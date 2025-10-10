Тело запоминает всё: ожирение оказалось не следствием лени, а болезнью на клеточном уровне

Ожирение давно перестало быть косметической проблемой. Это серьёзное хроническое заболевание, которое затрагивает все системы организма. По оценкам ВОЗ, каждый восьмой житель Земли живёт с лишним весом. За последние 30 лет число детей и подростков с ожирением увеличилось в четыре раза, а взрослых — в два.
"Ожирение — это не просто косметический недостаток. Это болезнь, которая вызывает воспаление слабой степени и повышает риск диабета, атеросклероза и даже некоторых онкологических заболеваний", — отметила академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава России Оксана Драпкина.
Учёные установили, что у людей с ожирением биологический возраст мозга может превышать паспортный почти на десять лет. Избыточный жир вырабатывает активные вещества — цитокины и адипокины, которые запускают хроническое воспаление, нарушают работу сосудов и ускоряют старение клеток.
Долгое время считалось, что лишний вес — результат переедания или генетики. Однако современные исследования показывают: картина куда сложнее. Образ жизни действительно играет роль, но не определяющую. На развитие ожирения влияют десятки факторов — от гормонального фона до качества сна и уровня стресса.
|Фактор
|Влияние на организм
|Пример
|Генетика
|Определяет склонность к накоплению жира
|5-10% случаев ожирения
|Сон
|Недостаток усиливает аппетит и снижает обмен веществ
|Менее 6 часов сна в сутки повышают риск на 30%
|Эндокринные дизрапторы
|Нарушают работу гормонов, отвечающих за метаболизм
|Пестициды, пластмассы, некоторые лекарства
|Стресс
|Повышает уровень кортизола
|Приводит к перееданию и отложению жира на животе
"Генетическая предрасположенность играет роль, но не объясняет всё. Гены влияют не более чем на 5-10% случаев ожирения. Основные причины — питание, образ жизни и недостаток движения", — подчеркнула Оксана Драпкина.
Большинство людей с ожирением наследуют не гены, а привычки — семейный стиль питания, малоподвижность, стрессовый образ жизни.
Да, физическая активность и рацион важны, но они не единственные причины. Хронический стресс, недосып и воздействие химических веществ (эндокринных дизрапторов) меняют работу гормонов и повышают тягу к калорийной пище. Даже внутриутробные условия — питание матери и уровень стресса во время беременности — влияют на метаболизм ребёнка.
"Строгие диеты дают кратковременный результат. Но почти всегда вес возвращается — это эффект йо-йо", — объяснила Оксана Драпкина.
При резком ограничении калорий обмен веществ замедляется, а жировые клетки "запоминают" прежний объём и стремятся его вернуть. Поэтому голодовки и экстремальные диеты вредны. Эффективнее снижать калорийность на 15-20% от нормы и придерживаться сбалансированного питания.
Резкое сокращение калорий → организм снижает метаболизм.
Вес уходит быстро, но вместе с мышечной массой.
После окончания диеты организм "компенсирует" голод — аппетит усиливается.
Жировые клетки возвращаются к прежнему размеру — часто с "излишком".
В итоге каждый новый цикл похудения делает борьбу с весом сложнее.
Снижайте калорийность постепенно. Уменьшайте рацион на 200-300 ккал в день.
Сохраняйте баланс. В меню должны быть белки, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатка.
Следите за сном. 7-8 часов сна восстанавливают гормональный баланс.
Двигайтесь регулярно. Даже прогулка по 30 минут в день снижает риск ожирения.
Избегайте стресса и переутомления. При высоком уровне кортизола жир чаще откладывается на животе.
Ошибка: полностью исключать жиры.
Последствие: нарушение гормонального баланса.
Альтернатива: включать в рацион оливковое масло, орехи, рыбу.
Ошибка: полагаться на быстрые диеты.
Последствие: эффект йо-йо и потеря мышц.
Альтернатива: постепенное, устойчивое снижение калорийности.
Ошибка: считать себя здоровым, если вес визуально нормальный.
Последствие: риск метаболических нарушений при нормальном ИМТ.
Альтернатива: контролировать объём талии и состав тела через биоимпедансметрию.
Многие думают: если индекс массы тела в норме — проблем нет. Но существует феномен "метаболического ожирения у худых": жировая ткань может накапливаться внутри, вокруг органов. Такие люди рискуют заболеть диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже не подозревая об этом.
Регулярные анализы крови и измерение окружности талии — надёжный способ оценить скрытые риски.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Постепенная коррекция питания
|Устойчивый результат, без стресса
|Требует времени и дисциплины
|Быстрая диета
|Быстрый визуальный эффект
|Вес возвращается, страдает метаболизм
|Увеличение физической активности
|Улучшает обмен веществ, настроение
|Может быть недостаточно без питания
|Медикаментозная поддержка
|Помогает при ожирении высокой степени
|Требует врачебного контроля
Можно ли "перепрограммировать" обмен веществ?
Да, но только при длительных изменениях образа жизни — правильном питании, сне и физической активности.
Почему вес возвращается после диеты?
Организм адаптируется к дефициту калорий, снижая метаболизм. После возвращения к обычному рациону жир восстанавливается быстрее.
Помогают ли гены предсказать риск ожирения?
Частично. Генетические тесты дают информацию о предрасположенности, но поведение и среда важнее.
Миф: ожирение передаётся по наследству.
правда: генетика влияет минимально, ключевую роль играет образ жизни.
Миф: достаточно "просто меньше есть".
правда: важен не только объём, но и качество питания, сон и гормональный баланс.
Миф: худые не болеют "болезнями веса".
правда: метаболическое ожирение может быть и при нормальном весе.
В организме взрослого человека может быть до 40 миллиардов жировых клеток — и их количество почти не уменьшается после похудения.
Женщины чаще страдают ожирением из-за гормональных колебаний, особенно после 40 лет.
Каждые дополнительные 5 кг увеличивают риск диабета 2 типа на 25%.
Ожирение веками считалось признаком достатка и благополучия. Но с ростом доступности высококалорийной пищи ситуация изменилась: теперь избыточный вес стал глобальной проблемой общественного здоровья. Сегодня медики рассматривают ожирение как хроническое заболевание, требующее комплексного подхода — от изменения образа жизни до медицинской поддержки.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.