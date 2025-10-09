Мечтаете похудеть? Проверьте, не совершаете ли вы эту ошибку перед сном

Поздние ужины мешают процессу похудения и ухудшают качество сна. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Запечённая куриная грудка с овощами

По словам специалиста, ужинать стоит не позже чем за два-три часа до сна, а вечерний прием пищи должен быть легким и легкоусвояемым.

"Метаболизм вечером замедляется, поэтому тяжелая пища усваивается хуже. Лучше выбирать легкие белковые продукты — куриную грудку, индейку, рыбу, яйца, творог или кисломолочные продукты. В качестве гарнира подойдут овощи, особенно приготовленные на пару или запеченные", — объяснила Писарева.

Она добавила, что поздние ужины с жирными блюдами, грибами или сладостями негативно влияют не только на вес, но и на сон.

"Переедание и тяжелая пища вечером создают нагрузку на пищеварение, могут вызывать вздутие и нарушать сон. Особенно нежелательны жирные сорта мяса, кондитерские изделия и быстрые углеводы", — отметила диетолог.

Если чувство голода все же появляется перед сном, Писарева советует сделать небольшой перекус.

"Если ужин был слишком легким и перед сном хочется есть, не стоит терпеть. Лучше выбрать что-то простое — половинку банана или стакан кефира. Банан содержит триптофан, который способствует выработке серотонина и улучшает качество сна", — пояснила эксперт.

Писарева подчеркнула, что соблюдение режима питания и грамотный выбор продуктов на вечер помогают не только контролировать вес, но и улучшать самочувствие. По ее словам, важно избегать тяжелой пищи на ночь и сохранять баланс в рационе, чтобы организм мог полноценно отдыхать, а не тратить силы на переваривание еды.