Вечная молодость магазинных яблок: вот чем за неё приходится платить покупателям

3:42
Здоровье

На прилавках магазинов яблоки часто выглядят так, будто их только что сорвали с дерева: блестящие, гладкие, без единого пятнышка. Однако за этой идеальной внешностью скрывается хитрость: тонкий слой воска — специального покрытия, которое используют производители для сохранения свежести и привлекательного внешнего вида фруктов.

яблоки
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
яблоки

Зачем яблоки покрывают воском

После сбора урожая фрукты проходят сортировку, мойку и обработку. В процессе часть естественного воскового слоя, который вырабатывается самой кожурой для защиты от влаги, смывается. Чтобы компенсировать эту потерю, яблоки покрывают пищевым воском — это помогает дольше удерживать влагу и предотвращает быстрое увядание.

Такое покрытие образует невидимую плёнку, замедляющую дыхание плодов и испарение воды. Благодаря этому яблоки могут сохранять товарный вид не несколько дней, а недели или даже месяцы — особенно при перевозке на большие расстояния.

Что входит в состав воска

Для покрытия фруктов используют пищевые добавки с маркировкой E901-E903. Это безопасные для здоровья соединения, которые включают:

карнаубский воск, получаемый из листьев одноимённой бразильской пальмы;
пчелиный воск — натуральный продукт, создаваемый пчёлами;
смолу хвойных деревьев, придающую смеси устойчивость и плотность.

Эти компоненты одобрены для применения в пищевой промышленности и не наносят вреда при попадании в организм. Однако из-за плотной структуры слой воска плохо смывается обычной водой.

Как удалить воск с яблок

Если положиться только на проточную воду, добиться чистоты не получится — покрытие останется. Поэтому специалисты советуют использовать простые бытовые методы:

  1. Тёплая вода и щётка с жёсткой щетиной — минимальный способ очищения поверхности.

  2. Вода с добавлением пищевой соды или яблочного уксуса — помогает растворить жирные частицы воска.

  3. Ненадолго опустить яблоко в кипяток (буквально на несколько секунд) — воск расплавится и станет легче смываемым.

После любой обработки фрукт обязательно нужно сполоснуть прохладной водой, чтобы удалить остатки реагентов.

Нужно ли счищать кожуру

Самый надёжный способ избавиться от воска — просто снять кожуру. Но этот метод не идеален: именно под кожицей содержится большая часть витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Поэтому регулярная механическая очистка лишает яблоко значительной доли его пользы. Лучше найти баланс: тщательно мыть фрукты, а не отказываться от кожуры полностью.

Возможные последствия

Несмотря на безопасность пищевого воска, употребление немытых яблок может со временем вызвать неприятные реакции — от лёгкого расстройства пищеварения до снижения усвоения питательных веществ. Причина не только в воске, но и в микробах, пыли и возможных остатках пестицидов, которые прилипают к липкой поверхности покрытия.

Как действовать правильно

Чтобы минимизировать риски, достаточно соблюдать простые правила:

• всегда мыть яблоки перед едой;
• при сомнениях использовать тёплую воду с содой или уксусом;
• не хранить мытые фрукты долго — лучше мыть их непосредственно перед употреблением.

Такой ответственный подход позволяет наслаждаться вкусом свежих яблок без вреда для здоровья, сохраняя при этом их природную пользу и аромат.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
