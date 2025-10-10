Невидимая эпидемия разгоняется по расписанию: простуды вернулись в геометрической прогрессии

Осень традиционно приносит всплеск простудных заболеваний. Уже к третьей неделе учебного года инфекционные кабинеты заполняются школьниками, а число заболевших растёт в геометрической прогрессии. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано более 696 тысяч случаев ОРВИ, что на 63,8% больше, чем неделей ранее. Среди детей рост заболеваемости удвоился.
Такая динамика характерна для этого периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.
Пока вирусы носят негриппозный характер. По результатам лабораторных исследований, среди зараз наиболее активны риновирус, парагрипп и новый вариант COVID-19 "Стратус".
Риновирусы по-прежнему лидируют — именно они вызывают насморк, который часто длится неделю и кажется безобидным, но способен передаваться стремительно. В то же время, заболеваемость COVID-19 хоть и остаётся умеренной, всё же выросла: 15 тысяч новых случаев против 11,4 тысячи неделей ранее.
Медики подчёркивают: важно различать симптомы разных инфекций, чтобы не паниковать и не перегружать больницы.
|Вирус
|Основные симптомы
|Длительность болезни
|Особенности
|Риновирус
|Насморк, чихание, обильные прозрачные выделения, лёгкая заложенность, снижение обоняния
|5-7 дней
|Температура редко повышается
|Парагрипп
|Боль и першение в горле, осиплость, кашель
|10-20 дней
|Может вызывать ложный круп у детей
|COVID-19 (штамм "Стратус")
|Охриплость, усталость, лихорадка, озноб, головная боль
|5-10 дней
|Протекает легко, но заразен
Оставайтесь дома при первых симптомах. Даже лёгкое недомогание — повод не идти на работу и не заражать других.
Не сбивайте температуру сразу. Если она не превышает 38 °C, организм борется сам.
Следите за влажностью и температурой воздуха. Оптимум — 40-60% влажности и 20-22 °C.
Пейте больше жидкости. Вода, морс или тёплый чай помогают быстрее вывести токсины.
Проветривайте помещения. Вирусы плохо переносят циркуляцию свежего воздуха.
Не занимайтесь самолечением антибиотиками. Они не действуют на вирусы и могут навредить микрофлоре.
Ошибка: идти на работу с насморком и температурой.
Последствие: заражение коллег и обострение болезни.
Альтернатива: несколько дней покоя и обильное питьё.
Ошибка: принимать противовирусные препараты "на всякий случай".
Последствие: перегрузка печени и бесполезные расходы.
Альтернатива: поддержка иммунитета с помощью сна и полноценного питания.
Ошибка: кутаться при высокой температуре.
Последствие: перегрев и усиление лихорадки.
Альтернатива: прохладный душ и лёгкая одежда.
Если температура поднимается выше 39-40 °C, появляется одышка, боль в груди, слабость или высыпания — требуется немедленная консультация специалиста. Особенно внимательно нужно относиться к детям: у малышей парагрипп может вызвать ложный круп - опасный отёк гортани с затруднением дыхания.
"Сейчас обязательно стоит привиться от гриппа. Вакцина не только формирует антитела, но и тренирует общий иммунитет против всех инфекций", — подчеркнул инфекционист Евгений Тимаков.
Роспотребнадзор также напоминает базовые меры защиты:
Избегайте мест скопления людей при недомогании.
Проветривайте комнаты и регулярно делайте влажную уборку.
Мойте руки с мылом или используйте антисептик после общественных мест.
Используйте маску в транспорте и поликлинике.
Спите не менее 7 часов и ешьте продукты, богатые витаминами С и D.
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Прививка от гриппа
|Формирует иммунитет, снижает риск осложнений
|Требует времени на выработку антител
|Маска в общественных местах
|Снижает риск заражения
|Неудобно при длительном ношении
|Проветривание и увлажнение
|Улучшает микроклимат, уменьшает концентрацию вирусов
|Требует регулярности
|Витаминная поддержка
|Укрепляет иммунитет
|Не заменяет вакцинацию
Можно ли заразиться сразу несколькими вирусами?
Да, при ослабленном иммунитете возможна коинфекция — двойное заражение, что утяжеляет течение болезни.
Поможет ли вакцина от гриппа против ковида?
Нет, но она повышает общий иммунный ответ и снижает риск тяжёлых осложнений при других инфекциях.
Как отличить простуду от COVID-19?
Главное отличие — выраженная охриплость и потеря голоса при штамме "Стратус". Остальные симптомы схожи.
Миф: лёгкое недомогание не заразно.
правда: вирусы передаются уже в инкубационный период, даже без симптомов.
Миф: витамин C полностью защищает от вирусов.
правда: он лишь поддерживает иммунитет, но не предотвращает заражение.
Миф: маска нужна только больным.
правда: она защищает и окружающих, и самого человека при массовых вспышках.
Наиболее активно вирусы распространяются в школах и офисах — через руки и поверхности.
Один чих способен разнести вирусные частицы на расстояние до трёх метров.
Люди с крепким иммунитетом часто переносят ОРВИ бессимптомно, но могут заражать других.
Всплески респираторных инфекций в начале осени фиксируются десятилетиями. Когда дети возвращаются в школы, а взрослые — в офисы, формируются новые цепочки передачи вирусов. В отличие от времён массовых эпидемий XX века, сегодня медицина располагает вакцинами и средствами профилактики, но главный инструмент остаётся прежним — ответственное отношение к своему здоровью и уважение к окружающим.
