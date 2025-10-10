Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не тратьте деньги на бренды: эти осенние цвета сделают любой образ элегантным и стильным
Страх и стресс на работе: почему индийские специалисты умалчивают о проблемах с ментальным здоровьем
Развод с Китом Урбаном разбил сердце Николь Кидман: актриса рассказала о пережитой боли
Хозяйки в восторге: жирные пятна уходят даже с белых вещей, стоит лишь попробовать этот способ
Иммунитет не качают, как мышцы: что на самом деле его поддерживает
Даже самая добрая собака может напасть: одна ошибка, которую совершают все родители
Коробка передач теряет память: как сбой датчика превращает авто в непредсказуемый хаос
Даже пирожное может не дать уснуть: вот где скрывается кофеин, о котором не подозревали
Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре

Природа уже всё решила: какой тайный оттенок глаз получит ваш будущий ребёнок

1:19
Здоровье

Многие родители гадают, каким цветом будут сиять глаза их малыша — голубым, зелёным или карим. Но ответ на этот вопрос не так прост. Цвет глаз формируется благодаря сложному взаимодействию генов, количеству пигмента меланина и особенностям строения радужной оболочки. Учёные до сих пор продолжают изучать этот процесс, ведь в нём есть место и законам наследственности, и случайности.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

"Цвет глаз определяется сочетанием нескольких генов, но не только родителей, а и предков через поколения", — поясняет врач-офтальмолог Анна Шамарова.

Почему глаза бывают разного цвета

Цвет радужки зависит от меланина - пигмента, который окрашивает кожу, волосы и глаза. Чем больше меланина, тем темнее цвет глаз. У голубоглазых людей его минимум, у кареглазых — максимум. Важную роль играет и плотность коллагеновых волокон радужки: при высокой плотности глаза кажутся серыми, при низкой — насыщенно-синими.

Фактор Что определяет Как влияет
Количество меланина Уровень пигментации Больше пигмента — темнее глаза
Плотность радужки Рассеивание света Чем плотнее ткань, тем светлее оттенок
Генетика Наследственность Гены определяют диапазон возможных цветов
Возраст и свет Изменение оттенка Со временем глаза могут темнеть или светлеть

Когда формируется цвет глаз у ребёнка

Большинство новорождённых рождаются со светлыми глазами — голубыми или серыми. Это объясняется тем, что меланин в радужке вырабатывается не сразу. Постепенно, под воздействием света, пигмента становится больше, и цвет глаз темнеет.

  • У младенцев оттенок начинает меняться с 3-6 месяцев,

  • стабилизируется примерно к 1 году,

  • окончательный цвет формируется к 3-4 годам,

  • а у 10-15% людей глаза могут меняться даже во взрослом возрасте.

"У большинства детей окончательный оттенок глаз проявляется к 3-4 годам. Это связано с накоплением меланина в радужке", — уточняет Анна Шамарова.

Как наследуется цвет глаз

Законы наследственности гласят: тёмные цвета доминируют над светлыми. То есть карие глаза чаще "передаются" ребёнку, чем голубые. Но возможны исключения — всё зависит от комбинации генов предков.

Цвет глаз родителей Возможные варианты у ребёнка Вероятность
Оба кареглазые Карие, голубые, реже зелёные ~75-90%
Карие + зелёные Карие, зелёные, реже голубые ~50%
Карие + голубые Карие или ореховые ~75%
Оба голубоглазые Почти всегда голубые ~99%
Зелёные + голубые Голубые или зелёные ~50%

Иногда цвет глаз "перескакивает" через поколение. Например, у голубоглазых родителей может родиться ребёнок с карими глазами, если соответствующий ген унаследован от дедушки или бабушки.

От чего зависит редкость оттенков

Цвет глаз Распространённость Особенности
Карие 79% населения Самый частый оттенок, преобладает в южных регионах
Голубые 8-10% Чаще у жителей северной Европы
Ореховые 5% Мягкий вариант карего
Зелёные 2% Самый редкий среди обычных цветов
Серые Редко Зависит от плотности волокон радужки
Янтарные 0,01% Тёплый золотистый оттенок
Красные / фиолетовые Единичные случаи Признак альбинизма — отсутствия меланина

Что влияет на изменение цвета глаз

  • Возраст. С годами глаза могут немного светлеть или темнеть.

