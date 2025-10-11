Таблетки не помогут: названо заблуждение, из-за которого люди годами мучаются от головокружений

Головокружение — один из самых частых симптомов, который может настигнуть человека в любом возрасте. Чаще всего его связывают с остеохондрозом или проблемами сосудов, но это заблуждение. На самом деле эти состояния не вызывают ощущение вращения или неустойчивости. Истинные причины кроются в нарушениях работы вестибулярного аппарата, головного мозга или в психогенных факторах.
О том, почему кружится голова, как отличить опасные симптомы и какие лекарства действительно помогают, рассказала врач-невролог, отоневролог, специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Шаповалова.
"Головокружение — это ощущение вращения человека в пространстве или окружающих его предметов. Это можно сравнить с катанием на карусели", — отметила врач-невролог Мария Шаповалова.
Медики делят головокружение на системное (истинное) и несистемное.
В первом случае человек действительно чувствует вращение, во втором — ощущает пошатывание, тошноту, неустойчивость при ходьбе.
|Тип
|Описание
|Примеры проявлений
|Системное
|Настоящее ощущение вращения, вызванное нарушением работы вестибулярного аппарата
|Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера
|Несистемное
|Нет вращения, но есть ощущение шаткости, тревоги, неустойчивости
|Психогенное, постстрессовое, тревожное состояние
"В большинстве случаев головокружения связаны с патологией вестибулярного аппарата", — пояснила врач.
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) возникает, когда отолиты — микрокристаллы во внутреннем ухе — случайно попадают в полость полукружных каналов. Из-за этого при поворотах головы человек ощущает короткие приступы вращения окружающих предметов.
Для болезни Меньера характерны приступы от 20 минут до 12 часов. Они не зависят от позы, а сопровождаются заложенностью и шумом в ухе, ухудшением слуха и чувством давления изнутри.
"При болезни Меньера в лабиринте внутреннего уха больше жидкости, чем должно быть", — пояснила Мария Шаповалова.
Избыточная жидкость нарушает баланс давления, мешает прохождению звуковых колебаний и вызывает дезориентацию. После того как жидкость стекает, человек чувствует себя нормально, но со временем симптомы возвращаются.
Нейронит вестибулярного нерва вызывает сильное, продолжительное головокружение. Оно может длиться несколько дней, а неустойчивость сохраняться неделями. При этом симптомов со стороны уха нет.
"Как реакция организма у человека может быть рвота, повышение давления, учащённое сердцебиение", — отметила врач.
Причины нейронита до конца не изучены. Учёные предполагают участие вирусов герпеса шестого типа или вируса Эпштейна-Барр.
Головокружение может быть следствием инсульта, опухоли или мигрени.
Если поражены участки мозга, отвечающие за равновесие, появляются дополнительные симптомы: перекос лица, онемение руки, нарушение речи.
|Заболевание
|Характеристика
|Дополнительные признаки
|Инсульт
|Поражение вестибулярных ядер мозга
|Онемение, перекос лица, нарушение речи
|Опухоль мозжечка
|Сильная неустойчивость, тремор
|Нарушение координации, шаткость
|Мигрень
|Ощущение неустойчивости во время боли
|После купирования боли симптомы проходят
Иногда причина не в теле, а в эмоциях.
"Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство", — подчеркнула Мария Шаповалова.
Такое состояние называют психогенным головокружением.
Оно характерно для людей, переживших стресс, депрессию или бессонницу.
Пациент не чувствует вращения, но говорит, что его "заносит", особенно в людных местах или метро.
"Все зависит от первопричины", — пояснила врач.
|Диагноз
|Основное лечение
|Дополнительные меры
|ДППГ
|Манёвр Эпли
|Вестибулярная гимнастика
|Болезнь Меньера
|Диуретики, диета
|Ограничение соли, алкоголя
|Нейронит
|Преднизолон
|Упражнения, восстановление баланса
|Психогенное
|Антидепрессанты
|Психотерапия, релаксация
|Ошибка
|Последствие
|Что делать
|Приём "сосудистых" препаратов от головокружения
|Нет эффекта, потеря времени
|Сменить врача, пройти диагностику
|Игнорирование симптомов шума в ухе
|Прогресс болезни Меньера
|Обратиться к отоневрологу
|Отказ от гимнастики после приступа
|Хроническая неустойчивость
|Делать упражнения ежедневно
|Миф
|Правда
|Головокружение — от остеохондроза
|Настоящее головокружение связано с вестибулярным аппаратом
|Это всегда сосуды
|Сосудистая причина встречается крайне редко
|Нужно меньше двигаться
|Напротив, умеренные движения и гимнастика ускоряют восстановление
Если оно сопровождается онемением, нарушением речи, слабостью — срочно к врачу. Это может быть инсульт.
Во многих случаях — да. ДППГ, нейронит и психогенное головокружение хорошо поддаются лечению.
Назначаются индивидуально: противорвотные, диуретики, антидепрессанты, гормоны. Главное — не пить "сосудистые" таблетки без диагноза.
Не стоит паниковать: рецидивы — частое явление. Главное — повторить манёвр Эпли, делать гимнастику и избегать обезвоживания. Если приступы становятся сильнее, стоит пройти повторное обследование.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.