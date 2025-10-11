Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах

После 40 лет глаза начинают меняться так же закономерно, как кожа или суставы. Изменяется структура хрусталика, ухудшается аккомодация, а сосуды сетчатки становятся уязвимее. Эти процессы открывают путь к серьёзным офтальмологическим заболеваниям — катаракте, глаукоме, пресбиопии, макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии.
О причинах возрастных изменений и способах их контроля рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.
Хрусталик выполняет четыре ключевые функции:
С возрастом он уплотняется, теряет прозрачность и способность изменять форму. Это приводит к пресбиопии — возрастной дальнозоркости.
"В 40 лет человек пользуется очками +1,0 D, в 50 лет — +2,0 D, а в 60 — уже +3,0 D. Это естественный процесс", — пояснила врач.
Полностью предотвратить пресбиопию невозможно, однако её можно скорректировать: очками, контактными линзами, лазерной коррекцией или заменой хрусталика.
|Заболевание
|Причина развития
|Основные симптомы
|Катаракта
|Помутнение и уплотнение волокон хрусталика
|Затуманивание, "пелена", искажение цветов
|Глаукома
|Повышение внутриглазного давления и повреждение зрительного нерва
|Потеря периферического зрения, боли, туман
|Макулярная дегенерация
|Возрастные изменения центральной зоны сетчатки (макулы)
|Искажение линий, потеря центрального зрения
|Диабетическая ретинопатия
|Поражение сосудов сетчатки при диабете
|"Плавающие пятна", пелена, снижение остроты
|Пресбиопия
|Уплотнение хрусталика и потеря аккомодации
|Плохое зрение вблизи, потребность в очках
Катаракта встречается у 70% людей старше 60 лет. В молодости хрусталик прозрачный, а с годами становится плотным и мутным.
"На ранних стадиях катаракта почти не проявляется. Но если человек вдруг начинает снова хорошо видеть вблизи — это может быть началом болезни", — пояснила Шахло Махкамова.
Лечение катаракты исключительно хирургическое.
Во время операции хрусталик дробят ультразвуком, удаляют, а на его место устанавливают интраокулярную линзу через микрорез 2-3 мм. Пациент получает полное восстановление зрения.
У пожилых пациентов с минимальными проявлениями и сопутствующими болезнями применяют витаминные глазные капли, которые замедляют процесс.
Глаукома развивается из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости, что повышает давление внутри глаза и повреждает зрительный нерв.
"Единственный способ вовремя заметить повышение давления — ежегодно измерять его у офтальмолога", — подчеркнула врач.
Болезнь часто протекает бессимптомно. Лечение начинается с гипотензивных капель, чаще всего простагландинов. Они стабилизируют давление на сутки при однократном применении. Если эффект снижается — добавляют препараты других групп или планируют операцию.
"Макулярная дегенерация — заболевание, при котором поражается центральная зона сетчатки — макула", — пояснила Шахло Махкамова.
С возрастом продукты распада фоторецепторов скапливаются в макуле, ухудшая питание клеток. Постепенно человек перестаёт видеть в центре поля зрения. На ранней стадии выявить патологию можно только при осмотре у офтальмолога.
Для самостоятельного контроля используется тест Амслера:
нужно смотреть на сетку с центральной точкой поочерёдно каждым глазом — и если линии кажутся искажёнными или появляются серые пятна, нужно немедленно обратиться к врачу.
|Патология
|Методы коррекции
|Примечания
|Пресбиопия
|Очки, линзы, лазерная коррекция
|Возрастной процесс, не лечится радикально
|Катаракта
|Хирургическое удаление хрусталика
|Полное восстановление зрения
|Глаукома
|Капли-простагландины, лазер, хирургия
|Постоянное наблюдение
|Макулярная дегенерация
|Антиоксидантные препараты, ингибиторы ангиогенеза
|Инъекции под контролем врача
|Диабетическая ретинопатия
|Контроль сахара, лазерная коагуляция, витамины
|Регулярные осмотры и стабилизация диабета
Это осложнение диабета 1-го и 2-го типа. Из-за хронической гипергликемии разрушаются клетки сосудов сетчатки — перициты. Повышается проницаемость капилляров, возникает отёк и кровоизлияния.
"Иногда пациенты впервые узнают о диабете именно от офтальмолога", — отметила Шахло Махкамова.
На поздних стадиях появляются плавающие пятна и пелена. После стабилизации уровня глюкозы симптомы частично исчезают, но при колебаниях сахара возвращаются.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать регулярные осмотры
|Поздняя диагностика глаукомы или катаракты
|Проверка зрения раз в год
|Самостоятельно подбирать капли
|Раздражение, ухудшение состояния
|Назначение только врачом
|Отказ от хирургии при катаракте
|Потеря зрения
|Малоинвазивная операция с ИОЛ
|Миф
|Правда
|Катаракта лечится каплями
|Нет, только хирургия устраняет помутнение
|Очки "портят" зрение
|Оптическая коррекция не влияет на аккомодацию
|Глаукома — болезнь пожилых
|Может развиваться и в 35-40 лет
Не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб.
Нет, но можно замедлить развитие с помощью здорового питания, отказа от курения и контроля давления.
Препараты с лютеином, зеаксантином и антиоксидантами, инъекции ингибиторов ангиогенеза.
"Раннее выявление возрастных заболеваний глаз — залог здоровой старости", — подчеркнула Шахло Махкамова.
По словам офтальмолога, ухудшение питания, хронический стресс, сидячий образ жизни и нарушение сна усиливают риск всех глазных патологий. Современная диагностика позволяет выявить их на ранних стадиях и сохранить зрение на долгие годы.
