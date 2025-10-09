Лекарство, что помогает жить без боли: именно оно может стать причиной инфаркта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:30
Здоровье

Обезболивающие лекарства считаются безобидными, ведь их принимают при малейшем дискомфорте — от головной боли до боли в спине. Однако врачи напоминают: даже самые привычные таблетки могут нести угрозу для сердца и сосудов. Доктор Александр Мясников рассказал, почему обезболивающие нельзя пить бесконтрольно и для кого они особенно опасны.

Измерение давления дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Измерение давления дома

Почему обезболивающие не так безопасны, как кажется

Препараты этой группы помогают быстро снять боль и воспаление, но при длительном применении могут вызывать задержку жидкости, повышать давление и перегружать сердце.

"Они могут задерживать жидкость довольно сильно, они могут увеличивать риски инфаркта", — отметил Александр Мясников.

По словам врача, во многих странах производители обязаны размещать на упаковках предупреждение о повышенном риске сердечных осложнений. Это особенно актуально для людей, страдающих гипертонией, хроническими заболеваниями почек и сосудов.

Как обезболивающие влияют на организм

Действие большинства таких препаратов основано на блокировке воспалительных процессов. Однако вместе с этим они могут нарушать баланс жидкости и электролитов в организме. Из-за этого повышается нагрузка на почки, а задержка натрия и воды приводит к скачкам артериального давления.

Особенно опасно сочетание обезболивающих с солёной пищей и малоподвижным образом жизни — факторы усиливают эффект задержки жидкости.

Таблица: влияние обезболивающих на здоровье

Тип препарата Основное действие Потенциальные риски
НПВС (ибупрофен, напроксен, диклофенак) Снимают боль и воспаление Повышение давления, задержка жидкости, нагрузка на почки
Парацетамол Снижает температуру и боль При передозировке — токсическое воздействие на печень
Комбинированные препараты Облегчают боль за счёт нескольких компонентов Риск взаимодействия веществ, перегрузка сердца

Советы шаг за шагом

  1. Не принимайте обезболивающие без необходимости. Если боль не сильная, попробуйте немедикаментозные методы — отдых, тепло, лёгкий массаж.

  2. Выбирайте минимальную дозу и короткий курс. Продолжительный приём повышает риск осложнений.

  3. Следите за давлением. При регулярном приёме лекарств измеряйте его хотя бы раз в день.

  4. Пейте больше воды (если нет противопоказаний). Это помогает снизить нагрузку на почки.

  5. Не сочетайте обезболивающие с алкоголем. Комбинация усиливает токсическое действие на печень и сердце.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: принимать обезболивающие "на всякий случай".
    Последствие: повышение давления и риск сердечных приступов.
    Альтернатива: использовать физические методы снятия боли — растяжку, компрессы, дыхательные практики.

  • Ошибка: пить обезболивающие при хронических заболеваниях без консультации врача.
    Последствие: возможное обострение гипертонии или почечной недостаточности.
    Альтернатива: согласовывать схему лечения со специалистом.

  • Ошибка: полагать, что безрецептурные препараты безопасны.
    Последствие: кумулятивный эффект может привести к повреждению сосудов.
    Альтернатива: ограничить приём, чередовать лекарственные и немедикаментозные способы облегчения боли.

А что если обезболивающие всё же нужны

Иногда боль нельзя терпеть — например, при воспалениях суставов или после травм. В таких случаях важно выбирать препараты с минимальным влиянием на сердце и сосуды. Врачи советуют отдавать предпочтение средствам с коротким периодом действия и всегда соблюдать дозировку.

"На упаковках во многих странах прямо указывают, что препараты могут повышать риск инфарктов и гипертонических кризов", — добавил Александр Мясников.

Плюсы и минусы применения обезболивающих

Преимущества Недостатки
Быстрое снятие боли и воспаления Повышение давления, нагрузка на сердце и почки
Улучшение самочувствия при острых состояниях Риск привыкания и побочных эффектов
Доступность без рецепта Ложное чувство безопасности

Часто задаваемые вопросы

Можно ли гипертоникам принимать обезболивающие?
Можно только по назначению врача. Некоторые препараты повышают давление даже после одной дозы.

Какие обезболивающие считаются наиболее безопасными для сердца?
Парацетамол в умеренных дозах при кратковременном приёме, но и его нельзя использовать регулярно без контроля врача.

Что делать, если боль возвращается часто?
Нужно искать причину, а не постоянно глушить симптом. Поможет комплексное обследование и коррекция образа жизни.

Мифы и правда

  • Миф: обезболивающие безопасны, если продаются без рецепта.
    правда: даже безрецептурные препараты могут повышать давление и вызывать сердечные осложнения.

  • Миф: почки восстанавливаются после прекращения приёма таблеток.
    правда: при длительном воздействии повреждения могут стать необратимыми.

  • Миф: обезболивающие помогают расслабиться.
    правда: эффект облегчения кратковременный, а перегрузка сосудов остаётся.

Интересные факты

  • Исследования показывают: длительное использование НПВС повышает риск инфаркта до 30%.

  • В некоторых странах введены ограничения на продажу крупных упаковок обезболивающих именно из-за кардиорисков.

  • Даже однократное превышение дозы может временно повысить давление на 10-15 единиц.

Исторический контекст

Первые обезболивающие появились в XIX веке и быстро стали популярными благодаря эффективности. Со временем выяснилось, что препараты, блокирующие воспаление, одновременно вмешиваются в механизмы регуляции сосудов и почек. С тех пор фармакологи пытаются создать лекарства, сохраняющие обезболивающий эффект без побочных реакций, но полностью безопасных вариантов до сих пор нет.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
