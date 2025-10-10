Революция в медицине: разработан препарат, возвращающий печени здоровье

Учёные из компании Akero Therapeutics заявили о прорыве в лечении цирроза. Их экспериментальный препарат Эфруксифермин (efruxifermin) показал способность восстанавливать клетки печени и частично обращать фиброзные изменения. Если данные подтвердятся, это станет настоящим переворотом в гепатологии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Врач и пациент в кабинете

Исследование, которое дало надежду

Препарат разрабатывался для терапии метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH) — воспалительного заболевания, возникающего на фоне ожирения и метаболических нарушений. В исследовании, продолжавшемся 96 недель, участвовали пациенты с уже диагностированным циррозом печени.

Результаты оказались неожиданными:

у 39% пациентов, получавших 50 мг эфруксифермин, наблюдался регресс цирроза,

в группе плацебо улучшения отметили лишь 15% участников.

"Препарат восстанавливает поврежденные клетки печени, возвращая её к более здоровому состоянию", — сообщили представители Akero Therapeutics.

Что такое цирроз и можно ли его обратить

Цирроз — это финальная стадия многих хронических заболеваний печени, когда орган перестаёт полноценно выполнять свои функции.

"Цирроз печени — комплексный диагноз. Даже при выраженном фиброзе F3-F4 печень может ещё функционировать, но грань очень тонкая", — пояснила врач-гастроэнтеролог Елизавета Сидорова.

Развитие цирроза — процесс долгий и часто необратимый. К нему ведут алкоголь, вирусные гепатиты B и C, а также метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (Мет-АБП). Именно последняя всё чаще становится причиной тяжёлых поражений печени у людей с лишним весом и диабетом.

Как работает efruxifermin

Новый препарат имитирует действие фактора роста фибробластов FGF21, который регулирует обмен веществ и работу клеток печени. По словам специалистов, эфруксифермин стабилизирует передачу сигналов между печенью и жировой тканью, снижая воспаление и токсичность липидов.

"Мы увеличиваем метаболизм жиров, снижаем их вред для печени, и это уменьшает негативное влияние на гепатоциты", — отметила Елизавета Сидорова.

Она уточнила, что препарат помогает снизить степень фиброза, но не делает орган "новым". Если раньше у пациента была стадия F4, она может перейти в F3 или F2, однако полное восстановление пока невозможно.

Таблица "Сравнение": традиционные подходы и эфруксифермин

Подход к лечению Механизм действия Эффект Гепатопротекторы Защита клеток печени Поддержание функции, без регресса фиброза Противовирусные препараты Устраняют причину воспаления Эффективны при вирусных гепатитах Изменение образа жизни Диета, снижение веса, физическая активность Замедление прогрессирования болезни Efruxifermin Имитирует действие FGF21, улучшает метаболизм Возможен частичный регресс фиброза

Кто может получить пользу

Препарат ориентирован только на пациентов с метаболическим стеатогепатитом (MASH). При других формах цирроза — алкогольном, вирусном или аутоиммунном — он не будет эффективен.

"Препарат помогает только при метаболически ассоциированном стеатогепатите. При алкогольном циррозе он бесполезен", — подчеркнула, врач-терапевт и гастроэнтеролог, профессор РНИМУ им. Пирогова Ольга Шархун.

Почему цирроз трудно лечить

"Фиброз — это замещение здоровой ткани соединительной, и этот процесс, как правило, необратим", — пояснила Ольга Шархун.

По её словам, современная медицина способна лишь замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента. В отдельных случаях, особенно при раннем обращении, возможно частичное восстановление при правильной терапии и исключении токсинов. Но вернуть все клетки печени в исходное состояние — нереально.

Когда лечение уже не помогает

При терминальной стадии цирроза, когда появляются осложнения — энцефалопатия, асцит, внутренние кровотечения — восстановить орган невозможно.

"На этой стадии единственным вариантом остаётся трансплантация печени", — отметила Шархун.

"Ошибка → Последствие → Альтернатива"

Ошибка: рассчитывать, что новый препарат "вылечит" любой цирроз.

Последствие: потеря времени и прогресс болезни.

Альтернатива: комплексная диагностика и терапия, направленная на причину заболевания.

Ошибка: игнорировать образ жизни.

Последствие: даже при приёме эфруксифермина печень продолжает разрушаться.

Альтернатива: диета, физическая активность, отказ от алкоголя и сахара.

Ошибка: полагаться только на гепатопротекторы.

Последствие: временное улучшение без реального эффекта.

Альтернатива: комбинированное лечение под контролем врача.

Как лечат цирроз сегодня

Современная терапия включает:

противовирусные препараты (для гепатитов B и C),

глюкокортикостероиды (при аутоиммунных гепатитах),

полный отказ от алкоголя и токсинов,

коррекцию питания и приём витаминов,

контроль осложнений (асцит, анемия, кровотечения).

"Очень важно соблюдать диету: ограничить животные белки и соль, добавлять клетчатку, витамины и микроэлементы", — напомнила Шархун.

Таблица "Плюсы и минусы" efruxifermin

Плюсы Минусы Подтверждённое снижение степени фиброза Эффективен только при MASH Улучшает обмен веществ и состояние печени Не устраняет причину болезни Переносится лучше, чем агрессивные терапии Не подходит при вирусных или алкогольных циррозах Может стать частью комплексного лечения Требует длительного наблюдения и контроля

А что, если дальнейшие исследования подтвердят эффективность

Это может стать первым препаратом, способным реально обращать фиброзные изменения печени. Однако даже тогда он не заменит необходимость вести здоровый образ жизни и контролировать вес. Прорыв в науке не отменяет старое правило: легче предотвратить болезнь, чем лечить её последствия.

FAQ

Может ли efruxifermin полностью вылечить цирроз?

Нет. Он способен уменьшить степень фиброза, но не восстановить печень до исходного состояния.

Кому подходит препарат?

Только пациентам с метаболически ассоциированным стеатогепатитом (MASH).

Можно ли совмещать с другими средствами?

Да, но только под контролем гепатолога, чтобы избежать нагрузки на печень.

3 интересных факта

Каждый пятый пациент с ожирением имеет скрытую форму жировой болезни печени.

Фактор роста FGF21, который имитирует эфруксифермин, также влияет на чувствительность к инсулину.

При снижении массы тела на 10% активность воспаления в печени уменьшается вдвое.