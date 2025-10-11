После 45 мозг требует внимания: психиатр рассказал, как не упустить начало деменции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:35
Здоровье

Пугающие формулировки на сайтах клиник — "пресенильные психозы", "предстарческий психоз" — создают ощущение отдельной болезни. На практике это не диагноз, а зонтичное обозначение разнородных состояний, часть из которых относится к деменциям с ранним началом, а часть — к органическим психозам иной природы. Важно понимать, как отличить эти группы, на что обращать внимание после 45 лет и как выстроить диагностику.

Ранняя деменция у мужчин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ранняя деменция у мужчин

"Начну с того, что термин, о котором вы спрашиваете, весьма специфический и в повседневной практике современного врача-психиатра используется редко", — пояснил врач-психиатр, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

Что подразумевали под "пресенильными психозами"

Исторически термин использовался в конце XIX — первой половине XX века, когда психозом называли широкий спектр тяжёлых психических нарушений, включая "инволюционную меланхолию". Современная классификация ушла от таких обобщений: сегодня различают деменции (как синдром стойкого когнитивного снижения органической природы) и органические психотические расстройства (галлюцинации, бред, аффективные и поведенческие нарушения, вызванные повреждением/болезнью мозга).

"Этот термин, скорее, имеет историческое значение", — отметил врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

Почему возраст 45-60 лет — "зона внимания"

В этот период могут манифестировать:

  • деменция с ранним началом (часто болезнь Альцгеймера или сосудистая деменция);
  • органические психозы (галлюцинации, бредовые идеи, выраженные нарушения поведения) при опухолях, травмах, последствиях инсультов, инфекциях;
  • дебют других психических расстройств (шизофрения, шизоаффективное, биполярное) или токсические психозы (алкоголь, лекарственные, ПАВ).

"Да, она может манифестировать в возрасте 45-60 лет", — сказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

Как различать состояния: опора на клинику и инструментальную диагностику

Ключевые опоры — характер симптомов, нейровизуализация (МРТ/КТ/ПЭТ-КТ), ЭЭГ, сосудистые исследования, анализы, нейропсихологическое тестирование, динамическое наблюдение.

"Симптомы бывают похожи, но у всех болезней есть отличительные черты", — подчеркнул врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

Сравнение: что чаще встречается после 45 лет

Группа/пример Ведущие признаки Что ищут на обследовании Базовая тактика
Деменция с ранним началом (чаще Альцгеймер) Прогрессирующее ухудшение памяти и внимания, снижение планирования, бытовые ошибки Нейровизуализация, нейропсихологические тесты, лабораторные маркеры по показаниям Симптоматическая терапия, когнитивная реабилитация, коррекция факторов риска
Сосудистая деменция "Ступенчатое" ухудшение, очаговая неврология, связь с инсультами/гипертонией/атеросклерозом МРТ с очагами, сосудистые исследования Контроль АД, липидов, антиагреганты/антикоагулянты по показаниям, реабилитация
Органический психоз (опухоль, травма, инфекция, токсическое влияние) Бред, галлюцинации, выраженные поведенческие изменения ± когнитивный дефицит Нейровизуализация, ЭЭГ, анализы, токсикологический скрининг Лечение причины (нейрохирургия, антиинфекционная, детокс), антипсихотики
Аффективные расстройства с психотическими симптомами Депрессия/мания с бредом/галлюцинациями, суточные колебания Психиатрический осмотр, шкалы, исключение органики Антидепрессанты/нормотимики, антипсихотики, психотерапия
Шизофрения/шизоаффективное Негативная симптоматика, расстройства мышления, длительность >1 мес Психиатрический осмотр, наблюдение в динамике Антипсихотики, психообразование, реабилитация

"Категорию "пресенильный психоз" используют, когда общие критерии отвечают диагнозу деменция", — пояснил врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

Как действовать: пошаговый алгоритм (HowTo)

