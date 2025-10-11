Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:26
Здоровье

После 40 лет глаза начинают меняться так же закономерно, как кожа или суставы. Изменяется структура хрусталика, ухудшается аккомодация, а сосуды сетчатки становятся уязвимее. Эти процессы открывают путь к серьёзным офтальмологическим заболеваниям — катаракте, глаукоме, пресбиопии, макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии.

Проверка зрения у окулиста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка зрения у окулиста

О причинах возрастных изменений и способах их контроля рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Почему зрение ухудшается после 40 лет

Хрусталик выполняет четыре ключевые функции:

  • проводит свет к сетчатке;
  • преломляет лучи (рефракция);
  • обеспечивает аккомодацию — фокусировку на разных расстояниях;
  • защищает сетчатку от ультрафиолетовых лучей.

С возрастом он уплотняется, теряет прозрачность и способность изменять форму. Это приводит к пресбиопии — возрастной дальнозоркости.

"В 40 лет человек пользуется очками +1,0 D, в 50 лет — +2,0 D, а в 60 — уже +3,0 D. Это естественный процесс", — пояснила врач.

Полностью предотвратить пресбиопию невозможно, однако её можно скорректировать: очками, контактными линзами, лазерной коррекцией или заменой хрусталика.

Основные возрастные заболевания глаз

Заболевание Причина развития Основные симптомы
Катаракта Помутнение и уплотнение волокон хрусталика Затуманивание, "пелена", искажение цветов
Глаукома Повышение внутриглазного давления и повреждение зрительного нерва Потеря периферического зрения, боли, туман
Макулярная дегенерация Возрастные изменения центральной зоны сетчатки (макулы) Искажение линий, потеря центрального зрения
Диабетическая ретинопатия Поражение сосудов сетчатки при диабете "Плавающие пятна", пелена, снижение остроты
Пресбиопия Уплотнение хрусталика и потеря аккомодации Плохое зрение вблизи, потребность в очках

Катаракта: помутнение хрусталика

Катаракта встречается у 70% людей старше 60 лет. В молодости хрусталик прозрачный, а с годами становится плотным и мутным.

"На ранних стадиях катаракта почти не проявляется. Но если человек вдруг начинает снова хорошо видеть вблизи — это может быть началом болезни", — пояснила Шахло Махкамова.

Лечение катаракты исключительно хирургическое.
Во время операции хрусталик дробят ультразвуком, удаляют, а на его место устанавливают интраокулярную линзу через микрорез 2-3 мм. Пациент получает полное восстановление зрения.

У пожилых пациентов с минимальными проявлениями и сопутствующими болезнями применяют витаминные глазные капли, которые замедляют процесс.

Глаукома: "тихий вор зрения"

Глаукома развивается из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости, что повышает давление внутри глаза и повреждает зрительный нерв.

"Единственный способ вовремя заметить повышение давления — ежегодно измерять его у офтальмолога", — подчеркнула врач.

Болезнь часто протекает бессимптомно. Лечение начинается с гипотензивных капель, чаще всего простагландинов. Они стабилизируют давление на сутки при однократном применении. Если эффект снижается — добавляют препараты других групп или планируют операцию.

Макулярная дегенерация: разрушение центрального зрения

"Макулярная дегенерация — заболевание, при котором поражается центральная зона сетчатки — макула", — пояснила Шахло Махкамова.

С возрастом продукты распада фоторецепторов скапливаются в макуле, ухудшая питание клеток. Постепенно человек перестаёт видеть в центре поля зрения. На ранней стадии выявить патологию можно только при осмотре у офтальмолога.

Для самостоятельного контроля используется тест Амслера:
нужно смотреть на сетку с центральной точкой поочерёдно каждым глазом — и если линии кажутся искажёнными или появляются серые пятна, нужно немедленно обратиться к врачу.

Методы лечения заболеваний

Патология Методы коррекции Примечания
Пресбиопия Очки, линзы, лазерная коррекция Возрастной процесс, не лечится радикально
Катаракта Хирургическое удаление хрусталика Полное восстановление зрения
Глаукома Капли-простагландины, лазер, хирургия Постоянное наблюдение
Макулярная дегенерация Антиоксидантные препараты, ингибиторы ангиогенеза Инъекции под контролем врача
Диабетическая ретинопатия Контроль сахара, лазерная коагуляция, витамины Регулярные осмотры и стабилизация диабета

Диабетическая ретинопатия: угроза для сетчатки

Это осложнение диабета 1-го и 2-го типа. Из-за хронической гипергликемии разрушаются клетки сосудов сетчатки — перициты. Повышается проницаемость капилляров, возникает отёк и кровоизлияния.

"Иногда пациенты впервые узнают о диабете именно от офтальмолога", — отметила Шахло Махкамова.

На поздних стадиях появляются плавающие пятна и пелена. После стабилизации уровня глюкозы симптомы частично исчезают, но при колебаниях сахара возвращаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать регулярные осмотры Поздняя диагностика глаукомы или катаракты Проверка зрения раз в год
Самостоятельно подбирать капли Раздражение, ухудшение состояния Назначение только врачом
Отказ от хирургии при катаракте Потеря зрения Малоинвазивная операция с ИОЛ

Мифы и правда

Миф Правда
Катаракта лечится каплями Нет, только хирургия устраняет помутнение
Очки "портят" зрение Оптическая коррекция не влияет на аккомодацию
Глаукома — болезнь пожилых Может развиваться и в 35-40 лет

FAQ

Как часто нужно проверять зрение после 40 лет?

Не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб.

Можно ли предотвратить катаракту или глаукому?

Нет, но можно замедлить развитие с помощью здорового питания, отказа от курения и контроля давления.

Что помогает при макулярной дегенерации?

Препараты с лютеином, зеаксантином и антиоксидантами, инъекции ингибиторов ангиогенеза.

Почему болезни глаз "молодеют"

"Раннее выявление возрастных заболеваний глаз — залог здоровой старости", — подчеркнула Шахло Махкамова.

По словам офтальмолога, ухудшение питания, хронический стресс, сидячий образ жизни и нарушение сна усиливают риск всех глазных патологий. Современная диагностика позволяет выявить их на ранних стадиях и сохранить зрение на долгие годы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
