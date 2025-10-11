Таблетки не помогут: названо заблуждение, из-за которого люди годами мучаются от головокружений

Головокружение — один из самых частых симптомов, который может настигнуть человека в любом возрасте. Чаще всего его связывают с остеохондрозом или проблемами сосудов, но это заблуждение. На самом деле эти состояния не вызывают ощущение вращения или неустойчивости. Истинные причины кроются в нарушениях работы вестибулярного аппарата, головного мозга или в психогенных факторах.

О том, почему кружится голова, как отличить опасные симптомы и какие лекарства действительно помогают, рассказала врач-невролог, отоневролог, специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Шаповалова.

"Головокружение — это ощущение вращения человека в пространстве или окружающих его предметов. Это можно сравнить с катанием на карусели", — отметила врач-невролог Мария Шаповалова.

Виды головокружения

Медики делят головокружение на системное (истинное) и несистемное.

В первом случае человек действительно чувствует вращение, во втором — ощущает пошатывание, тошноту, неустойчивость при ходьбе.

Тип Описание Примеры проявлений Системное Настоящее ощущение вращения, вызванное нарушением работы вестибулярного аппарата Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера Несистемное Нет вращения, но есть ощущение шаткости, тревоги, неустойчивости Психогенное, постстрессовое, тревожное состояние

Самая частая причина — ДППГ

"В большинстве случаев головокружения связаны с патологией вестибулярного аппарата", — пояснила врач.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) возникает, когда отолиты — микрокристаллы во внутреннем ухе — случайно попадают в полость полукружных каналов. Из-за этого при поворотах головы человек ощущает короткие приступы вращения окружающих предметов.

Симптомы ДППГ:

Кратковременное головокружение при смене положения головы;

Отсутствие шума или заложенности в ушах;

Приступы проходят самостоятельно, но могут повторяться.

Болезнь Меньера: жидкость в ухе против равновесия

Для болезни Меньера характерны приступы от 20 минут до 12 часов. Они не зависят от позы, а сопровождаются заложенностью и шумом в ухе, ухудшением слуха и чувством давления изнутри.

"При болезни Меньера в лабиринте внутреннего уха больше жидкости, чем должно быть", — пояснила Мария Шаповалова.

Избыточная жидкость нарушает баланс давления, мешает прохождению звуковых колебаний и вызывает дезориентацию. После того как жидкость стекает, человек чувствует себя нормально, но со временем симптомы возвращаются.

Нейронит и другие неврологические причины

Нейронит вестибулярного нерва вызывает сильное, продолжительное головокружение. Оно может длиться несколько дней, а неустойчивость сохраняться неделями. При этом симптомов со стороны уха нет.

"Как реакция организма у человека может быть рвота, повышение давления, учащённое сердцебиение", — отметила врач.

Причины нейронита до конца не изучены. Учёные предполагают участие вирусов герпеса шестого типа или вируса Эпштейна-Барр.

Когда проблема в мозге

Головокружение может быть следствием инсульта, опухоли или мигрени.

Если поражены участки мозга, отвечающие за равновесие, появляются дополнительные симптомы: перекос лица, онемение руки, нарушение речи.

Заболевание Характеристика Дополнительные признаки Инсульт Поражение вестибулярных ядер мозга Онемение, перекос лица, нарушение речи Опухоль мозжечка Сильная неустойчивость, тремор Нарушение координации, шаткость Мигрень Ощущение неустойчивости во время боли После купирования боли симптомы проходят

Психогенное головокружение

Иногда причина не в теле, а в эмоциях.

"Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство", — подчеркнула Мария Шаповалова.

Такое состояние называют психогенным головокружением.

Оно характерно для людей, переживших стресс, депрессию или бессонницу.

Пациент не чувствует вращения, но говорит, что его "заносит", особенно в людных местах или метро.

Как лечат головокружение

"Все зависит от первопричины", — пояснила врач.

ДППГ лечится приёмом специальных манёвров — например, маневр Эпли, когда голова поворачивается так, чтобы кристаллы вернулись на место. Болезнь Меньера требует назначения диуретиков, диеты с ограничением соли, сладкого и алкоголя. Нейронит лечат преднизолоном в первые трое суток и вестибулярной гимнастикой. При психогенном головокружении помогают антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия.

Диагноз Основное лечение Дополнительные меры ДППГ Манёвр Эпли Вестибулярная гимнастика Болезнь Меньера Диуретики, диета Ограничение соли, алкоголя Нейронит Преднизолон Упражнения, восстановление баланса Психогенное Антидепрессанты Психотерапия, релаксация

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать Приём "сосудистых" препаратов от головокружения Нет эффекта, потеря времени Сменить врача, пройти диагностику Игнорирование симптомов шума в ухе Прогресс болезни Меньера Обратиться к отоневрологу Отказ от гимнастики после приступа Хроническая неустойчивость Делать упражнения ежедневно

Мифы и правда

Миф Правда Головокружение — от остеохондроза Настоящее головокружение связано с вестибулярным аппаратом Это всегда сосуды Сосудистая причина встречается крайне редко Нужно меньше двигаться Напротив, умеренные движения и гимнастика ускоряют восстановление

FAQ

Как понять, что головокружение опасно?

Если оно сопровождается онемением, нарушением речи, слабостью — срочно к врачу. Это может быть инсульт.

Можно ли вылечить головокружение навсегда?

Во многих случаях — да. ДППГ, нейронит и психогенное головокружение хорошо поддаются лечению.

Какие препараты помогают?

Назначаются индивидуально: противорвотные, диуретики, антидепрессанты, гормоны. Главное — не пить "сосудистые" таблетки без диагноза.

Не стоит паниковать: рецидивы — частое явление. Главное — повторить манёвр Эпли, делать гимнастику и избегать обезвоживания. Если приступы становятся сильнее, стоит пройти повторное обследование.