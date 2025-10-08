Норма воды в день: сколько литров действительно необходимо организму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Полностью заменить воду другими напитками нельзя — именно чистая вода необходима для нормального обмена веществ и работы почек. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт клиники Juvi Clinic Виктор Лишин.

По словам терапевта, недостаток воды негативно влияет на все обменные процессы в организме.

"Когда мы мало пьем воды, это вредно, потому что организм на большую часть состоит из жидкости. Вода участвует во многих метаболических реакциях. При ее дефиците замедляется обмен веществ, могут выпадать осадки в почках и желчном пузыре, появляется вялость и усталость", — пояснил Лишин.

Врач отметил, что суточная норма воды у каждого человека индивидуальна.

"В среднем это полтора-два литра воды в день, но потребность зависит от массы тела, физической активности и условий окружающей среды. Например, спортсменам нужно больше жидкости, а людям, ведущим спокойный образ жизни, — чуть меньше", — уточнил терапевт.

По словам Лишина, переизбыток воды тоже может быть вреден, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Когда воды слишком много, сердцу приходится прокачивать лишний объем жидкости. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды. Но в целом избыток воды менее опасен, чем ее нехватка", — подчеркнул врач.

Он добавил, что при выборе напитков стоит учитывать не только их калорийность, но и состав.

"Лучше отдавать предпочтение воде с минимальной минерализацией — без излишков солей и осадков. Чай можно пить, но умеренно — для здорового человека безопасно до 600 миллилитров некрепкого чая в день. А вот чай с сахаром лучше ограничить, ведь избыток сахара всегда вреден, особенно для обмена веществ. Поэтому оптимально пить воду и несладкий чай, чередуя их в течение дня", — заключил Лишин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
