Цвет зубов расскажет о вас больше, чем паспорт: эмаль выдает тайны всего организма ещё до симптомов

Что говорит цвет зубов

Стоматологи утверждают: эмаль может менять оттенок не только из-за кофе, чая или сигарет, но и вследствие серьёзных патологий. Цвет зубов помогает врачу понять, где именно искать проблему.

"Коричневыми зубы могут стать из-за флюороза — попадания в организм чрезмерного количества фтора", — рассказала стоматолог Джана Дензел.

Флюороз чаще встречается в регионах, где вода содержит много фтора, а также у тех, кто злоупотребляет фторсодержащими пастами. Внешне зубы покрываются пятнами, которые постепенно темнеют и становятся матовыми.

Серый или синеватый оттенок сигнализирует об отмирании нерва, которое может развиться после травмы или инфекции. Это тревожный знак: зуб внешне может казаться целым, но внутри начинается процесс некроза тканей. Без лечения воспаление может перейти на соседние участки.

Розовый цвет зубов связан с внутренним кровотечением или повреждением пульпы — мягкой ткани, расположенной в центре зуба. Подобное нередко происходит после сильного удара или неудачного удаления зубного нерва.

Если эмаль приобретает зеленоватый тон, стоит проверить печень.

"При наличии желтухи или заболеваний печени зубы могут стать зелеными", — добавила специалист.

Жёлтый цвет — самый распространённый вариант. Он может быть следствием курения, употребления кофе и чая, плохой гигиены или естественного старения. Со временем эмаль истончается, а дентин — слой под ней — становится заметнее, придавая зубам желтоватость.

Внешние и внутренние причины изменения цвета зубов