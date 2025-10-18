Не в то время — не впрок: как время приёма пищи решает, получаете ли вы витамины вообще

Витамины и микроэлементы — не просто вещества из упаковки с надписью "полезно для здоровья". Они действуют в зависимости от того, когда и с чем вы их употребляете. Утро, день и вечер включают в организме разные биохимические процессы, и от времени приёма еды напрямую зависит, как усвоятся питательные вещества.
После пробуждения организму нужно "топливо", чтобы активировать обмен веществ и запустить работу мозга. Поэтому утренний рацион должен включать продукты, богатые витаминами группы B и витамином C.
Они поддерживают выработку энергии и участвуют в работе нервной системы. Самое простое решение — завтрак из каши на молоке с орехами, цитрусовыми или ягодами.
Витамины группы B (B1, B6, B12) содержатся в овсянке, яйцах, цельнозерновом хлебе, молочных продуктах. Витамин C лучше получать из свежих фруктов, киви, шиповника, болгарского перца.
Если принимать их вечером, повышенная активность нервной системы может мешать засыпанию. Поэтому даже витаминные комплексы с этими веществами лучше пить в первой половине дня.
Жирорастворимые витамины A, D, E и K требуют присутствия полезных жиров, чтобы организм смог их усвоить. На пустой желудок они почти не действуют, а вот в составе плотного обеда или перекуса с жирами — проявляют себя максимально.
Добавляйте немного растительного масла, оливок или авокадо в овощные блюда: это помогает усвоению витамина A из моркови и бета-каротина из зелени.
"Сырые овощи лучше есть днём, добавляя источник жира — например, ложку масла или кусочек авокадо", — отмечают диетологи.
Витамин D также "любит" дневные часы. Он участвует в обмене кальция и фосфора, влияет на иммунитет и настроение. Поэтому продукты с этим витамином (рыба, яйца, сливочное масло) стоит включать в обеденный приём пищи.
Кисломолочные продукты, особенно кефир, идеально подходят для второй половины дня. Они снабжают организм пробиотиками, улучшают микрофлору кишечника и мягко насыщают, не перегружая желудок.
Кефир богат кальцием и витаминами группы B, но усваиваются они по-разному. Кальций эффективнее перерабатывается именно вечером — в часы покоя, когда обмен веществ замедляется. Поэтому стакан кефира за час до сна способствует крепким костям и расслаблению мышц.
А вот витамины группы B, наоборот, активируют нервную систему, поэтому дневной приём остаётся предпочтительным, если вы пьёте кефир ради энергии.
Чтобы организм получал максимум пользы от продуктов, важно не только что, но и когда вы едите:
Такой режим поддерживает стабильный уровень энергии, улучшает усвоение питательных веществ и снижает нагрузку на пищеварение.
Ошибка: пить витамин D натощак.
Последствие: низкая усвояемость и бессмысленный приём.
Альтернатива: принимать с обедом или завтраком, где есть жиры.
Ошибка: есть фрукты и пить соки поздно вечером.
Последствие: скачки сахара и плохой сон.
Альтернатива: заменить их кефиром или йогуртом.
Ошибка: делать салаты без заправки.
Последствие: витамины A и K остаются неусвоенными.
Альтернатива: добавить ложку растительного масла или семян.
|Витамин
|Лучшее время приёма
|С чем сочетать
|Пример продукта
|A, D, E, K
|Утро или день
|С жирами
|Морковь с маслом, рыба, авокадо
|В1, В6, В12
|Утро, день
|С белками
|Крупы, яйца, творог
|C
|Утро
|Без сахара, с фруктами
|Киви, цитрус, перец
|Кальций
|Вечер
|С белком
|Кефир, йогурт
|Магний
|Вечер
|С водой
|Минеральная вода, банан
Да, но он даёт лёгкий седативный эффект, поэтому утром лучше сочетать его с злаками и фруктами.
Днём, с добавлением масла или орехов — тогда жирорастворимые витамины усвоятся лучше.
Можно, но с едой, особенно если в ней есть жиры или белок — иначе часть веществ просто не усвоится.
Миф: витамины усваиваются одинаково в любое время суток.
Правда: биоритмы и состав пищи напрямую влияют на их биодоступность.
Миф: вечером нельзя есть кисломолочные продукты.
Правда: стакан кефира на ночь улучшает пищеварение и снабжает кальцием.
Миф: салаты без масла — лучший способ похудеть.
Правда: без жиров жирорастворимые витамины не усваиваются вообще.
Правильно подобранное время приёма пищи и витаминов помогает не только лучше усваивать питательные вещества, но и превращает ежедневный рацион в простую и естественную профилактику здоровья.
