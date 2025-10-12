Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда природа перестаёт быть доброй: ошибка, из-за которой туристы не возвращаются
7 чувств — ключ к памяти: учёные раскрыли математический предел запоминания
Тело после родов нуждается в движении: как вернуть силу и форму, не расставаясь с малышом
Новый автомобиль радует, но мстит позже: 5 ошибок, которые убивают его с первых километров
Секрет длинных волос китаянок: древний приём, который пробуждает фолликулы
Умирающие миры и миллиарды лет одиночества: мы нашли соседей по космосу
Тело будто включается заново: упражнение, которое укрепляет спину и делает ягодицы упругими
Гладков в отчаянии: супруга отказывается уезжать из Белгородской области
Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль

Пробежки омолаживают клетки: как часто нужно бегать, чтобы жить дольше

0:08
Здоровье

Бег — одно из самых простых и доступных упражнений, которое может действительно продлить жизнь. По словам эксперта восстановительной медицины Константина Антонова, регулярные пробежки положительно влияют на сердце, сосуды и обмен веществ, замедляя процессы старения. И главное — начать можно в любом возрасте.

Пробежка под дождём
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пробежка под дождём

Почему бег продлевает жизнь

"Бег способствует увеличению продолжительности жизни", — отметил эксперт восстановительной медицины Константин Антонов.

Во время бега активизируются все системы организма: дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная и опорно-двигательная. Умеренная аэробная нагрузка укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья, которые снижают уровень стресса.

Исследования показывают, что у людей, регулярно занимающихся бегом, клетки стареют медленнее. Бег защищает теломеры — участки ДНК, отвечающие за деление клеток. Именно поэтому у бегунов биологический возраст часто моложе паспортного.

Сколько нужно бегать для пользы

"При регулярных пробежках в умеренном темпе два-три раза в неделю можно снизить артериальное давление, уменьшить уровень "плохого" холестерина и повысить эластичность сосудов", — сообщил Антонов.

Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю, по 30-40 минут за тренировку. Такой режим помогает:

  • укрепить сердце;

  • нормализовать давление;

  • снизить уровень триглицеридов;

  • улучшить циркуляцию крови;

  • стабилизировать обмен веществ.

Регулярный бег в умеренном темпе способен вдвое сократить риск инфарктов и инсультов.

Бег и продолжительность жизни

"Люди, которые регулярно занимаются бегом, живут на 3-4 года дольше по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни", — подчеркнул эксперт.

Учёные связывают это не только с укреплением сердечно-сосудистой системы, но и с улучшением сна, снижением веса и поддержанием когнитивных функций. Бегуны реже страдают депрессией и быстрее восстанавливаются после стрессов.

Как начать бегать правильно

  1. Начинайте постепенно. Если вы никогда не бегали, начните с 10-15 минут лёгкого бега, чередуя его с ходьбой.

  2. Следите за пульсом. Оптимальная зона — 60-75% от максимальной частоты (220 минус возраст).

  3. Выбирайте удобную обувь. Хорошие кроссовки снижают нагрузку на суставы и позвоночник.

  4. Разминайтесь и растягивайтесь. Разогрев мышц до пробежки снижает риск травм.

  5. Не бегайте натощак и сразу после еды. Лучше через 1-1,5 часа после лёгкого перекуса.

Таблица: бег и его эффекты

Показатель До регулярных тренировок После 2-3 месяцев
Артериальное давление Повышенное Снижается на 10-15 мм рт. ст.
Холестерин Высокий уровень LDL Уменьшается, растёт HDL
Эластичность сосудов Снижена Повышается
Качество сна Поверхностный Глубокий и восстановительный
Настроение Усталость, стресс Бодрость, позитив

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать бегать ежедневно и на большие дистанции.
    Последствие: перенапряжение, травмы.
    Альтернатива: 2-3 тренировки в неделю в умеренном темпе.

  • Ошибка: игнорировать разминку и растяжку.
    Последствие: боли в мышцах, растяжения.
    Альтернатива: 5 минут разминки перед и после бега.

  • Ошибка: бегать по жёсткому асфальту.
    Последствие: нагрузка на суставы.
    Альтернатива: бег по грунту, стадиону или в парке.

А что если начать в зрелом возрасте

"Даже те, кто впервые выходит на пробежку в 50 лет, существенно укрепляют здоровье", — отметил Константин Антонов.

Бег полезен независимо от возраста, главное — подобрать подходящий темп. В зрелом возрасте лучше начинать с ходьбы, плавно увеличивая нагрузку. После адаптации сердечно-сосудистой системы можно переходить на лёгкий бег трусцой.

Регулярная активность помогает укрепить кости, сохранить подвижность суставов и снизить риск диабета 2-го типа.

Плюсы и минусы бега

Плюсы Минусы
Продлевает жизнь Может перегружать суставы при неправильной технике
Укрепляет сердце и сосуды Требует времени на восстановление
Улучшает настроение и сон Не подходит при травмах коленей
Повышает выносливость Нужна подходящая обувь и поверхность

FAQ

Можно ли бегать каждый день?
Нет, организму нужен отдых. Оптимально 2-3 раза в неделю с перерывом в 1 день.

Что полезнее — бег или ходьба?
Для начинающих ходьба безопаснее, но бег эффективнее улучшает выносливость и метаболизм.

Какой темп считать умеренным?
Такой, при котором вы можете говорить, не задыхаясь — примерно 6-8 км/ч.

Мифы и правда

  • Миф: бег изнашивает сердце.
    Правда: наоборот, укрепляет сердечную мышцу при умеренных нагрузках.

  • Миф: бег вызывает артрит.
    Правда: при правильной обуви и технике он укрепляет суставы.

  • Миф: если не бегать с юности, начинать поздно.
    Правда: начать можно в любом возрасте и получить ощутимую пользу.

Интересные факты

  1. 30 минут бега трижды в неделю уменьшают риск депрессии на 25%.

  2. Бегуны в среднем живут на 3-4 года дольше малоподвижных людей.

  3. Умеренные нагрузки активируют гены, отвечающие за защиту клеток от старения.

Исторический контекст

Бег как форма поддержания здоровья стал популярным в XX веке после публикаций кардиолога Кеннета Купера. Его исследования доказали: аэробные нагрузки повышают выносливость и снижают смертность. Сегодня бег остаётся самым доступным способом сохранить здоровье и продлить жизнь — достаточно лишь пары тренировок в неделю.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль
Гладков в отчаянии: супруга отказывается уезжать из Белгородской области
Блеск, сцена, мусорное ведро: эти пять звёзд признались в том, чего фанаты не ожидали услышать
Полотенце вместо чудо-средства: хитрый трюк, который убирает шерсть с одежды лучше фильтра
Секрет румынского спокойствия: большинство граждан этой страны не боятся России — их беспокоит другое
Бекон хрустит, сыр тянется, а жизнь становится вкуснее: суп, который согревает душу
Лишние литры превращаются в угрозу: как переполненный бак вызывает утечки и возгорание
Переговоры или развод: в России вводят обязательное условие для пар с детьми
Хочешь выглядеть дороже? Не крась волосы, пока не узнаешь, какие цвета работают с твоими глазами
Последние водяные титаны: почему индийские буйволы исчезают, будто их кто-то стирает с карты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.