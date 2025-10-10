Революция в медицине: разработан препарат, возвращающий печени здоровье

Учёные из компании Akero Therapeutics заявили о прорыве в лечении цирроза. Их экспериментальный препарат Эфруксифермин (efruxifermin) показал способность восстанавливать клетки печени и частично обращать фиброзные изменения. Если данные подтвердятся, это станет настоящим переворотом в гепатологии.
Препарат разрабатывался для терапии метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH) — воспалительного заболевания, возникающего на фоне ожирения и метаболических нарушений. В исследовании, продолжавшемся 96 недель, участвовали пациенты с уже диагностированным циррозом печени.
Результаты оказались неожиданными:
"Препарат восстанавливает поврежденные клетки печени, возвращая её к более здоровому состоянию", — сообщили представители Akero Therapeutics.
Цирроз — это финальная стадия многих хронических заболеваний печени, когда орган перестаёт полноценно выполнять свои функции.
"Цирроз печени — комплексный диагноз. Даже при выраженном фиброзе F3-F4 печень может ещё функционировать, но грань очень тонкая", — пояснила врач-гастроэнтеролог Елизавета Сидорова.
Развитие цирроза — процесс долгий и часто необратимый. К нему ведут алкоголь, вирусные гепатиты B и C, а также метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (Мет-АБП). Именно последняя всё чаще становится причиной тяжёлых поражений печени у людей с лишним весом и диабетом.
Новый препарат имитирует действие фактора роста фибробластов FGF21, который регулирует обмен веществ и работу клеток печени. По словам специалистов, эфруксифермин стабилизирует передачу сигналов между печенью и жировой тканью, снижая воспаление и токсичность липидов.
"Мы увеличиваем метаболизм жиров, снижаем их вред для печени, и это уменьшает негативное влияние на гепатоциты", — отметила Елизавета Сидорова.
Она уточнила, что препарат помогает снизить степень фиброза, но не делает орган "новым". Если раньше у пациента была стадия F4, она может перейти в F3 или F2, однако полное восстановление пока невозможно.
|Подход к лечению
|Механизм действия
|Эффект
|Гепатопротекторы
|Защита клеток печени
|Поддержание функции, без регресса фиброза
|Противовирусные препараты
|Устраняют причину воспаления
|Эффективны при вирусных гепатитах
|Изменение образа жизни
|Диета, снижение веса, физическая активность
|Замедление прогрессирования болезни
|Efruxifermin
|Имитирует действие FGF21, улучшает метаболизм
|Возможен частичный регресс фиброза
Препарат ориентирован только на пациентов с метаболическим стеатогепатитом (MASH). При других формах цирроза — алкогольном, вирусном или аутоиммунном — он не будет эффективен.
"Препарат помогает только при метаболически ассоциированном стеатогепатите. При алкогольном циррозе он бесполезен", — подчеркнула, врач-терапевт и гастроэнтеролог, профессор РНИМУ им. Пирогова Ольга Шархун.
"Фиброз — это замещение здоровой ткани соединительной, и этот процесс, как правило, необратим", — пояснила Ольга Шархун.
По её словам, современная медицина способна лишь замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента. В отдельных случаях, особенно при раннем обращении, возможно частичное восстановление при правильной терапии и исключении токсинов. Но вернуть все клетки печени в исходное состояние — нереально.
При терминальной стадии цирроза, когда появляются осложнения — энцефалопатия, асцит, внутренние кровотечения — восстановить орган невозможно.
"На этой стадии единственным вариантом остаётся трансплантация печени", — отметила Шархун.
Современная терапия включает:
"Очень важно соблюдать диету: ограничить животные белки и соль, добавлять клетчатку, витамины и микроэлементы", — напомнила Шархун.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждённое снижение степени фиброза
|Эффективен только при MASH
|Улучшает обмен веществ и состояние печени
|Не устраняет причину болезни
|Переносится лучше, чем агрессивные терапии
|Не подходит при вирусных или алкогольных циррозах
|Может стать частью комплексного лечения
|Требует длительного наблюдения и контроля
Это может стать первым препаратом, способным реально обращать фиброзные изменения печени. Однако даже тогда он не заменит необходимость вести здоровый образ жизни и контролировать вес. Прорыв в науке не отменяет старое правило: легче предотвратить болезнь, чем лечить её последствия.
Нет. Он способен уменьшить степень фиброза, но не восстановить печень до исходного состояния.
Только пациентам с метаболически ассоциированным стеатогепатитом (MASH).
Да, но только под контролем гепатолога, чтобы избежать нагрузки на печень.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.