7 на первый взгляд здоровых веганских продуктов, которые на деле могут вредить

8:49
Здоровье

На полках магазинов всё чаще появляются продукты с надписью "plant-based" - от бургеров и наггетсов до десертов и батончиков. Этикетка обещает здоровье, экологичность и осознанность, но не всё, что "растительное", по-настоящему полезно.

веганский бургер
Фото: commons.wikimedia by miikkahoo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
веганский бургер

Диетологи предупреждают: за многими из этих красивых упаковок скрываются те же ловушки, что и в обычных ультраобработанных продуктах — избыток соли, сахара и жиров.

"Надпись "веганский” не делает продукт автоматически здоровым. Это всего лишь маркетинговый ярлык", — пояснила нутрициолог Анна Шульц.

Когда растительная еда перестаёт быть здоровой

Переход на растительное питание — отличное решение, если оно основано на цельных продуктах: овощах, фруктах, крупах, орехах, бобовых. Проблема начинается тогда, когда на смену животным продуктам приходят промышленные заменители, созданные для имитации вкуса, а не для пользы.

В этих продуктах часто содержится больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем в оригиналах. Ниже — семь типичных примеров, которые диетологи советуют есть с осторожностью. О них пишет vegoutmag.com.

Сравнение: "веганские" продукты и их аналоги

Продукт Веганская версия Натуральная альтернатива
Бургер 370-400 мг натрия, 20 ингредиентов Домашкая котлета из фасоли, овса и специй
Сыр 20 г насыщенных жиров, 0 белка Миндальный или тофу-сыр с кальцием
Молоко 16 г сахара на чашку Несладкое миндальное или овсяное
Батончик 15-20 г сахара, синтетические добавки Горсть орехов и фрукт
Замороженное блюдо 700-900 мг натрия Домашнее овощное рагу
Десерт Избыток кокосового жира и сахара Выпечка на овсяной муке с фруктами
Овощные чипсы 140 калорий, соль и масло Запечённые ломтики овощей в духовке

1. Растительные бургеры: соль под маской белка

Веганские котлеты нередко содержат до 400 мг натрия на порцию, тогда как в постной говядине — около 75 мг. Соль используется для создания мясного вкуса, но в итоге повышает риск гипертонии.

Совет: выбирайте бургеры, где натрия не больше 250 мг на порцию, или готовьте котлеты дома — из фасоли, овса и специй.

2. Веганский сыр — ароматизированное масло

Состав большинства таких сыров выглядит как лабораторная формула: кокосовое масло, крахмал, камедь, ароматизаторы. Белка и кальция почти нет, а насыщённых жиров — столько же, сколько в обычном сыре.

Совет: ищите сыры на основе тофу или орехов, обогащённые кальцием, без пальмового масла.

3. Заменители мяса — химия под маской растений

Некоторые бренды включают более 20 ингредиентов - от метилцеллюлозы до мальтодекстрина. Эти продукты безопасны, но сильно обработаны. Белок может быть растительным, но всё остальное — промышленный продукт.

Совет: чем короче состав, тем лучше. Настоящая еда не нуждается в сложных формулах.

4. Подслащённое растительное молоко

Одна чашка ванильно-миндального напитка может содержать до 16 г сахара - почти столько же, сколько в газировке. Сладкий вкус помогает продавать, но не приносит пользы.

Совет: выбирайте несладкие или слегка подслащённые варианты, добавляйте натуральную ваниль или корицу самостоятельно.

5. Веганские десерты: сладкая ловушка

Отказ от яиц и сливочного масла производители компенсируют кокосовым жиром и сахаром. Результат — десерт, технически веганский, но не менее калорийный, чем классический.

Совет: ищите рецепты на овсяной муке или с пюре из бананов и яблок вместо масла.

6. Протеиновые батончики: дорогая конфета

Обычно такие батончики содержат 15-20 г сахара и порошковый белок. Витамины в составе — синтетические, клетчатки почти нет.

Совет: съешьте горсть орехов и яблоко — вы получите больше питательных веществ без переработки и переплаты.

7. Замороженные "веганские" обеды

Среднее содержание натрия — 700-900 мг на порцию. Такая соль нужна, чтобы сохранить вкус после заморозки. Но организм не делает скидок на "веганство": избыток натрия повышает давление и вызывает отёки.

Совет: замораживайте домашние блюда — порционное рагу или суп без добавления соли.

8. "Овощные" чипсы — иллюзия пользы

На упаковке изображены капуста и свёкла, но на деле внутри обезвоженные и обжаренные овощи, часто с тем же уровнем соли, что и картофельные чипсы.

Совет: нарежьте батат, сбрызните маслом и запеките в духовке — это действительно полезная альтернатива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Доверие этикетке "веганский" Переизбыток соли, сахара и жиров Читать состав и проверять БЖУ
Частое употребление заменителей мяса Повышенное давление, дефицит клетчатки Цельные бобовые, чечевица
Замена воды подслащённым молоком Рост сахара в крови Несладкие растительные напитки
"Полезные" батончики вместо перекуса Избыточные калории Фрукты и орехи
Покупка замороженных блюд Скрытый натрий Домашняя заморозка овощей

Плюсы и минусы растительных продуктов

Плюсы Минусы
Этичная альтернатива мясу Часто чрезмерно обработаны
Поддерживают разнообразие питания Могут содержать избыток соли и сахара
Удобство и скорость приготовления Скрытая калорийность
Улучшают экологический след Недостаток белка и микронутриентов
Доступность в магазинах Высокая цена при низкой пользе

FAQ

Как понять, что продукт действительно полезный?
Проверьте состав: максимум 5-6 ингредиентов, минимум соли и сахара.

Можно ли полностью исключить обработанные продукты?
Нет необходимости. Главное — чтобы 80% рациона составляли цельные продукты, а готовые блюда оставались редкостью.

Какие веганские продукты действительно полезны?
Цельные крупы, бобовые, овощи, орехи, семена, растительные масла холодного отжима.

Мифы и правда

Миф Правда
"Все веганские продукты полезны" Многие — ультраобработанные, с высоким содержанием соли и жира
"Без животных ингредиентов — значит безопасно" Растительные жиры (особенно кокосовые) также повышают холестерин
"Подслащённое растительное молоко полезнее коровьего" Часто содержит больше сахара, чем обычное

Исторический контекст

Популярность веганства резко выросла в 2010-х годах. Вместе с ним появились продукты, имитирующие мясо и молочные изделия. Первоначально их создавали для удобства перехода на растительное питание, но со временем маркетинг вытеснил суть.
Сегодня на рынке доминируют крупные бренды, производящие "веганскую колбасу" или "сыр", которые мало чем отличаются от других фабричных продуктов — кроме цены и лозунга.

3 интересных факта

  1. Первый "растительный бургер" появился в 1982 году в Лондоне, и его готовили из грибов и орехов.

  2. По данным ВОЗ, чрезмерное потребление натрия — одна из главных причин гипертонии, вне зависимости от типа диеты.

  3. Исследования Гарвардской школы здравоохранения показали: люди, питающиеся цельными растительными продуктами, живут в среднем на 10 лет дольше тех, кто делает ставку на обработанные аналоги.

Веганская диета может быть чрезвычайно полезной, если основа рациона — настоящие растения, а не их промышленные имитации.
Растительная еда действительно улучшает здоровье и экологию, но только тогда, когда она ближе к земле, чем к лаборатории. Выбирайте продукты с коротким составом, меньше упаковки — и больше пользы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
