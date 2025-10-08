Пошёл по пути Байдена, но быстрее: когнитивный срыв Трампа развивается по самому пугающему сценарию

6:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира стало поводом для обсуждения среди врачей-неврологов и политических аналитиков. По мнению специалистов, столь навязчивая фиксация на престижной награде может свидетельствовать не только о личностных особенностях бывшего президента США, но и о признаках снижения когнитивных функций, что нередко встречается у людей старшего возраста, особенно находящихся под постоянным стрессом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

Когда амбиции становятся симптомом

Известный врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с корреспондентом Москва 24 отметил, что повышенная потребность Трампа в признании и лести, а также его стремление к наградам — возможные проявления возрастных когнитивных изменений.

"Жажда получить Нобелевскую премию говорит о когнитивных нарушениях", — пояснил врач-гериатр Валерий Новоселов.

По словам специалиста, ухудшение работы мозга у Трампа может быть вызвано не только естественным процессом старения, но и сильными стрессами, которые сопровождали его на протяжении последних лет. Подготовка к президентской кампании, пережитое покушение и постоянное давление общественности способны заметно повлиять на нервную систему даже у физически крепкого человека.

Поведение, вызывающее вопросы

Эксперт отмечает, что в публичных выступлениях бывшего президента всё чаще заметны признаки снижения концентрации внимания и критического мышления. Он повторяет одни и те же фразы, уходит от темы разговора, демонстрирует чрезмерную эмоциональную реакцию на похвалу и игнорирует факты, не вписывающиеся в его точку зрения.

Подобные особенности поведения, по словам Новоселова, могут говорить о нарушении когнитивной гибкости — способности быстро переключаться между задачами и воспринимать новую информацию. Это типичные симптомы начального когнитивного снижения, когда человек ещё сохраняет независимость, но его мышление становится менее пластичным.

Стресс и возраст — взрывоопасная смесь

По наблюдениям врачей, у людей пожилого возраста под воздействием сильного стресса происходит ускоренное угасание когнитивных процессов. Психика защищается упрощением восприятия мира: внимание сосредотачивается на знакомых и эмоционально значимых темах. Поэтому Трамп, как пояснил Новоселов, может фиксироваться на идее получения признания — она становится своеобразной "точкой комфорта" в условиях политического давления.

Невролог сравнил подобное поведение с типичной реакцией пожилых людей на лесть. Телефонные мошенники часто пользуются этим психологическим уязвимым местом, чтобы вызвать доверие. Трамп, по мнению специалиста, проявляет схожую эмоциональную уязвимость: он особенно восприимчив к похвалам и демонстративным формам признания, что подпитывает его стремление к громким наградам.

От когнитивного снижения до деменции — один шаг?

Врач подчёркивает, что несмотря на признаки когнитивных нарушений, говорить о деменции в случае Трампа пока преждевременно. Человек с деменцией теряет способность к самостоятельной жизни, нуждается в помощи, забывает простые действия.

"Перед нами старый человек с когнитивными нарушениями, но они не вышли на уровень деменции", — считает Валерий Новоселов.

Для сравнения он привёл пример Джо Байдена, у которого, по его мнению, признаки деменции проявились более явно. По словам специалиста, экс-президент США неоднократно демонстрировал проблемы с ориентацией в пространстве и памятью, что, по наблюдениям врачей, сохранялось более полугода.

Нобелевская премия как отражение самооценки

Сам Дональд Трамп не раз называл себя "главным претендентом" на Нобелевскую премию мира. Он утверждал, что заслуживает награду за урегулирование нескольких международных конфликтов и достижение "исторического мира" на Ближнем Востоке. Однако многие аналитики полагают, что подобные заявления больше отражают его стремление к самоутверждению, чем реальные заслуги в области дипломатии.

Политологи отмечают, что чрезмерное внимание к собственным достижениям и игнорирование критики характерны для лидеров с выраженными нарциссическими чертами. В сочетании с когнитивным снижением это может приводить к искажению восприятия реальности и переоценке своих возможностей.

Что говорят эксперты

Ряд американских и европейских наблюдателей обращали внимание на то, что с каждым годом публичные выступления Трампа становятся всё более хаотичными. Он часто теряет нить рассуждений, забывает имена и даты, произносит парадоксальные высказывания. Журналисты также отмечают, что длительность его речей увеличивается, но логическая связность при этом снижается — типичный признак утомления когнитивных систем.

Тем не менее сторонники Трампа уверены, что подобное поведение — часть его харизматичного образа, который он выстраивает сознательно. Они считают, что экспрессивность и повторяемость фраз — не признак ослабления ума, а инструмент воздействия на аудиторию.

Между амбициями и реальностью

По словам специалистов, оценивать ментальное состояние политика по внешним проявлениям сложно. Однако сочетание возраста, хронического стресса и эмоциональной зависимости от признания создаёт высокий риск когнитивных расстройств, как сообщает Москва 24.

Нобелевская премия для Дональда Трампа, вероятно, не столько символ мира, сколько способ доказать самому себе и миру, что его влияние остаётся значительным. Но именно эта навязчивая потребность в подтверждении собственной значимости и настораживает врачей — ведь подобные установки нередко становятся первым сигналом, что психика ищет компенсацию там, где разум уже начинает уставать.