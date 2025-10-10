Там, где раньше был сон, теперь уведомления: как смартфон переписывает структуру мозга

Смартфон сегодня для подростка — не просто устройство, а часть повседневной жизни. Но вместе с этим он всё чаще становится и частью их мозга — буквально. Избыточное время перед экраном в 9-10 лет влияет на психическое состояние в 11-13. Учёные впервые проследили, как гаджеты меняют структуру мозга и повышают риск депрессии.
"Сон играет ключевую роль в том, как экранное время влияет на мозг и психическое состояние подростков. Нарушения сна могут стать посредником между цифровыми привычками и развитием депрессии", — пояснил доктор Жуан Паулу Лима-Сантос.
В наблюдении участвовали почти тысяча детей. Учёные анализировали, сколько времени они проводили у экрана в возрасте 9-10 лет, и как это отражалось на их психике спустя два года. Результат оказался тревожным: каждый дополнительный час перед экраном повышал риск появления симптомов депрессии в подростковом возрасте.
Более трети (36,4%) негативного эффекта объясняется двумя факторами:
недостатком сна;
изменениями в белом веществе мозга — той самой "проводке", по которой передаются сигналы между отделами мозга.
Учёные объясняют: "белое вещество" мозга — как система дорог, соединяющая участки, отвечающие за эмоции и внимание. Когда ребёнок засиживается за экраном до поздней ночи, снижается качество сна, а значит, нарушается процесс восстановления этих "дорожек".
Особенно страдает поясная связка — зона, регулирующая настроение и концентрацию. Повреждение её структуры связано с апатией, тревожностью и снижением мотивации.
"Родители могут смягчить негативное влияние экранного времени, поощряя здоровые привычки сна и ограничивая использование гаджетов перед сном", — добавил доктор Адриан М. Сонер.
|Фактор
|Механизм воздействия
|Последствие
|Избыток экранного времени
|Перегрузка нервной системы, стимуляция дофамина
|Нарушение режима сна
|Недосып
|Снижение выработки серотонина и мелатонина
|Плохое настроение, утомляемость
|Изменения белого вещества
|Замедление передачи сигналов между отделами мозга
|Снижение когнитивных функций
|Отсутствие физической активности
|Нарушение обмена веществ, дефицит кислорода
|Снижение мотивации и энергии
Ограничьте использование гаджетов вечером. Пусть спальня станет "зоной без экрана". Телефон — на зарядку в другой комнате, вместо скроллинга — книга, музыка или разговор с близкими.
Подросткам важно чувствовать стабильность. Время сна и пробуждения должно быть примерно одинаковым, даже на выходных. Мозг любит предсказуемость.
Прогулка перед сном помогает снизить уровень стресса и насытить мозг кислородом. Физическая активность восстанавливает циркадные ритмы — биологические часы, отвечающие за настроение.
Подростки лучше следуют тем правилам, которые понимают. Расскажите, что сон — "суперсила" для мозга: он восстанавливает связи в белом веществе, улучшает память и делает настроение устойчивым.
Ошибка: оставлять телефон на прикроватной тумбочке.
Последствие: соблазн проверить уведомления и сбой сна.
Альтернатива: хранить гаджет в другой комнате.
Ошибка: разрешать пользоваться экраном для расслабления перед сном.
Последствие: свет от экрана блокирует выработку мелатонина.
Альтернатива: чтение или тёплая ванна.
Ошибка: считать, что "игра 15 минут" не навредит.
Последствие: мозг воспринимает даже короткое возбуждение как сигнал бодрствования.
Альтернатива: медленные настольные игры или разговор.
Принуждение редко помогает. Лучше договариваться о правилах и личном примере показывать баланс. Можно установить режим "без экрана" в смартфоне, использовать трекеры сна, договориться о времени "цифрового молчания" для всей семьи.
|Сторона
|Плюсы
|Минусы
|Учёба и развитие
|Доступ к знаниям, тренировка памяти
|Переизбыток информации, тревожность
|Общение
|Поддержка связи с друзьями
|Социальное сравнение и снижение самооценки
|Развлечения
|Снятие стресса
|Нарушение сна и внимания
Можно ли полностью запретить гаджеты?
Нет. Важно не исключать, а регулировать. Полный запрет только усиливает интерес.
Сколько экранного времени допустимо для подростков?
Врачи советуют не более 2 часов в день вне учёбы, а вечером — максимум 30 минут.
А если экран используется для чтения или музыки?
Пассивное использование менее вредно, но экран всё равно должен быть выключен за час до сна.
Миф: дети "перерастут" зависимость от гаджетов.
правда: без контроля привычки закрепляются и переходят во взрослую жизнь.
Миф: экраны не влияют на мозг — это просто досуг.
правда: исследования МРТ показывают реальные изменения структуры белого вещества.
Миф: главное — следить за временем.
правда: не только длительность, но и контент (стрессы, новости, агрессия) формируют эмоциональный фон.
Каждый дополнительный час перед экраном уменьшает продолжительность сна подростков в среднем на 21 минуту.
У детей, которые убирают телефон за час до сна, уровень тревожности ниже на 30%.
Белое вещество мозга особенно активно развивается с 9 до 13 лет — именно в этот период экраны влияют сильнее всего.
Если раньше подростки зачитывались книгами при лампе, сегодня их внимание поглощает холодный свет экрана. За одно поколение изменилась не только культура отдыха, но и биология сна. Учёные называют нынешних детей "экранным поколением" — и предупреждают: вернуть баланс можно, если мы научимся использовать технологии осознанно, а не позволять им управлять мозгом и эмоциями.
