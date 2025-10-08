Пошёл по пути Байдена, но быстрее: когнитивный срыв Трампа развивается по самому пугающему сценарию

Желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира стало поводом для обсуждения среди врачей-неврологов и политических аналитиков. По мнению специалистов, столь навязчивая фиксация на престижной награде может свидетельствовать не только о личностных особенностях бывшего президента США, но и о признаках снижения когнитивных функций, что нередко встречается у людей старшего возраста, особенно находящихся под постоянным стрессом.
Известный врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с корреспондентом Москва 24 отметил, что повышенная потребность Трампа в признании и лести, а также его стремление к наградам — возможные проявления возрастных когнитивных изменений.
"Жажда получить Нобелевскую премию говорит о когнитивных нарушениях", — пояснил врач-гериатр Валерий Новоселов.
По словам специалиста, ухудшение работы мозга у Трампа может быть вызвано не только естественным процессом старения, но и сильными стрессами, которые сопровождали его на протяжении последних лет. Подготовка к президентской кампании, пережитое покушение и постоянное давление общественности способны заметно повлиять на нервную систему даже у физически крепкого человека.
Эксперт отмечает, что в публичных выступлениях бывшего президента всё чаще заметны признаки снижения концентрации внимания и критического мышления. Он повторяет одни и те же фразы, уходит от темы разговора, демонстрирует чрезмерную эмоциональную реакцию на похвалу и игнорирует факты, не вписывающиеся в его точку зрения.
Подобные особенности поведения, по словам Новоселова, могут говорить о нарушении когнитивной гибкости — способности быстро переключаться между задачами и воспринимать новую информацию. Это типичные симптомы начального когнитивного снижения, когда человек ещё сохраняет независимость, но его мышление становится менее пластичным.
По наблюдениям врачей, у людей пожилого возраста под воздействием сильного стресса происходит ускоренное угасание когнитивных процессов. Психика защищается упрощением восприятия мира: внимание сосредотачивается на знакомых и эмоционально значимых темах. Поэтому Трамп, как пояснил Новоселов, может фиксироваться на идее получения признания — она становится своеобразной "точкой комфорта" в условиях политического давления.
Невролог сравнил подобное поведение с типичной реакцией пожилых людей на лесть. Телефонные мошенники часто пользуются этим психологическим уязвимым местом, чтобы вызвать доверие. Трамп, по мнению специалиста, проявляет схожую эмоциональную уязвимость: он особенно восприимчив к похвалам и демонстративным формам признания, что подпитывает его стремление к громким наградам.
Врач подчёркивает, что несмотря на признаки когнитивных нарушений, говорить о деменции в случае Трампа пока преждевременно. Человек с деменцией теряет способность к самостоятельной жизни, нуждается в помощи, забывает простые действия.
"Перед нами старый человек с когнитивными нарушениями, но они не вышли на уровень деменции", — считает Валерий Новоселов.
Для сравнения он привёл пример Джо Байдена, у которого, по его мнению, признаки деменции проявились более явно. По словам специалиста, экс-президент США неоднократно демонстрировал проблемы с ориентацией в пространстве и памятью, что, по наблюдениям врачей, сохранялось более полугода.
Сам Дональд Трамп не раз называл себя "главным претендентом" на Нобелевскую премию мира. Он утверждал, что заслуживает награду за урегулирование нескольких международных конфликтов и достижение "исторического мира" на Ближнем Востоке. Однако многие аналитики полагают, что подобные заявления больше отражают его стремление к самоутверждению, чем реальные заслуги в области дипломатии.
Политологи отмечают, что чрезмерное внимание к собственным достижениям и игнорирование критики характерны для лидеров с выраженными нарциссическими чертами. В сочетании с когнитивным снижением это может приводить к искажению восприятия реальности и переоценке своих возможностей.
Ряд американских и европейских наблюдателей обращали внимание на то, что с каждым годом публичные выступления Трампа становятся всё более хаотичными. Он часто теряет нить рассуждений, забывает имена и даты, произносит парадоксальные высказывания. Журналисты также отмечают, что длительность его речей увеличивается, но логическая связность при этом снижается — типичный признак утомления когнитивных систем.
Тем не менее сторонники Трампа уверены, что подобное поведение — часть его харизматичного образа, который он выстраивает сознательно. Они считают, что экспрессивность и повторяемость фраз — не признак ослабления ума, а инструмент воздействия на аудиторию.
По словам специалистов, оценивать ментальное состояние политика по внешним проявлениям сложно. Однако сочетание возраста, хронического стресса и эмоциональной зависимости от признания создаёт высокий риск когнитивных расстройств, как сообщает Москва 24.
Нобелевская премия для Дональда Трампа, вероятно, не столько символ мира, сколько способ доказать самому себе и миру, что его влияние остаётся значительным. Но именно эта навязчивая потребность в подтверждении собственной значимости и настораживает врачей — ведь подобные установки нередко становятся первым сигналом, что психика ищет компенсацию там, где разум уже начинает уставать.
