Рак шейки матки: 5 тревожных звоночков, которые нельзя игнорировать

7:44
Здоровье

Рак шейки матки — одно из тех заболеваний, о которых сложно говорить спокойно. Оно часто развивается незаметно, не подаёт сигналов и проявляется тогда, когда бороться уже труднее. Хотя медицина располагает точными методами ранней диагностики, многие женщины обращаются к врачу слишком поздно. Почему так происходит и на какие признаки стоит обратить внимание — рассказываем подробно.

Женщина на приеме у гинеколога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на приеме у гинеколога

Почему болезнь часто остаётся незамеченной

Современные программы скрининга существуют во многих странах, но статистика остаётся тревожной: около трети пациенток узнают о своём диагнозе уже на поздней стадии. Чаще всего рак шейки матки обнаруживается у женщин репродуктивного возраста, и именно это делает его особенно коварным.

"Основной причиной развития рака шейки матки является носительство онкогенных штаммов вируса папилломы человека", — пояснила онколог, гинеколог ГУТА КЛИНИК Екатерина Черепанова.

Опасность заболевания в том, что оно долго протекает без боли и других заметных симптомов. Женщина чувствует себя здоровой, пока опухоль не увеличивается или не затрагивает соседние органы.

Как развивается рак шейки матки

Шейка матки — это участок, доступный для осмотра, поэтому болезнь можно выявить ещё до появления опухоли. Всё начинается с поражения клеток вирусом папилломы человека (ВПЧ). Он изменяет структуру тканей, и если иммунная система не справляется, эти изменения могут перейти в дисплазию, а затем — в рак.

Всего известно более 40 разновидностей ВПЧ, но опасны не все. Самыми агрессивными считаются штаммы HPV 16 и HPV 18, на которые приходится около 70% случаев заболевания, сообщает Газета.Ru.

Сравнение: ранние и поздние стадии болезни

Показатель Ранняя стадия Поздняя стадия
Симптомы Отсутствуют или слабые выделения Боли, кровянистые выделения, запах
Размер опухоли Малый, ограничен шейкой Прорастает в соседние органы
Вероятность излечения До 95% Снижается до 30-40%
Методы лечения Лазер, криодеструкция, хирургия Лучевая и химиотерапия
Прогноз Благоприятный Зависит от распространения процесса

Первые признаки, которые нельзя игнорировать

На ранних стадиях рак шейки матки почти не проявляется. Но есть несколько симптомов, которые должны насторожить:
• кровянистые выделения после полового акта или осмотра у гинеколога;
• неприятный запах выделений, иногда с примесью крови;
• тупые боли внизу живота;
• зуд и жжение во влагалище;
• выделения водянистого или желтоватого цвета.

Особое внимание этим признакам следует уделять женщинам в период менопаузы: любые выделения в это время требуют консультации врача.

"Такие выделения обычно не сопровождаются болью и могут быть единственным симптомом на начальных этапах", — добавила Черепанова.

Советы шаг за шагом: профилактика и ранняя диагностика

  1. Регулярные осмотры. Посещайте гинеколога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб.

  2. Цитология (ПАП-тест). Простое исследование мазка помогает выявить атипичные клетки.

  3. Тест на ВПЧ. Совмещённый анализ с цитологией — "золотой стандарт" профилактики.

  4. Кольпоскопия. Осмотр шейки под увеличением позволяет заметить мельчайшие изменения.

  5. Биопсия. Назначается при подозрительных участках — для окончательного подтверждения диагноза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Откладывать визит к врачу Пропуск ранней стадии Профилактический осмотр раз в год
Считать, что рак возникает только у старших женщин Потеря времени Проверяться с начала половой жизни
Полагаться на отсутствие симптомов Ложное чувство безопасности Делать ПАП-тест даже при хорошем самочувствии
Игнорировать ВПЧ Повышение риска рака Контроль вирусной нагрузки и лечение
Заниматься самолечением Усложнение состояния Доверить диагностику специалисту

А что если тест показал ВПЧ?

Положительный результат анализа не означает, что у вас рак. Это сигнал о риске, а не приговор. Большинство вирусных штаммов может быть подавлено иммунной системой. Главное — наблюдение и регулярные тесты. Врач определит частоту контроля, а при необходимости назначит лечение, направленное на устранение вируса и укрепление иммунитета.

Плюсы и минусы вакцинации от ВПЧ

Плюсы Минусы
Защищает от основных онкогенных штаммов Эффективна до начала половой жизни
Снижает риск дисплазий и предраковых изменений Требует ревакцинации каждые 5-10 лет
Применяется у подростков и взрослых до 45 лет Не лечит уже существующую инфекцию
Одобрена ВОЗ и широко применяется в мире Может вызывать лёгкие реакции (жар, слабость)

FAQ

Как часто нужно делать ПАП-тест?
Раз в три года при нормальных результатах, чаще — если выявлены отклонения.

Можно ли предупредить рак шейки матки?
Да. Скрининг и вакцинация позволяют снизить риск почти на 90%.

Что делать, если обнаружили дисплазию?
Это предраковое состояние, которое успешно лечится при своевременном обращении.

Заразен ли рак шейки матки?
Нет, передаётся не болезнь, а вирус ВПЧ, вызывающий мутации клеток.

Мифы и правда

Миф: рак шейки матки развивается быстро и неожиданно.
Правда: переход от инфекции к опухоли занимает годы, поэтому профилактика действительно работает.

Миф: если нет симптомов — всё в порядке.
Правда: болезнь может долго протекать бессимптомно, и только анализы покажут изменения.

Миф: ВПЧ есть только у тех, кто часто меняет партнёров.
Правда: вирус распространён повсеместно, и заразиться им можно даже в стабильных отношениях.

Исторический контекст

Первые описания рака шейки матки встречаются ещё в античных медицинских трактатах, но только в XX веке учёные доказали его связь с вирусом папилломы человека. В 2008 году нобелевскую премию получил немецкий учёный Харальд цур Хаузен, открывший связь между ВПЧ и онкологией. Это открытие стало основой для создания первой вакцины против вируса, которая сегодня спасает миллионы жизней.

3 интересных факта

  1. Почти 99% случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ-инфекцией.

  2. Заболевание чаще развивается у женщин, которые курят — никотин ослабляет местный иммунитет.

  3. При регулярных обследованиях ранние стадии полностью излечиваются в 9 случаях из 10.

Почему важно не откладывать

"Не всегда носительство ВПЧ приводит к раку, однако своевременная диагностика позволяет выявить ранние стадии заболевания", — подчеркнула Черепанова.

Рак шейки матки — болезнь, которую можно предупредить. Достаточно не бояться идти к врачу, сдавать анализы и помнить: чем раньше выявлено нарушение, тем выше шансы на полное выздоровление.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
