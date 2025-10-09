Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Полный запрет на гаджеты для детей не всегда эффективен, однако их использование должно быть ограничено и находиться под контролем взрослых. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

По словам специалиста, при определении допустимого времени использования гаджетов необходимо учитывать возраст ребенка.

"В раннем возрасте, особенно до трех лет, применение цифровых устройств нежелательно, поскольку это может тормозить психоэмоциональное развитие. Когда ребенок взаимодействует с гаджетом без участия взрослого, формируется так называемое пассивное общение. Оно не способствует развитию социальных навыков, которые должны формироваться в процессе живого взаимодействия с людьми", — пояснила Метелина.

Психолог отметила, что начиная с младшего школьного возраста использование гаджетов может быть допустимо при условии разумного ограничения и участия родителей.

"Полностью изолировать ребенка от цифровой среды невозможно, поэтому важно не запрещать, а регулировать. Родители могут устанавливать временные рамки и при этом находиться рядом, обсуждая с ребенком, во что он играет или что смотрит. Такой подход помогает сохранить контакт и поддерживает развитие осознанности", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, контроль со стороны взрослых не только снижает риски чрезмерного увлечения устройствами, но и способствует формированию доверительных отношений в семье.

"Совместное обсуждение игр или мультфильмов дает ребенку необходимую обратную связь, помогает структурировать полученные впечатления и укрепляет эмоциональную связь с родителями. Если же экранное время не ограничено, это может привести не только к снижению зрения, но и к снижению интереса к реальному общению, особенно у детей, склонных к замкнутости", — добавила Метелина.