  • Заболевания. Генетические патологии — например, синдром Вильямса, болезнь Вильсона-Коновалова или нейрофиброматоз — меняют пигментацию радужки.

  • Гетерохромия. Редкое состояние, когда глаза разного цвета или радужка окрашена неоднородно. Может быть врождённой или приобретённой.

"Гетерохромия бывает полной, секторной и центральной. Это индивидуальная особенность, но иногда она указывает на наследственные заболевания", — отмечает Анна Шамарова.

Советы шаг за шагом

  1. Не спешите делать выводы. Цвет глаз у ребёнка может меняться до 3-4 лет.

  2. Следите за здоровьем. Если зрачки кажутся разных цветов или появляются необычные узоры — покажите ребёнка офтальмологу.

  3. Не ищите способы "изменить" цвет. Продукты, витамины и освещение не меняют генетически заданный оттенок.

  4. Фотографируйте при одинаковом свете. Так вы заметите реальные изменения, а не игру освещения.

  5. Помните о наследственности. Цвет глаз часто "всплывает" через поколение — это нормально.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что цвет глаз можно "выбрать".
    Последствие: разочарование или вера в мифы.
    Альтернатива: интерес к генетике и особенностям семьи.

  • Ошибка: думать, что у всех голубоглазых родителей дети будут синими глазами.
    Последствие: возможное удивление из-за рецессивных генов.
    Альтернатива: учитывать влияние предков и комбинации генов.

  • Ошибка: игнорировать изменения в радужке.
    Последствие: можно пропустить признаки заболеваний.
    Альтернатива: консультация офтальмолога при подозрениях.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли точно предсказать цвет глаз ребёнка?
Нет. Генетика сложна, и комбинация нескольких генов даёт уникальный результат. Вероятность можно рассчитать, но не на 100%.

Почему у новорождённых глаза голубые?
Потому что меланина в радужке мало. С возрастом пигмент вырабатывается, и цвет темнеет.

Что влияет на яркость оттенка?
Количество пигмента и плотность радужной оболочки. При меньшем меланине глаза кажутся светлее.

Какой цвет глаз самый редкий?
Серый и янтарный встречаются крайне редко, а фиолетовые и красные — только при альбинизме.

Мифы и правда

  • Миф: цвет глаз зависит от питания.
    правда: питание не влияет на пигмент меланина.

  • Миф: если у родителей карие глаза, у ребёнка не может быть голубых.
    правда: возможно, если оба несут рецессивные светлые гены.

  • Миф: гетерохромия — признак болезни.
    правда: не всегда, чаще это просто генетическая особенность.

Интересные факты

  • У человека в среднем от 6 до 12 генов отвечают за цвет глаз.

  • Голубоглазые люди имеют общего предка, жившего около 6-10 тысяч лет назад.

  • Цвет глаз влияет на чувствительность к свету: светлые глаза чаще страдают от яркого солнца.

Исторический контекст

В древности считалось, что цвет глаз несёт особое значение. Голубые связывали с божественностью, зелёные — с загадочностью, а карие — с силой и страстью. Сегодня наука развеяла мифы, но интерес к этой теме не исчез. Генетики продолжают исследовать, как взаимодействуют десятки генов, создавая неповторимый оттенок глаз каждого человека.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
Осень на страже вашей красоты: идеальные секреты ухода для прохладных дней
Капля чистоты, ведро бед: куда нельзя лить жидкость для посуды, если дорога мебель и техника
Каменные титаны двигались сами: тайна моаи оказалась проще — и гениальнее, чем думали
Секрет дешёвых европейцев: россияне нашли лазейку, о которой молчат дилеры
После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию
Педаль отпущена, но счётчик ремонта уже тикает: как движение на нейтралке убивает АКПП
Природа уже всё решила: какой тайный оттенок глаз получит ваш будущий ребёнок
Лидия Федосеева-Шукшина в больнице: что известно о состоянии здоровья актрисы
Ниже 10% никогда? Раскрыты тайные пружины ключевой ставки
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.