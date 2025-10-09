Дефекты речи можно исправить в любом возрасте: секреты эффективных упражнений

Исправить дефекты речи можно в любом возрасте, если заниматься регулярно и системно. Об этом Pravda.Ru рассказала логопед-дефектолог, автор коррекционно-развивающей программы и соосновательница федеральной сети логопедических центров "Разноцветные цыплята" Мельникова Елена Мамуровна.

Она объяснила, что при регулярных занятиях мозг способен заново выстраивать речевые связи, формируя новые нейронные пути.

"Речь опирается на дыхание, память, внимание и моторику. При постоянных занятиях мозг способен перестраивать речевые связи даже у взрослых — это явление называют нейропластичностью", — отметила логопед.

Коррекционная работа, по словам специалиста, включает три направления — артикуляцию, дыхание и голос, а также интонацию и ритм.

"Артикуляция — это тренировка движений губ, языка, нижней челюсти, чтобы звуки формировались четко. Дыхание и голос — постановка правильного выдоха и темпа речи. Интонация и ритм — развитие выразительности, особенно если есть зажатость или страх говорить", — пояснила Мельникова.

Она подчеркнула, что самостоятельно корректировать речь можно простыми упражнениями.

"Читайте вслух по 10–15 минут в день, контролируя четкость звуков. Тренируйте дыхание — медленно выдыхайте через рот на звук "с" или "ф", удерживая поток воздуха. Проговаривайте скороговорки не на скорость, а на точность. Записывайте речь на диктофон, чтобы слышать динамику и корректировать интонацию", — посоветовала логопед.

По словам Мельниковой, базовую технику лучше выстроить со специалистом — он увидит, где именно "ломается" звук, подберет упражнения под причину и вовремя скорректирует ошибки.

"Главное не бояться "начинать с нуля". Даже во взрослом возрасте можно научиться говорить иначе, просто на это требуется чуть больше времени и осознанности", — подчеркнула эксперт.