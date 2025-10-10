Новая угроза из холодильника: чем на самом деле опасна газировка и почему она является фактором риска

6:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие до сих пор считают, что бокал колы или лимонада без сахара не способен причинить вред. Однако новое исследование китайских учёных разрушает этот миф. Оказалось, что даже одна банка газировки в день может серьёзно повысить риск заболеваний печени — и не важно, содержит ли она сахар.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Исследование напитков в лаборатории

Что выяснили китайские диетологи

Учёные из Университета Сучжоу (Китай) проанализировали рацион более 123 тысяч человек, которые никогда ранее не страдали от болезней печени. Каждый участник заполнил подробную анкету о своём ежедневном потреблении напитков.

Результат оказался тревожным: даже 250 миллилитров газировки в день увеличивают вероятность развития жировой болезни печени почти на 60%. Причём, вопреки ожиданиям, опасность одинаково высока как для сладких, так и для напитков без сахара.

"Риск развития заболевания, известного как жировая болезнь печени, возрастает на 60 процентов", — утверждают исследователи из Университета Сучжоу.

Иными словами, привычка выпить "баночку для бодрости" может со временем привести к хроническим проблемам с печенью, даже если на этикетке гордо написано "0 калорий" или "без сахара".

Почему "без сахара" не значит "безвредно"

Согласно данным, опубликованным на портале Eurek Alert, риск развития болезни печени у любителей сладких напитков повышается примерно на 50%, но у тех, кто предпочитает диетическую газировку, этот показатель достигает 60%.

Главная причина — влияние на микрофлору кишечника. Сахарозаменители, содержащиеся в напитках, нарушают баланс бактерий в желудочно-кишечном тракте. А это, в свою очередь, провоцирует воспалительные процессы и влияет на обмен жиров в печени.

"Если сладкие напитки напрямую воздействуют на уровень сахара в крови, то напитки без сахара — на микрофлору кишечника", — отметили исследователи.

Таблица Сравнение: сладкие и "диетические" напитки

Параметр Обычная газировка Газировка без сахара Калорийность Высокая Низкая Влияние на уровень сахара Повышает Практически не влияет Воздействие на кишечную микрофлору Умеренное Нарушает баланс бактерий Риск жировой болезни печени +50% +60% Влияние на обмен веществ Ускоряет набор веса Может вызывать инсулинорезистентность

Что такое жировая болезнь печени

Жировая болезнь печени (стеатоз) — это нарушение, при котором клетки печени начинают накапливать избыточный жир. Со временем это может привести к воспалению, фиброзу, а в тяжёлых случаях — к циррозу.

Ранее основными причинами считались переедание, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Теперь к ним добавился новый фактор — регулярное употребление газированных напитков, даже "безвредных".

Почему результаты исследования важны

Исследование китайских специалистов стало одним из крупнейших в этой области. Оно было представлено на конференции гастроэнтерологов в Берлине, где вызвало большой резонанс.

Для Китая тема особенно актуальна: уровень потребления безалкогольных напитков там растёт, а вместе с ним — заболеваемость неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

Эта болезнь опасна тем, что долгое время не имеет симптомов. Люди узнают о ней случайно — при обследовании или уже на стадии воспаления.

Таблица "Плюсы и минусы" газированных напитков

Плюсы Минусы Освежают и бодрят Повышают риск жировой болезни печени Быстро утоляют жажду Нарушают микрофлору кишечника Удобны и доступны Провоцируют воспалительные процессы Создают иллюзию "диетического" выбора Могут привести к инсулинорезистентности и ожирению Имеют приятный вкус Формируют зависимость от сладкого или вкусовых стимуляторов

Советы шаг за шагом: как снизить вред

Заменяйте газировку водой — можно добавить дольку лимона, огурец или лист мяты для вкуса. Читайте состав. Если напиток содержит аспартам, сукралозу или ацесульфам — лучше отказаться. Не пейте газировку на голодный желудок. Это усиливает воздействие кислот и подсластителей. Снижайте количество постепенно. Уберите одну порцию в день, заменив её на воду или чай. Следите за микрофлорой. Включайте в рацион йогурты, кефир и продукты с пробиотиками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употреблять диетическую газировку, считая её безопасной.

Последствие: нарушение микрофлоры, воспаление печени.

Альтернатива: натуральная минеральная вода без газа.

Ошибка: заменять водой сладкие напитки с ароматизаторами.

Последствие: привыкание к искусственным вкусам.

Альтернатива: домашний лимонад без сахара, настой трав или цитрусов.

А что, если проблему можно было бы решить простым снижением потребления напитков

Исследователи утверждают, что уже сокращение до 1-2 банок в неделю значительно снижает риски. То есть не нужно полностью отказываться от любимого вкуса — достаточно изменить привычку.

Мифы и правда

Миф: газировка без сахара безопасна.

Правда: она влияет на микрофлору и повышает риск жировой болезни печени.

Миф: сахар — единственный враг печени.

Правда: искусственные подсластители оказывают не меньшее влияние.

Миф: опасны только большие дозы.

Правда: даже 250 мл в день увеличивает риск на десятки процентов.

FAQ

Можно ли пить газировку без вреда?

Редко и в небольших количествах. Главное — не ежедневно.

Что безопаснее: сладкая или диетическая газировка?

Обе несут риски, но диетическая может быть даже опаснее для микрофлоры.

Как понять, что с печенью проблемы?

Усталость, тяжесть в правом подреберье, сонливость — повод сдать анализы и проверить ферменты печени.

3 интересных факта

Китай стал одним из лидеров по росту заболеваемости жировой болезнью печени.

Употребление газировки без сахара в Азии выросло на 120% за последние 10 лет.

Даже sparkling water с ароматизаторами может нарушать микробиом кишечника.