Родинка или угроза жизни: как распознать меланому и не пропустить опасные признаки

Меланома — один из самых опасных и быстро прогрессирующих видов рака. Этот тип опухоли способен давать метастазы уже на ранних стадиях и развиваться не только на коже, но и во внутренних органах.

О том, как распознать меланому и кто находится в группе риска, рассказала врач высшей категории, дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Гончакова.

Что такое меланома

"Меланома кожи — злокачественная опухоль, исходящая из меланоцитов — пигментных клеток кожи", — пояснила врач.

Существуют четыре основных клинических формы заболевания:

Поверхностно-распространяющаяся меланома — самая частая (около 70% случаев). Развивается на неизменённой коже или на фоне родинки, имеет относительно благоприятный прогноз при своевременном лечении. Узловая (нодулярная) — самая агрессивная форма. Представлена плотным бугристым узлом, склонным к изъязвлению и кровоточивости. Лентиго-меланома — редкая, развивается медленно, чаще на фоне пигментных пятен. Акрально-лентигинозная меланома — локализуется на кистях, стопах и под ногтями, диагностируется обычно поздно из-за скрытого расположения.

Как выглядит меланома

Каждый тип опухоли имеет отличительные особенности. Поверхностная форма чаще всего напоминает плоское пятно с неравномерной окраской. Узловая — это выступающий узел тёмного, почти чёрного цвета.

"Лентиго-меланома может выглядеть как коричневое пятно с тёмными включениями, и только дерматоскопия позволяет заподозрить опухоль", — отметила Гончакова.

Акрально-лентигинозный тип внешне может напоминать первые два, но из-за расположения под ногтём или на подошве его трудно распознать без осмотра специалиста.

Почему развивается меланома

Основная причина — воздействие ультрафиолетового излучения типов А и В (длина волн 280-340 нм).

"Под действием УФ-лучей происходят фотохимические реакции, повреждающие молекулы ДНК. Это приводит к мутациям и неправильному делению клеток", — объяснила врач.

По статистике, около 30% меланом развиваются на месте родинок (невусов), а остальные 70% — на ранее здоровой коже. Риск повышается при ожогах, частом пребывании на солнце и светлой коже.

Меланома не только на коже

Меланоциты присутствуют не только в эпидермисе, но и в других тканях: в слизистых оболочках, глазах, мозговых и сосудистых структурах. Поэтому опухоль может развиться в любом из этих органов.

"Меланома может локализоваться в сетчатке глаза, кишечнике, полости рта или даже в мозговых оболочках", — пояснила специалист.

Такие формы встречаются редко, но диагностируются поздно, поскольку долго протекают бессимптомно.

Как распознать меланому

На ранних стадиях появляется новое пигментное пятно или изменение старой родинки. Цвет становится неравномерным, пятно увеличивается в ширину или возвышается над кожей.

Позднее возможны кровоточивость, зуд, образование корочек.

"Если родинка увеличивается, меняет цвет, форму или начинает зудеть — это повод обратиться к врачу", — подчеркнула Гончакова.

Кто в группе риска

Основные факторы, повышающие вероятность заболевания:

частое и длительное пребывание на солнце, особенно в детстве;

светлая кожа, рыжие или блондинистые волосы, голубые или серые глаза;

большое количество родинок (более 100) или диспластических невусов;

наличие гигантских пигментных образований (более 5% поверхности тела);

случаи меланомы или других видов рака кожи у родственников;

иммунодефицитные состояния, в том числе после трансплантации органов.

Кроме того, к группе риска относятся пациенты, проходящие PUVA-терапию при псориазе, витилиго и других кожных заболеваниях. Некоторые лекарства — диуретики, препараты от гипертонии и онкозаболеваний — также могут повышать чувствительность к ультрафиолету.

Влияет ли солнце и возраст

"Гиперинсоляция действительно повышает риск развития рака кожи. Но, используя солнцезащитные средства и одежду, можно минимизировать воздействие ультрафиолета", — отметила врач.