  1. Сигналы к визиту: заметное ухудшение кратковременной памяти, новые бредовые идеи (преследование, отравление, "кражи"), галлюцинации, выраженная апатия/либо тревога, резкая утрата критики.
  2. Первичный приём: психиатр/невролог, сбор анамнеза у пациента и близких, базовые шкалы когнитивных функций.
  3. Инструментальная проверка: МРТ/КТ головного мозга; по показаниям — ПЭТ-КТ, ЭЭГ, допплерография сосудов.
  4. Лаборатория: глюкоза, липидный профиль, В12/фолаты, ТТГ, воспалительные маркеры; токсикологический скрининг при подозрении.
  5. Нейропсихология: стандартизированные тесты (скрининг и расширенные батареи).
  6. Старт терапии: симптоматическая (антипсихотики при бреде/галлюцинациях, антидепрессанты при депрессии, анксиолитики при выраженной тревоге), параллельно — коррекция факторов риска (АД, сахар, сон, алкоголь, физнагрузка).
  7. Уточнение диагноза: по результатам расширенных исследований корректируют лечение (в т. ч. специфическое при выявленной причине).
  8. Наблюдение: контроль эффективности и безопасности, работа с семьёй (безопасность дома, напоминания, правовой статус).

Ошибка → Последствие → Альтернатива (ItemList)

Ошибка Последствие Альтернатива
Самолечение седативными/снотворными "для успокоения" Смазанная картина, риск зависимости, падения Сразу к психиатру/неврологу, подбор терапии под диагноз
Отсрочка МРТ/КТ "до лучших времён" Пропуск органической причины (опухоль, инсульт, субдуральная гематома) Нейровизуализация на раннем этапе
Отказ от сбора анамнеза у родственников Потеря ключевых данных о когнитивном снижении Вовлечение семьи в сбор информации и наблюдение
Игнорирование сосудистых факторов Ускорение когнитивного падения Контроль АД, глюкозы, липидов; антиагреганты/антикоагулянты по показаниям
Прекращение антипсихотиков без врача Рецидив продуктивной симптоматики Пошаговая коррекция под наблюдением, план отмены/перевода

Если диагноз остаётся "неуточнённым"?

Так бывает на старте. Ведут симптоматическую терапию, продолжают обследование и наблюдение: по мере накопления данных формулировка уточняется.

Если симптомы начались остро?

Острый дебют — повод исключить инсульт, интоксикацию, делирий, инфекцию ЦНС. Нужна неотложная оценка.

Если пациент отрицает проблему?

Работа через семью: безопасность (газ, электроприборы, двери), контроль лекарств, совместные визиты.

Мифы и правда

  • Миф: "Пресенильные психозы — это отдельная болезнь".
  • Правда: это не самостоятельная нозология, а описательное обозначение симптомных комплексов при разных органических и психических заболеваниях.
  • Миф: "Психоз после 45 — это всегда деменция".
  • Правда: психоз возможен без деменции (травма, опухоль, интоксикация, аффективные расстройства и др.).
  • Миф: "Если память ухудшилась, всё неизбежно".
  • Правда: ранняя диагностика и коррекция факторов риска замедляют снижение, а в ряде случаев позволяют обратить часть симптомов.

FAQ

Как часто проходить скрининг после 45 лет?

При отсутствии жалоб — раз в год базовый осмотр; при факторах риска (гипертония, диабет, дислипидемия, семейная деменция) — по индивидуальному плану.

Можно ли отличить депрессию с бредом от деменции без МРТ?

Неточно. Нужны нейровизуализация, когнитивные тесты и наблюдение в динамике.

Чем лечат, если причина ещё не ясна?

Симптоматически: антипсихотики — при бреде/галлюцинациях; антидепрессанты — при депрессии; анксиолитики — при выраженной тревоге; параллельно продолжают поиск причины.

Кому идти первым — к неврологу или к психиатру?

Допустим любой старт при острых/тяжёлых симптомах; оптимально — междисциплинарно, с быстрым маршрутом к нейровизуализации.

Прогноз зависит от состояния здоровья пациента, стадии заболевания, а также от эффективности поддерживающей терапии и ухода за человеком.

Если когнитивные нарушения были обнаружены на начальных стадиях, то есть шанс отсрочить развитие деменции. При этом пациент будет дольше оставаться достаточно активным и способным позаботиться о себе. На финальной стадии продолжительность жизни сокращают осложнения неподвижности и истощение. Пациенты, как правило, умирают не от самой деменции, а от сопутствующих патологий: пневмонии, инфекционных процессов, сепсиса (заражения крови), кахексии (крайнего истощения).

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
