему лечению.
Система диспансеризации создана для того, чтобы выявлять заболевания до появления выра женных симптомов. Врачи отмечают, что именно профилактические осмотры позволяют заметить первые признаки онкологии, болезней сердца, сосудов и дыхательной системы — тех недугов, которые чаще всего угрожают жизни.
По данным территориального фонда ОМС, у 19 тысяч жителей Красноярского края обнаружены предраковые состояния, а у 1,5 тысячи — уже выявлены злокачественные новообразования. Всего за этот период врачи зарегистрировали более 92 тысяч заболеваний, включая 12,5 тысячи болезней системы кровообращения и около семи тысяч патологий органов дыхания.
В 2024 году в Красноярском крае выявили 16 тысяч новых случаев онкозаболеваний. На каждые сто тысяч жителей приходится почти 565 человек с онкологическим диагнозом. Всего в регионе живут 82,5 тысячи пациентов, проходящих лечение или наблюдение у онкологов, включая примерно 500 детей, сообщает prmira.ru.
Врачи подчеркивают, что многие из этих заболеваний можно остановить или значительно замедлить, если выявить их на ранних стадиях.
|Параметр
|Диспансеризация
|Самостоятельное обращение
|Цель
|Профилактика и раннее выявление болезней
|Лечение при появлении симптомов
|Стоимость
|Бесплатно по полису ОМС
|Может включать платные анализы
|Частота
|Раз в три года (для 18-39 лет) и ежегодно (с 40 лет)
|По необходимости
|Вероятность раннего выявления рака
|Высокая
|Средняя или низкая
|Эффект
|Снижение смертности и улучшение качества жизни
|Повышенные риски осложнений
Если в ходе проверки обнаружены отклонения, пациент получает направление к профильному специалисту — онкологу, кардиологу или пульмонологу.
Онкологическое заболевание — не приговор. В России действует государственная программа обеспечения пациентов современными препаратами и методами терапии. В Красноярске, например, функционирует региональный онкодиспансер с современным оборудованием для лучевой и химиотерапии.
Для ранней реабилитации пациентов применяют витаминотерапию, физиопроцедуры и психологическую поддержку. Всё это позволяет вернуть человеку активность и снизить риск рецидива.
Как часто нужно проходить диспансеризацию?
С 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет и старше — ежегодно.
Что делать, если выявили отклонения?
Нужно пройти дополнительные анализы и консультацию у профильного специалиста.
Можно ли выбрать другую поликлинику?
Да, если у вас есть прикрепление по полису ОМС или временная регистрация.
Сколько времени занимает процедура?
Обычно два дня, включая анализы и заключение терапевта.
Можно ли пройти обследование вне места жительства?
Да, при наличии действующего полиса ОМС и паспорта.
Программу массовой диспансеризации в России начали в 2013 году. С тех пор её прошли десятки миллионов человек. За первые пять лет работы выявлено свыше 25 миллионов заболеваний, о которых пациенты не подозревали.
Сегодня к процессу активно подключены телемедицинские сервисы и мобильные диагностические комплексы. Это особенно важно для отдалённых районов, где поликлиники находятся на большом расстоянии.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.