По данным статистики, средний возраст пациентов с меланомой — около 62 лет, однако заболевание может развиться в любом возрасте, если кожа подвергается постоянному облучению.

Как проявляется подногтевая и внутренняя меланома

Меланома ногтя встречается редко, но имеет характерные признаки.

"Подногтевая форма проявляется в виде коричневой или чёрной полоски, идущей от ногтевого валика к краю ногтя. В отличие от синяка, она не исчезает и не растёт вместе с ногтём", — пояснила Гончакова.

Опухоли внутренних органов — глаз, кишечника или прямой кишки — выявляются при обследованиях: гастро- и колоноскопии, МРТ, УЗИ или ПЭТ/КТ.

Метастазы и диагностика

Меланома быстро распространяется по лимфатической и кровеносной системам.

"Чаще всего метастазы обнаруживаются в лимфоузлах, лёгких, печени, костях и головном мозге", — сообщила врач.

Для полного обследования используется ПЭТ/КТ-диагностика с радиоактивной меткой, позволяющая увидеть все очаги поражения.

На первичном приёме дерматолог проводит дерматоскопию — осмотр родинок под увеличением. Современный вариант процедуры — цифровая дерматоскопия, при которой составляется "паспорт кожи" и фиксируются все изменения. Пациентам, перенёсшим меланому, рекомендуется ежегодное наблюдение.

Лечение меланомы

Основной метод — хирургическое удаление опухоли вместе с участком здоровой кожи.

В зависимости от стадии применяются также лучевая терапия, химиотерапия и таргетные препараты.

"При 0-III стадии основной метод — иссечение. На IV стадии вопрос решается индивидуально: может понадобиться консилиум врачей-онкологов и химиотерапевтов", — уточнила Гончакова.

Профилактика: что действительно работает

Меланома — заболевание, которое легче предотвратить, чем лечить.

Используйте солнцезащитные кремы с широким спектром фильтров.

с широким спектром фильтров. Избегайте прямых лучей солнца с 11:00 до 16:00 .

. Носите одежду, закрывающую кожу , головные уборы и очки.

, головные уборы и очки. Регулярно осматривайте кожу и обращайтесь к врачу при любых изменениях.

Прививайте культуру защиты от солнца детям с раннего возраста.

"Внимательное отношение к коже и своевременное обращение к врачу позволяют выявить меланому на ранних стадиях и полностью вылечить её", — подчеркнула специалист.

Таблица "Формы меланомы и особенности"

Тип меланомы Где возникает Особенности течения Прогноз Поверхностная На коже и родинках Медленное распространение Благоприятный при раннем лечении Узловая Любые участки кожи Быстрый рост, кровоточивость Наименее благоприятный Лентиго-меланома Лицо, шея, руки Развивается годами Условно благоприятный Акрально-лентигинозная Кисти, стопы, ногти Скрытое развитие, метастазы рано Агрессивный тип

FAQ

Можно ли распознать меланому дома?

Можно заметить подозрительные изменения — асимметрию, неравномерный цвет, кровоточивость. Но диагноз ставит только врач после дерматоскопии.

Чем опасен солярий?

Ультрафиолет в солярии действует так же агрессивно, как солнце. Частые процедуры увеличивают риск развития меланомы.

Лечится ли меланома полностью?

Да, если обнаружена на ранней стадии. При своевременной операции прогноз благоприятный.

Итак, меланома остаётся одним из самых агрессивных видов рака, но при этом — одним из самых предотвратимых. Её ранние проявления заметны, а современные методы диагностики позволяют выявить опухоль ещё до метастазирования. Главное — не игнорировать сигналы организма: следить за изменениями кожи, пользоваться защитой от солнца и не откладывать визит к врачу. Осведомлённость и внимательность — это те самые инструменты, которые спасают жизни задолго до вмешательства хирургов и онкологов.