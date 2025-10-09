Скрытые признаки старения мозга: сигналы, которые нельзя игнорировать

Даже незначительная забывчивость или трудности с концентрацией могут быть первыми признаками того, что мозг начинает стареть быстрее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова.

По словам специалиста, тревожными сигналами могут стать ухудшение памяти, рассеянность, сложности с привычной работой или необходимость прикладывать больше усилий для выполнения повседневных задач.

"Если привычные дела вдруг стали даваться с трудом, если замечаете, что все чаще что-то забываете или теряете концентрацию, — это уже повод насторожиться", — пояснила врач.

Суворинова подчеркнула, что профилактика возрастных изменений мозга во многом зависит от образа жизни.

"Прежде всего важно отказаться от вредных привычек, наладить режим сна, питания и отдыха. Но главное — не заниматься самодиагностикой. Нарушение работы мозга может быть следствием не только неврологических проблем, но и заболеваний сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно подходить к вопросу комплексно", — отметила она.

Врач советует при первых подозрениях обращаться к терапевту и проходить базовое обследование: анализы крови, ЭКГ и другие исследования. Это поможет исключить системные причины и при необходимости направит пациента к неврологу для более глубокого осмотра.

"Не стоит ждать, пока симптомы станут выраженными. Если что-то беспокоит — лучше прийти к врачу сразу. Перепровериться всегда безопаснее, чем затянуть и упустить момент", — добавила Суворинова.