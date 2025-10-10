Новая угроза из холодильника: чем на самом деле опасна газировка и почему она является фактором риска

Многие до сих пор считают, что бокал колы или лимонада без сахара не способен причинить вред. Однако новое исследование китайских учёных разрушает этот миф. Оказалось, что даже одна банка газировки в день может серьёзно повысить риск заболеваний печени — и не важно, содержит ли она сахар.
Учёные из Университета Сучжоу (Китай) проанализировали рацион более 123 тысяч человек, которые никогда ранее не страдали от болезней печени. Каждый участник заполнил подробную анкету о своём ежедневном потреблении напитков.
Результат оказался тревожным: даже 250 миллилитров газировки в день увеличивают вероятность развития жировой болезни печени почти на 60%. Причём, вопреки ожиданиям, опасность одинаково высока как для сладких, так и для напитков без сахара.
"Риск развития заболевания, известного как жировая болезнь печени, возрастает на 60 процентов", — утверждают исследователи из Университета Сучжоу.
Иными словами, привычка выпить "баночку для бодрости" может со временем привести к хроническим проблемам с печенью, даже если на этикетке гордо написано "0 калорий" или "без сахара".
Согласно данным, опубликованным на портале Eurek Alert, риск развития болезни печени у любителей сладких напитков повышается примерно на 50%, но у тех, кто предпочитает диетическую газировку, этот показатель достигает 60%.
Главная причина — влияние на микрофлору кишечника. Сахарозаменители, содержащиеся в напитках, нарушают баланс бактерий в желудочно-кишечном тракте. А это, в свою очередь, провоцирует воспалительные процессы и влияет на обмен жиров в печени.
"Если сладкие напитки напрямую воздействуют на уровень сахара в крови, то напитки без сахара — на микрофлору кишечника", — отметили исследователи.
|Параметр
|Обычная газировка
|Газировка без сахара
|Калорийность
|Высокая
|Низкая
|Влияние на уровень сахара
|Повышает
|Практически не влияет
|Воздействие на кишечную микрофлору
|Умеренное
|Нарушает баланс бактерий
|Риск жировой болезни печени
|+50%
|+60%
|Влияние на обмен веществ
|Ускоряет набор веса
|Может вызывать инсулинорезистентность
Жировая болезнь печени (стеатоз) — это нарушение, при котором клетки печени начинают накапливать избыточный жир. Со временем это может привести к воспалению, фиброзу, а в тяжёлых случаях — к циррозу.
Ранее основными причинами считались переедание, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Теперь к ним добавился новый фактор — регулярное употребление газированных напитков, даже "безвредных".
Исследование китайских специалистов стало одним из крупнейших в этой области. Оно было представлено на конференции гастроэнтерологов в Берлине, где вызвало большой резонанс.
Для Китая тема особенно актуальна: уровень потребления безалкогольных напитков там растёт, а вместе с ним — заболеваемость неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Эта болезнь опасна тем, что долгое время не имеет симптомов. Люди узнают о ней случайно — при обследовании или уже на стадии воспаления.
|Плюсы
|Минусы
|Освежают и бодрят
|Повышают риск жировой болезни печени
|Быстро утоляют жажду
|Нарушают микрофлору кишечника
|Удобны и доступны
|Провоцируют воспалительные процессы
|Создают иллюзию "диетического" выбора
|Могут привести к инсулинорезистентности и ожирению
|Имеют приятный вкус
|Формируют зависимость от сладкого или вкусовых стимуляторов
Исследователи утверждают, что уже сокращение до 1-2 банок в неделю значительно снижает риски. То есть не нужно полностью отказываться от любимого вкуса — достаточно изменить привычку.
Редко и в небольших количествах. Главное — не ежедневно.
Обе несут риски, но диетическая может быть даже опаснее для микрофлоры.
Усталость, тяжесть в правом подреберье, сонливость — повод сдать анализы и проверить ферменты печени.
