После 45 мозг требует внимания: психиатр рассказал, как не упустить начало деменции

Пугающие формулировки на сайтах клиник — "пресенильные психозы", "предстарческий психоз" — создают ощущение отдельной болезни. На практике это не диагноз, а зонтичное обозначение разнородных состояний, часть из которых относится к деменциям с ранним началом, а часть — к органическим психозам иной природы. Важно понимать, как отличить эти группы, на что обращать внимание после 45 лет и как выстроить диагностику.
"Начну с того, что термин, о котором вы спрашиваете, весьма специфический и в повседневной практике современного врача-психиатра используется редко", — пояснил врач-психиатр, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.
Исторически термин использовался в конце XIX — первой половине XX века, когда психозом называли широкий спектр тяжёлых психических нарушений, включая "инволюционную меланхолию". Современная классификация ушла от таких обобщений: сегодня различают деменции (как синдром стойкого когнитивного снижения органической природы) и органические психотические расстройства (галлюцинации, бред, аффективные и поведенческие нарушения, вызванные повреждением/болезнью мозга).
"Этот термин, скорее, имеет историческое значение", — отметил врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.
В этот период могут манифестировать:
"Да, она может манифестировать в возрасте 45-60 лет", — сказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.
Ключевые опоры — характер симптомов, нейровизуализация (МРТ/КТ/ПЭТ-КТ), ЭЭГ, сосудистые исследования, анализы, нейропсихологическое тестирование, динамическое наблюдение.
"Симптомы бывают похожи, но у всех болезней есть отличительные черты", — подчеркнул врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.
|Группа/пример
|Ведущие признаки
|Что ищут на обследовании
|Базовая тактика
|Деменция с ранним началом (чаще Альцгеймер)
|Прогрессирующее ухудшение памяти и внимания, снижение планирования, бытовые ошибки
|Нейровизуализация, нейропсихологические тесты, лабораторные маркеры по показаниям
|Симптоматическая терапия, когнитивная реабилитация, коррекция факторов риска
|Сосудистая деменция
|"Ступенчатое" ухудшение, очаговая неврология, связь с инсультами/гипертонией/атеросклерозом
|МРТ с очагами, сосудистые исследования
|Контроль АД, липидов, антиагреганты/антикоагулянты по показаниям, реабилитация
|Органический психоз (опухоль, травма, инфекция, токсическое влияние)
|Бред, галлюцинации, выраженные поведенческие изменения ± когнитивный дефицит
|Нейровизуализация, ЭЭГ, анализы, токсикологический скрининг
|Лечение причины (нейрохирургия, антиинфекционная, детокс), антипсихотики
|Аффективные расстройства с психотическими симптомами
|Депрессия/мания с бредом/галлюцинациями, суточные колебания
|Психиатрический осмотр, шкалы, исключение органики
|Антидепрессанты/нормотимики, антипсихотики, психотерапия
|Шизофрения/шизоаффективное
|Негативная симптоматика, расстройства мышления, длительность >1 мес
|Психиатрический осмотр, наблюдение в динамике
|Антипсихотики, психообразование, реабилитация
"Категорию "пресенильный психоз" используют, когда общие критерии отвечают диагнозу деменция", — пояснил врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Самолечение седативными/снотворными "для успокоения"
|Смазанная картина, риск зависимости, падения
|Сразу к психиатру/неврологу, подбор терапии под диагноз
|Отсрочка МРТ/КТ "до лучших времён"
|Пропуск органической причины (опухоль, инсульт, субдуральная гематома)
|Нейровизуализация на раннем этапе
|Отказ от сбора анамнеза у родственников
|Потеря ключевых данных о когнитивном снижении
|Вовлечение семьи в сбор информации и наблюдение
|Игнорирование сосудистых факторов
|Ускорение когнитивного падения
|Контроль АД, глюкозы, липидов; антиагреганты/антикоагулянты по показаниям
|Прекращение антипсихотиков без врача
|Рецидив продуктивной симптоматики
|Пошаговая коррекция под наблюдением, план отмены/перевода
Так бывает на старте. Ведут симптоматическую терапию, продолжают обследование и наблюдение: по мере накопления данных формулировка уточняется.
Острый дебют — повод исключить инсульт, интоксикацию, делирий, инфекцию ЦНС. Нужна неотложная оценка.
Работа через семью: безопасность (газ, электроприборы, двери), контроль лекарств, совместные визиты.
При отсутствии жалоб — раз в год базовый осмотр; при факторах риска (гипертония, диабет, дислипидемия, семейная деменция) — по индивидуальному плану.
Неточно. Нужны нейровизуализация, когнитивные тесты и наблюдение в динамике.
Симптоматически: антипсихотики — при бреде/галлюцинациях; антидепрессанты — при депрессии; анксиолитики — при выраженной тревоге; параллельно продолжают поиск причины.
Допустим любой старт при острых/тяжёлых симптомах; оптимально — междисциплинарно, с быстрым маршрутом к нейровизуализации.
Прогноз зависит от состояния здоровья пациента, стадии заболевания, а также от эффективности поддерживающей терапии и ухода за человеком.
Если когнитивные нарушения были обнаружены на начальных стадиях, то есть шанс отсрочить развитие деменции. При этом пациент будет дольше оставаться достаточно активным и способным позаботиться о себе. На финальной стадии продолжительность жизни сокращают осложнения неподвижности и истощение. Пациенты, как правило, умирают не от самой деменции, а от сопутствующих патологий: пневмонии, инфекционных процессов, сепсиса (заражения крови), кахексии (крайнего истощения).
Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.