Невидимая эпидемия разгоняется по расписанию: простуды вернулись в геометрической прогрессии

Осень традиционно приносит всплеск простудных заболеваний. Уже к третьей неделе учебного года инфекционные кабинеты заполняются школьниками, а число заболевших растёт в геометрической прогрессии. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано более 696 тысяч случаев ОРВИ, что на 63,8% больше, чем неделей ранее. Среди детей рост заболеваемости удвоился.

Ковидный госпиталь
Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ковидный госпиталь

Такая динамика характерна для этого периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.

Пока вирусы носят негриппозный характер. По результатам лабораторных исследований, среди зараз наиболее активны риновирус, парагрипп и новый вариант COVID-19 "Стратус".

Что происходит в стране

Риновирусы по-прежнему лидируют — именно они вызывают насморк, который часто длится неделю и кажется безобидным, но способен передаваться стремительно. В то же время, заболеваемость COVID-19 хоть и остаётся умеренной, всё же выросла: 15 тысяч новых случаев против 11,4 тысячи неделей ранее.

Медики подчёркивают: важно различать симптомы разных инфекций, чтобы не паниковать и не перегружать больницы.

Как отличить вирусы друг от друга

Вирус Основные симптомы Длительность болезни Особенности
Риновирус Насморк, чихание, обильные прозрачные выделения, лёгкая заложенность, снижение обоняния 5-7 дней Температура редко повышается
Парагрипп Боль и першение в горле, осиплость, кашель 10-20 дней Может вызывать ложный круп у детей
COVID-19 (штамм "Стратус") Охриплость, усталость, лихорадка, озноб, головная боль 5-10 дней Протекает легко, но заразен

Советы шаг за шагом

  1. Оставайтесь дома при первых симптомах. Даже лёгкое недомогание — повод не идти на работу и не заражать других.

  2. Не сбивайте температуру сразу. Если она не превышает 38 °C, организм борется сам.

  3. Следите за влажностью и температурой воздуха. Оптимум — 40-60% влажности и 20-22 °C.

  4. Пейте больше жидкости. Вода, морс или тёплый чай помогают быстрее вывести токсины.

  5. Проветривайте помещения. Вирусы плохо переносят циркуляцию свежего воздуха.

  6. Не занимайтесь самолечением антибиотиками. Они не действуют на вирусы и могут навредить микрофлоре.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: идти на работу с насморком и температурой.
    Последствие: заражение коллег и обострение болезни.
    Альтернатива: несколько дней покоя и обильное питьё.

  • Ошибка: принимать противовирусные препараты "на всякий случай".
    Последствие: перегрузка печени и бесполезные расходы.
    Альтернатива: поддержка иммунитета с помощью сна и полноценного питания.

  • Ошибка: кутаться при высокой температуре.
    Последствие: перегрев и усиление лихорадки.
    Альтернатива: прохладный душ и лёгкая одежда.

Когда нужно обращаться к врачу

Если температура поднимается выше 39-40 °C, появляется одышка, боль в груди, слабость или высыпания — требуется немедленная консультация специалиста. Особенно внимательно нужно относиться к детям: у малышей парагрипп может вызвать ложный круп - опасный отёк гортани с затруднением дыхания.

Профилактика: простые шаги, которые работают

"Сейчас обязательно стоит привиться от гриппа. Вакцина не только формирует антитела, но и тренирует общий иммунитет против всех инфекций", — подчеркнул инфекционист Евгений Тимаков.

Роспотребнадзор также напоминает базовые меры защиты:

  • Избегайте мест скопления людей при недомогании.

  • Проветривайте комнаты и регулярно делайте влажную уборку.

  • Мойте руки с мылом или используйте антисептик после общественных мест.

  • Используйте маску в транспорте и поликлинике.

  • Спите не менее 7 часов и ешьте продукты, богатые витаминами С и D.

Плюсы и минусы разных мер защиты

Мера Плюсы Минусы
Прививка от гриппа Формирует иммунитет, снижает риск осложнений Требует времени на выработку антител
Маска в общественных местах Снижает риск заражения Неудобно при длительном ношении
Проветривание и увлажнение Улучшает микроклимат, уменьшает концентрацию вирусов Требует регулярности
Витаминная поддержка Укрепляет иммунитет Не заменяет вакцинацию

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться сразу несколькими вирусами?
Да, при ослабленном иммунитете возможна коинфекция — двойное заражение, что утяжеляет течение болезни.

Поможет ли вакцина от гриппа против ковида?
Нет, но она повышает общий иммунный ответ и снижает риск тяжёлых осложнений при других инфекциях.

Как отличить простуду от COVID-19?
Главное отличие — выраженная охриплость и потеря голоса при штамме "Стратус". Остальные симптомы схожи.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкое недомогание не заразно.
    правда: вирусы передаются уже в инкубационный период, даже без симптомов.

  • Миф: витамин C полностью защищает от вирусов.
    правда: он лишь поддерживает иммунитет, но не предотвращает заражение.

  • Миф: маска нужна только больным.
    правда: она защищает и окружающих, и самого человека при массовых вспышках.

Интересные факты

  • Наиболее активно вирусы распространяются в школах и офисах — через руки и поверхности.

  • Один чих способен разнести вирусные частицы на расстояние до трёх метров.

  • Люди с крепким иммунитетом часто переносят ОРВИ бессимптомно, но могут заражать других.

Исторический контекст

Всплески респираторных инфекций в начале осени фиксируются десятилетиями. Когда дети возвращаются в школы, а взрослые — в офисы, формируются новые цепочки передачи вирусов. В отличие от времён массовых эпидемий XX века, сегодня медицина располагает вакцинами и средствами профилактики, но главный инструмент остаётся прежним — ответственное отношение к своему здоровью и уважение к окружающим.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
