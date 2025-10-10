Тихий ужас в спальне: что делать, если близкий человек разговаривает во сне

6:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда ночная тишина вдруг прерывается — кто-то рядом бормочет, зовёт по имени или разговаривает, будто наяву. Это не сон, а явление, которое в медицине называют сомнилоквией, или сноговорением. Большинство людей относится к нему с юмором, но врачи предупреждают: в некоторых случаях за этим привычным "ночным разговором" могут стоять серьёзные болезни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек во сне

Что такое сноговорение

Сноговорение относится к категории парасомний — нарушений сна, при которых происходят неосознанные действия: человек может говорить, двигаться, вставать с кровати и при этом не помнить ничего утром.

"Сноговорение выглядит как громкие звуки, несвязанные слова, длинные предложения, бормотания, иногда сопровождается непроизвольными движениями", — пояснила врач-невролог Ольга Зинчева.

Такое состояние встречается у половины детей и примерно у 5% взрослых. Самое удивительное, что часто сам человек даже не догадывается, что разговаривает во сне — об этом сообщают близкие, пишет Газета.Ru.

Сравнение: сноговорение и другие парасомнии

Тип расстройства Проявления Чем опасно Сноговорение Разговоры, выкрики, бормотание во сне Может сигнализировать о нарушениях мозга Лунатизм Ходьба или действия во сне Риск травм Ночные ужасы Вскрики, паника, учащённое сердцебиение Повышенная тревожность и стресс Бруксизм Скрежет зубами Повреждение зубов и суставов челюсти

Почему это происходит

Причины сноговорения могут быть разными — от стресса до серьёзных неврологических нарушений. Иногда человек говорит во сне после эмоционально насыщенного дня, а иногда — потому что его мозг неправильно переключается между фазами сна.

К провоцирующим факторам относятся:

• хроническая усталость и недосып;

• алкоголь и никотин;

• депрессия и тревожные расстройства;

• синдром апноэ сна (остановки дыхания во сне);

• болезнь Паркинсона, Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

Советы шаг за шагом: как поступить, если вы или ваш близкий говорите во сне

Наблюдайте. Если эпизоды происходят редко, беспокоиться не стоит — скорее всего, это реакция на стресс. Записывайте. Отмечайте, когда и как часто человек говорит во сне. Это поможет врачу при диагностике. Снизьте стимуляторы. Откажитесь от кофеина, алкоголя и гаджетов перед сном. Создайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Посетите врача. Если сноговорение повторяется каждую ночь или сопровождается движениями — нужен невролог или сомнолог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать частые эпизоды Симптомы болезни останутся без внимания Обратиться к специалисту Пугать или будить говорящего Усиление тревожности, стресс Дождитесь, пока человек успокоится Самостоятельно назначать успокоительные Риск побочных эффектов Подбор терапии под контролем врача Считать, что это "просто особенность" Пропуск скрытого расстройства Сделать полисомнографию (исследование сна)

А что если сноговорение — у ребёнка?

У детей это встречается чаще, чем у взрослых. Как правило, детское сноговорение неопасно: мозг ребёнка только учится регулировать фазы сна. Если малыш говорит во сне, но выглядит спокойным и утром чувствует себя бодро, тревожиться не нужно.

Но если ночные разговоры сопровождаются вскриками, движениями или плачем, стоит показать ребёнка врачу — иногда это проявление тревожного расстройства или нехватки сна.

Плюсы и минусы сноговорения

Плюсы Минусы Помогает понять, что человек находится в фазе быстрого сна Может быть симптомом серьёзных заболеваний Часто безвредно для детей Нарушает сон окружающих Иногда помогает диагностировать эмоциональное состояние Может вызывать беспокойство у близких Можно выявить на ранней стадии неврологические проблемы Требует наблюдения специалиста

FAQ

Можно ли записывать ночные разговоры?

Да, это полезно. Аудиозапись поможет врачу определить, насколько часто и в какой фазе сна происходят эпизоды.

Стоит ли лечить сноговорение лекарствами?

Только если оно вызвано заболеванием. В остальных случаях достаточно наладить режим сна и снизить уровень стресса.

Можно ли предотвратить сноговорение?

Иногда — да. Помогают регулярный сон, вечерние прогулки, дыхательные практики и отказ от гаджетов перед сном.

Мифы и правда

Миф: сноговорящие люди видят яркие сны и рассказывают их во сне.

Правда: речь во сне чаще всего не связана с содержанием сновидений. Это просто реакция мозга на переход между фазами сна.

Миф: можно "разговорить" человека во сне и узнать его тайны.

Правда: это миф. Произносимые фразы случайны и не отражают реальных мыслей.

Исторический контекст

Первое упоминание о сноговорении встречается ещё в трудах древнегреческого врача Гиппократа. Он считал, что во сне человек "выпускает наружу" скрытые эмоции. В Средние века к этому относились настороженно, считая ночные речи проявлением одержимости. Только в XX веке, после открытия фаз сна, явление признали физиологическим и начали изучать его связь с деятельностью мозга.

3 интересных факта

Сноговорение чаще встречается у творческих людей и тех, кто испытывает сильные эмоции перед сном. У однояйцевых близнецов склонность к сноговорению встречается чаще, чем у обычных братьев и сестёр. Ночные разговоры могут происходить на нескольких языках, если человек двуязычный.

Когда пора к врачу

Если ночные разговоры происходят почти каждую ночь, сопровождаются криками, движениями, паузами в дыхании или лунатизмом — это уже не просто особенность. В таких случаях важно обратиться к неврологу или сомнологу. Специалист проведёт исследование сна (полисомнографию), проверит мозговую активность и исключит серьёзные расстройства.