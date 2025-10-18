Не в то время — не впрок: как время приёма пищи решает, получаете ли вы витамины вообще

6:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамины и микроэлементы — не просто вещества из упаковки с надписью "полезно для здоровья". Они действуют в зависимости от того, когда и с чем вы их употребляете. Утро, день и вечер включают в организме разные биохимические процессы, и от времени приёма еды напрямую зависит, как усвоятся питательные вещества.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info ресторан женщина еда

Утро — энергия и запуск метаболизма

После пробуждения организму нужно "топливо", чтобы активировать обмен веществ и запустить работу мозга. Поэтому утренний рацион должен включать продукты, богатые витаминами группы B и витамином C.

Они поддерживают выработку энергии и участвуют в работе нервной системы. Самое простое решение — завтрак из каши на молоке с орехами, цитрусовыми или ягодами.

Витамины группы B (B1, B6, B12) содержатся в овсянке, яйцах, цельнозерновом хлебе, молочных продуктах. Витамин C лучше получать из свежих фруктов, киви, шиповника, болгарского перца.

Если принимать их вечером, повышенная активность нервной системы может мешать засыпанию. Поэтому даже витаминные комплексы с этими веществами лучше пить в первой половине дня.

День — время жиров и антиоксидантов

Жирорастворимые витамины A, D, E и K требуют присутствия полезных жиров, чтобы организм смог их усвоить. На пустой желудок они почти не действуют, а вот в составе плотного обеда или перекуса с жирами — проявляют себя максимально.

Добавляйте немного растительного масла, оливок или авокадо в овощные блюда: это помогает усвоению витамина A из моркови и бета-каротина из зелени.

"Сырые овощи лучше есть днём, добавляя источник жира — например, ложку масла или кусочек авокадо", — отмечают диетологи.

Витамин D также "любит" дневные часы. Он участвует в обмене кальция и фосфора, влияет на иммунитет и настроение. Поэтому продукты с этим витамином (рыба, яйца, сливочное масло) стоит включать в обеденный приём пищи.

Вечер — восстановление и кальций

Кисломолочные продукты, особенно кефир, идеально подходят для второй половины дня. Они снабжают организм пробиотиками, улучшают микрофлору кишечника и мягко насыщают, не перегружая желудок.

Кефир богат кальцием и витаминами группы B, но усваиваются они по-разному. Кальций эффективнее перерабатывается именно вечером — в часы покоя, когда обмен веществ замедляется. Поэтому стакан кефира за час до сна способствует крепким костям и расслаблению мышц.

А вот витамины группы B, наоборот, активируют нервную систему, поэтому дневной приём остаётся предпочтительным, если вы пьёте кефир ради энергии.

Баланс на весь день

Чтобы организм получал максимум пользы от продуктов, важно не только что, но и когда вы едите:

Утром: белки, сложные углеводы, витамины B и C.

белки, сложные углеводы, витамины B и C. Днём: полезные жиры и витамины A, D, E, K.

полезные жиры и витамины A, D, E, K. Вечером: кисломолочные продукты, кальций, магний и лёгкие белки.

Такой режим поддерживает стабильный уровень энергии, улучшает усвоение питательных веществ и снижает нагрузку на пищеварение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить витамин D натощак.

Последствие: низкая усвояемость и бессмысленный приём.

Альтернатива: принимать с обедом или завтраком, где есть жиры.

Ошибка: есть фрукты и пить соки поздно вечером.

Последствие: скачки сахара и плохой сон.

Альтернатива: заменить их кефиром или йогуртом.

Ошибка: делать салаты без заправки.

Последствие: витамины A и K остаются неусвоенными.

Альтернатива: добавить ложку растительного масла или семян.

Когда лучше усваиваются витамины

Витамин Лучшее время приёма С чем сочетать Пример продукта A, D, E, K Утро или день С жирами Морковь с маслом, рыба, авокадо В1, В6, В12 Утро, день С белками Крупы, яйца, творог C Утро Без сахара, с фруктами Киви, цитрус, перец Кальций Вечер С белком Кефир, йогурт Магний Вечер С водой Минеральная вода, банан

FAQ

Можно ли пить кефир утром

Да, но он даёт лёгкий седативный эффект, поэтому утром лучше сочетать его с злаками и фруктами.

Когда есть салат из моркови или свёклы

Днём, с добавлением масла или орехов — тогда жирорастворимые витамины усвоятся лучше.

А если пропущен завтрак, можно принять витамины позже

Можно, но с едой, особенно если в ней есть жиры или белок — иначе часть веществ просто не усвоится.

Мифы и правда

Миф: витамины усваиваются одинаково в любое время суток.

Правда: биоритмы и состав пищи напрямую влияют на их биодоступность.

Миф: вечером нельзя есть кисломолочные продукты.

Правда: стакан кефира на ночь улучшает пищеварение и снабжает кальцием.

Миф: салаты без масла — лучший способ похудеть.

Правда: без жиров жирорастворимые витамины не усваиваются вообще.

Три интересных факта

Витамин D активизируется в организме только после контакта с солнечным светом.

Кальций усваивается лучше в присутствии витамина D — поэтому сочетание рыбы днём и кефира вечером оптимально.

Исторический контекст

Первые рекомендации по приёму витаминов по времени появились в 1970-х, когда изучали циркадные ритмы.

Современные исследования нутрициологии подтверждают: биодоступность витаминов зависит от уровня гормонов и активности пищеварительных ферментов в течение дня.

Правильно подобранное время приёма пищи и витаминов помогает не только лучше усваивать питательные вещества, но и превращает ежедневный рацион в простую и естественную профилактику здоровья.