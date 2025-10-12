Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После 60 жизнь только начинается: секретный рецепт от канадских учёных
Удар по кумиру: Тарантино уверен, что Стивен Кинг лишь переписал чужой кошмар
Вы сушите лицо хуже батареи: одна ошибка после душа заставляет кожу стареть в два раза быстрее
Зима любит подготовленных: как не разориться и не растянуть мышцы на первом горнолыжном спуске
Увидели — молчите и отступайте: сейчас в лесу правят матери с характером бронетехники
Забудьте про спортзал: эти простые движения при уборке сжигают до 400 калорий
Гибриды перестают быть игрушкой богатых: почему всё больше россиян пересаживаются на умные машины
Метаболизм ускоряется, желудок страдает: когда острая еда приносит вред
Складной картон-убийца: Финляндия решила проблему лишней упаковки

Цвет, запах и прикосновение расскажут всё: секрет выбора идеальных фруктов

Здоровье

Свежие фрукты — основа здорового питания и источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Но чтобы они действительно приносили пользу, важно уметь отличить спелые плоды от недозревших или испорченных. Правильный выбор влияет не только на вкус, но и на количество полезных веществ.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Почему важно выбирать спелые фрукты

"Свежие фрукты помогают снизить риск таких заболеваний, как рак и болезни сердца", — отмечают диетологи.

В спелых плодах концентрация витаминов, особенно C и группы B, выше, чем в зелёных. Они также содержат больше антиоксидантов, которые защищают клетки от старения. Недозрелые фрукты могут быть жёсткими, кислыми и вызывать вздутие, а переспелые — теряют витамины и быстрее портятся.

Основные признаки спелости

Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь на три главных показателя: цвет, текстуру и аромат.

1. Цвет

Спелые фрукты всегда имеют яркий, насыщенный оттенок. Например:

  • бананы — жёлтые с лёгкими крапинками;

  • яблоки — без зеленоватого налёта у основания;

  • персики и абрикосы — тёплого оранжевого тона без серых пятен;

  • авокадо — равномерно тёмно-зелёного или бурого цвета.

Если цвет бледный или неравномерный, плод, скорее всего, ещё не дозрел.

2. Мягкость

Лёгкое нажатие — надёжный тест. Спелый фрукт слегка пружинит под пальцами, но не должен быть слишком мягким.

  • Твёрдый — признак недозрелости.

  • Слишком мягкий — вероятно, переспел или начал портиться.

3. Аромат

Зрелые фрукты источают характерный сладкий запах, особенно у основания. Если аромата нет — плод сорвали слишком рано, а если запах кисловатый или прелый — он уже испортился.

Как выбрать популярные фрукты

Фрукт Признаки спелости Чего избегать
Банан Ярко-жёлтая кожура с коричневыми точками Зелёные концы, серая кожура
Яблоко Гладкое, плотное, без вмятин Трещины, мягкие участки
Груша Легко поддаётся нажатию у плодоножки Мягкие боковые стороны, тёмные пятна
Апельсин Ярко-оранжевая, плотная кожура Вмятины, липкая поверхность
Авокадо Слегка мягкое при сжатии, без трещин Слишком твёрдое или коричневое внутри
Ананас Золотистая кожура, аромат у основания Липкая поверхность, плесень на листьях
Персик Бархатистая кожица, ароматный запах Морщины, влажные пятна

Советы шаг за шагом

  1. Смотрите на кожуру. Она должна быть чистой, без трещин и налёта.

  2. Проверяйте упругость. Не бойтесь слегка надавить — хороший фрукт вернёт форму.

  3. Обоняйте. Запах — главный ориентир зрелости.

  4. Избегайте влаги. Влажные пятна указывают на начало брожения.

  5. Покупайте с запасом спелости. Если планируете хранить, берите чуть недозрелые — они дойдут дома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать фрукты с повреждениями.
    Последствие: ускоренная порча, развитие плесени.
    Альтернатива: выбирайте целые, плотные плоды.

  • Ошибка: хранить фрукты в холодильнике сразу после покупки.
    Последствие: замедление дозревания и потеря аромата.
    Альтернатива: держите при комнатной температуре 1-2 дня, затем охлаждайте.

  • Ошибка: покупать фрукты на ощупь без проверки запаха.
    Последствие: безвкусные и "деревянные" плоды.
    Альтернатива: ориентируйтесь на аромат.

А что если фрукты недозрели

Некоторые фрукты можно "довести" до спелости дома.

  • Бананы, киви, груши, авокадо дозревают при комнатной температуре.

  • Чтобы ускорить процесс, положите их в бумажный пакет с яблоком — оно выделяет этилен, стимулирующий созревание.

  • Проверяйте ежедневно: когда плод станет мягким и ароматным, уберите в холодильник.

Плюсы и минусы спелых фруктов

Плюсы Минусы
Максимум витаминов и вкуса Меньше срок хранения
Легко усваиваются Быстро портятся при тепле
Ароматные и сочные Требуют осторожного обращения

FAQ

Как понять, что фрукты обрабатывали химией?
Подозрительно блестящая кожура и отсутствие запаха — признаки обработки воском или консервантами. Такие фрукты лучше помыть с мылом или снять кожуру.

Можно ли есть переспелые фрукты?
Да, если нет плесени, но лучше использовать их в смузи или выпечке.

Почему импортные фрукты часто безвкусные?
Их собирают недозревшими для транспортировки. Чтобы улучшить вкус, дайте им дозреть дома.

Мифы и правда

  • Миф: спелые фрукты вредны из-за сахара.
    Правда: фруктоза в них натуральная и полезна при умеренном потреблении.

  • Миф: все фрукты нужно хранить в холодильнике.
    Правда: тропические (бананы, ананасы, манго) портятся от холода.

  • Миф: красивые фрукты всегда вкусные.
    Правда: важнее аромат и упругость, а не внешний блеск.

Интересные факты

  1. Этилен — природный "гормон созревания", ускоряющий дозревание фруктов.

  2. Красные яблоки обычно слаще зелёных из-за более высокого содержания сахаров.

  3. У ананаса степень зрелости можно определить по лёгкому вытягиванию центрального листа — если выходит без усилий, плод готов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Увидели — молчите и отступайте: сейчас в лесу правят матери с характером бронетехники
Забудьте про спортзал: эти простые движения при уборке сжигают до 400 калорий
Гибриды перестают быть игрушкой богатых: почему всё больше россиян пересаживаются на умные машины
Метаболизм ускоряется, желудок страдает: когда острая еда приносит вред
Складной картон-убийца: Финляндия решила проблему лишней упаковки
Когда деньги становятся программой: банки готовятся к заработку на цифровых контрактах
Домашний враг под носом: почему полотенце на духовке — худшее место для него
Не игрушка, а ловушка: как каштаны превращают прогулку в визит к ветеринару
Зелёный покойник: туя выглядит здоровой, но внутри идёт разрушение — как вовремя распознать гибель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.