Долгая дорога старит быстрее, чем годы: как прийти в себя после авиапутешествия

Долгие авиаперелёты утомляют не только психически, но и физически. После нескольких часов в воздухе организм сталкивается с обезвоживанием, нарушением циркадных ритмов и ощущением разбитости. Как объяснила врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина, восстановиться после перелёта можно быстрее, если понимать причины недомогания и помочь телу адаптироваться шаг за шагом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ аэропорт

Почему после полёта мы чувствуем усталость

"Во время полёта тело сталкивается с комплексом стрессоров", — пояснила врач Ольга Уланкина.

Самолёт — замкнутое пространство с пониженной влажностью и давлением. Эти факторы влияют на все системы организма:

Обезвоживание. Воздух в салоне содержит всего 10-20% влажности, поэтому кожа и слизистые теряют влагу в два раза быстрее.

Перепады давления. При взлёте и посадке страдают сосуды, уши и пазухи.

Гиподинамия. Долгое сидение вызывает застой крови, особенно в ногах.

Джетлаг. При смене часовых поясов внутренние часы "сбиваются", из-за чего появляется бессонница и раздражительность.

Врач подчёркивает: главная причина плохого самочувствия после перелётов — сочетание этих факторов, а не только смена времени.

Как избежать обезвоживания

"Лучший способ помочь организму — пить достаточно жидкости", — советует врач Ольга Уланкина.

Во время полёта рекомендуется пить по 200-250 мл воды каждый час небольшими глотками. Лучше заранее взять с собой бутылку или попросить воду у бортпроводников.

От кофе и алкоголя стоит отказаться — они усиливают обезвоживание и повышают нагрузку на сосуды. Вместо них подойдут травяные чаи без сахара, минеральная или просто тёплая вода.

Совет: если вы летите более 6 часов, добавьте в воду немного электролитного порошка — это поможет восстановить баланс солей.

Как справиться с гиподинамией

Малоподвижность во время полёта влияет на кровообращение и может привести к отёкам ног. Чтобы этого избежать:

Вставайте хотя бы раз в час и пройдитесь по салону. Делайте круговые движения стопами, сгибайте и разгибайте колени прямо в кресле. Разминайте плечи и шею, чтобы снять напряжение. Носите компрессионные гольфы при длительных перелётах — они уменьшают риск тромбоза.

Эти простые действия не только предотвратят отёки, но и помогут снизить уровень усталости к моменту посадки.

Борьба с джетлагом

"Главным врагом остаётся джетлаг — сбой циркадных ритмов при пересечении часовых поясов", — подчеркнула Уланкина.

Наши внутренние часы регулируют циклы сна и бодрствования. Когда время резко меняется, мозг дезориентируется. Чтобы быстрее адаптироваться:

Сразу после приземления переключитесь на местное время - даже если хочется лечь спать.

Проведите хотя бы час на дневном свету - это помогает "перезапустить" биоритмы.

Вечером примите лёгкий ужин и ложитесь в соответствии с новым временем.

Избегайте дневного сна — он продлит адаптацию.

Что есть и пить после перелёта

После посадки стоит восстановить водный баланс и питание. Первым делом выпейте стакан воды или травяного чая. Затем отдайте предпочтение лёгкой пище:

овощам и фруктам;

рыбе или куриному филе;

кашам, йогуртам, зелени.

Жирная и сладкая еда увеличивает нагрузку на желудок, а кофе мешает выработке мелатонина — гормона сна.

Таблица: как помочь организму после перелёта

Проблема Что делать Что избегать Обезвоживание Пить воду каждые 60 минут Кофе, алкоголь, газировка Джетлаг Выходить на солнце, спать по местному времени Дневной сон, переедание Отёки ног Разминка и компрессионные гольфы Долгое сидение без движения Раздражение кожи Увлажняющий крем, маска для лица Сухой воздух без защиты

Советы шаг за шагом

За сутки до перелёта - выспитесь и избегайте алкоголя. Во время полёта - пейте воду, двигайтесь, не злоупотребляйте кофеином. После приземления - сразу настройтесь на местное время и выходите на улицу при дневном свете. В первый день - ешьте легко и отдыхайте без сна днём. На второй день - включите лёгкую физическую активность: прогулку, йогу, растяжку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе для бодрости в полёте.

Последствие: обезвоживание и скачки давления.

Альтернатива: травяной чай или вода с лимоном.

Ошибка: сразу ложиться спать после прибытия.

Последствие: усиление джетлага.

Альтернатива: активность при дневном свете.

Ошибка: переедание в самолёте.

Последствие: тяжесть и отёки.

Альтернатива: лёгкие перекусы — орехи, яблоко, йогурт.

А что если перелёт очень долгий

При перелётах более 10 часов организму нужно больше времени на адаптацию. Врач советует планировать отдых на 2-3 дня после прибытия, чтобы избежать переутомления. Если вы часто летаете по работе, можно принимать мелатонин по назначению врача — он помогает восстановить режим сна.

Плюсы и минусы авиапутешествий для организма

Плюсы Минусы Быстрое перемещение между странами Нарушение циркадных ритмов Возможность путешествовать Обезвоживание и гиподинамия Новые впечатления Риск тромбоза при долгом сидении Комфорт и технологии Сухой воздух, стресс для сосудов

FAQ

Сколько дней нужно, чтобы восстановиться после перелёта?

Обычно от 1 до 3 дней, в зависимости от длительности полёта и количества сменённых часовых поясов.

Помогают ли витамины или энергетики?

Лучше пить воду и есть фрукты. Энергетики дают кратковременный эффект и мешают нормальному сну.

Можно ли пить алкоголь в самолёте?

Не рекомендуется: он усиливает обезвоживание и повышает риск головной боли.

Мифы и правда

Миф: сон в самолёте полностью восстанавливает силы.

Правда: из-за сухого воздуха и низкого давления сон остаётся поверхностным.

Миф: чем больше кофе, тем легче перенести джетлаг.

Правда: кофеин только усиливает усталость.

Миф: отёки после полёта — безвредны.

Правда: длительный застой крови может привести к варикозу и тромбозу.

Интересные факты

За полёт длиной более 10 часов человек теряет до литра жидкости. При перелёте на восток адаптация занимает дольше, чем на запад. Употребление воды каждые 30-40 минут снижает риск головных болей на 50%.

Исторический контекст

Проблема джетлага появилась лишь в XX веке, с развитием реактивной авиации. До этого путешествия длились неделями, и организм успевал привыкнуть к новому времени. Сегодня медицина помогает компенсировать быстрые смены ритма жизни — достаточно соблюдать простые правила ухода за телом в небе и после посадки.