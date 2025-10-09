Шикарный цвет ценой шевелюры: чем опасны частые окрашивания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Частое окрашивание может провоцировать выпадение волос, особенно у людей с тонкими или ослабленными волосяными фолликулами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Девушка красит волосы
Фото: https://i.pinimg.com/736x/e6/9e/2d/e69e2d075eb6f0fefa370529c8d66b33.jpg
Девушка красит волосы

По словам специалиста, вопреки распространенному мнению, что краска не влияет на состояние волос, химические составы могут вызывать повреждение фолликулов.

"У некоторых людей волосяные фолликулы от природы более слабые, поэтому они чувствительно реагируют на окрашивание, особенно если оно проводится часто или с осветлением. В таких случаях волосы могут начать выпадать", — объяснила Егорова.

По словам врача, безопасной частотой окрашивания можно считать примерно один раз в три-четыре месяца. Однако все зависит от индивидуальной чувствительности кожи головы и структуры волос.

"Иногда выпадение начинается даже после редкого окрашивания. Это не миф и не преувеличение — просто у некоторых людей фолликулы чувствительны к химическому воздействию. Но в целом, раз в три-четыре месяца — это более-менее безопасно", — уточнила эксперт.

Если же волосы начали выпадать после окрашивания, полностью остановить этот процесс не получится, отметила врач.

"Те фолликулы, которые уже повреждены химическим веществом, все равно выпадут. Здесь можно только простимулировать рост новых волос — за счет витаминов или процедур мезотерапии", — пояснила она.

Егорова также рассказала, какие средства действительно могут помочь.

"Никотиновая кислота хорошо стимулирует кровообращение, благодаря чему рост волос ускоряется. А репейное масло воздействует на стержень волоса, улучшает его структуру. Но после окрашивания использовать масла не стоит — они вымывают краску, и волос становится пустым", — добавила трихолог.

При этом, по словам специалиста, ухаживающие маски, бальзамы и спреи с ультрафиолетовыми фильтрами полезны и помогают поддерживать здоровье волос.

"Это как крем для рук: он не лечит, но ухаживает. Так и с волосами — такие средства делают их более блестящими, живыми и ухоженными", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
