Не всегда просто воздух: что тело пытается сказать с помощью повторяющейся отрыжки

Здоровье

Отрыжка, или эруктация, — знакомое каждому явление. Иногда она бывает просто физиологическим способом избавления организма от лишнего воздуха, но в других случаях становится сигналом неполадок в пищеварительной системе. Гастроэнтеролог Клара Сычугова объяснила, какие продукты и привычки чаще всего вызывают частую или громкую отрыжку и когда стоит обратиться к врачу.

Запах изо рта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запах изо рта

"Газировка, шоколад и мята могут вызвать регулярную отрыжку", — отметила гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Когда отрыжка — норма

Отрыжка — естественный процесс. С её помощью организм сбрасывает избыточный воздух, попавший в желудок при еде или разговоре. Нормальным считается до 30 эпизодов в день — чаще всего человек даже не замечает их.

Главная причина возникновения — аэрофагия, то есть заглатывание воздуха во время приёма пищи. Это происходит, когда человек ест на ходу, разговаривает за столом, пьёт через трубочку или слишком быстро глотает.

Когда отрыжка становится симптомом

Частая или громкая отрыжка может говорить о повышенном газообразовании и проблемах с пищеварением. Иногда причина — физиологическая особенность, но чаще виноваты определённые продукты и нарушения режима питания.

Фактор Как влияет Что делать
Газированные напитки Повышают давление в желудке Исключить или ограничить
Шоколад, кофе Расслабляют сфинктер пищевода Не употреблять натощак
Жирная и острая еда Замедляет пищеварение Снизить частоту употребления
Продукты с мятой Провоцируют выброс воздуха Избегать при склонности к эруктации
Лактоза и глютен Повышают газообразование Проверить переносимость

Советы шаг за шагом

  1. Ешьте медленно. Не разговаривайте во время еды и тщательно пережёвывайте пищу.

  2. Откажитесь от газировки. Даже минеральная вода с пузырьками способна вызвать эруктацию.

  3. Не ложитесь сразу после еды. Лучше немного походить или посидеть прямо.

  4. Ограничьте продукты-триггеры. Кофе, шоколад и мята расслабляют пищеводный сфинктер.

  5. Наблюдайте за своим телом. Если отрыжка сопровождается болью или тошнотой — обратитесь к врачу.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: заглушать отрыжку антацидами без диагноза.
    Последствие: можно пропустить серьёзное заболевание ЖКТ.
    Альтернатива: обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.

  • Ошибка: считать отрыжку сугубо желудочной проблемой.
    Последствие: игнорирование психосоматического фактора и стрессовых триггеров.
    Альтернатива: нормализовать сон, уменьшить стресс, следить за дыханием.

  • Ошибка: продолжать употреблять раздражающие продукты.
    Последствие: хроническое раздражение слизистой и рефлюкс.
    Альтернатива: перейти на сбалансированный рацион с тёплыми, неострыми блюдами.

А что если отрыжка не проходит

Если отрыжка становится постоянной, сопровождается болями, тошнотой, изжогой или снижением веса, это уже повод для диагностики. Подобные симптомы могут указывать на язвенную болезнь, гастрит, панкреатит или лактазную недостаточность.

"При регулярной отрыжке, сопровождающейся болью, изжогой или изменением стула, нужно обратиться к гастроэнтерологу", — подчеркнула Клара Сычугова.

Иногда причиной становится наджелудочная отрыжка - она возникает из пищевода и усиливается при тревоге или стрессах. В этом случае важна работа не только с ЖКТ, но и с эмоциональным состоянием.

Плюсы и минусы продуктов, влияющих на отрыжку

Продукт Плюсы Минусы
Газированные напитки Освежают, утоляют жажду Провоцируют скопление газа
Кофе и шоколад Повышают тонус, улучшают настроение Расслабляют пищеводный клапан
Молочные продукты Источник кальция и белка Могут вызывать вздутие при непереносимости
Овощи (капуста, бобовые) Полезны, богаты клетчаткой Повышают газообразование
Мята Успокаивает нервную систему Усиливает отрыжку

Часто задаваемые вопросы

Сколько раз в день отрыжка считается нормальной?
До 30 эпизодов — физиологическая норма, особенно после еды.

Можно ли пить газированную воду при эруктации?
Нет, даже лёгкая минералка вызывает дополнительное выделение газа.

Помогают ли ферменты?
Да, но только по назначению врача, если причина в замедленном пищеварении.

Мифы и правда

  • Миф: отрыжка — признак плохих манер.
    правда: чаще всего это естественная реакция организма, а не нарушение этикета.

  • Миф: достаточно перестать пить газировку — и всё пройдёт.
    правда: иногда отрыжка связана с заболеваниями ЖКТ или стрессом.

  • Миф: если отрыжка без боли, можно не лечить.
    правда: частая эруктация может быть первым сигналом патологии.

Интересные факты

  • Средний человек непроизвольно "отпускает" воздух через рот около 20-30 раз в день.

  • У людей, которые едят на ходу, риск частой отрыжки выше в 3 раза.

  • Мята и шоколад расслабляют нижний пищеводный сфинктер — главный "клапан" желудка.

Исторический контекст

В старину отрыжка считалась проявлением благодарности за еду — особенно в восточных культурах. С развитием медицины стало ясно, что за этим жестом нередко стоит реальная физиология. Современные гастроэнтерологи рассматривают эруктацию как нейтральный процесс, который становится проблемой лишь тогда, когда сопровождается болью или другими симптомами.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
