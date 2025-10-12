Долгая дорога старит быстрее, чем годы: как прийти в себя после авиапутешествия

Долгие авиаперелёты утомляют не только психически, но и физически. После нескольких часов в воздухе организм сталкивается с обезвоживанием, нарушением циркадных ритмов и ощущением разбитости. Как объяснила врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина, восстановиться после перелёта можно быстрее, если понимать причины недомогания и помочь телу адаптироваться шаг за шагом.
"Во время полёта тело сталкивается с комплексом стрессоров", — пояснила врач Ольга Уланкина.
Самолёт — замкнутое пространство с пониженной влажностью и давлением. Эти факторы влияют на все системы организма:
Обезвоживание. Воздух в салоне содержит всего 10-20% влажности, поэтому кожа и слизистые теряют влагу в два раза быстрее.
Перепады давления. При взлёте и посадке страдают сосуды, уши и пазухи.
Гиподинамия. Долгое сидение вызывает застой крови, особенно в ногах.
Джетлаг. При смене часовых поясов внутренние часы "сбиваются", из-за чего появляется бессонница и раздражительность.
Врач подчёркивает: главная причина плохого самочувствия после перелётов — сочетание этих факторов, а не только смена времени.
"Лучший способ помочь организму — пить достаточно жидкости", — советует врач Ольга Уланкина.
Во время полёта рекомендуется пить по 200-250 мл воды каждый час небольшими глотками. Лучше заранее взять с собой бутылку или попросить воду у бортпроводников.
От кофе и алкоголя стоит отказаться — они усиливают обезвоживание и повышают нагрузку на сосуды. Вместо них подойдут травяные чаи без сахара, минеральная или просто тёплая вода.
Совет: если вы летите более 6 часов, добавьте в воду немного электролитного порошка — это поможет восстановить баланс солей.
Малоподвижность во время полёта влияет на кровообращение и может привести к отёкам ног. Чтобы этого избежать:
Вставайте хотя бы раз в час и пройдитесь по салону.
Делайте круговые движения стопами, сгибайте и разгибайте колени прямо в кресле.
Разминайте плечи и шею, чтобы снять напряжение.
Носите компрессионные гольфы при длительных перелётах — они уменьшают риск тромбоза.
Эти простые действия не только предотвратят отёки, но и помогут снизить уровень усталости к моменту посадки.
"Главным врагом остаётся джетлаг — сбой циркадных ритмов при пересечении часовых поясов", — подчеркнула Уланкина.
Наши внутренние часы регулируют циклы сна и бодрствования. Когда время резко меняется, мозг дезориентируется. Чтобы быстрее адаптироваться:
Сразу после приземления переключитесь на местное время - даже если хочется лечь спать.
Проведите хотя бы час на дневном свету - это помогает "перезапустить" биоритмы.
Вечером примите лёгкий ужин и ложитесь в соответствии с новым временем.
Избегайте дневного сна — он продлит адаптацию.
После посадки стоит восстановить водный баланс и питание. Первым делом выпейте стакан воды или травяного чая. Затем отдайте предпочтение лёгкой пище:
овощам и фруктам;
рыбе или куриному филе;
кашам, йогуртам, зелени.
Жирная и сладкая еда увеличивает нагрузку на желудок, а кофе мешает выработке мелатонина — гормона сна.
|Проблема
|Что делать
|Что избегать
|Обезвоживание
|Пить воду каждые 60 минут
|Кофе, алкоголь, газировка
|Джетлаг
|Выходить на солнце, спать по местному времени
|Дневной сон, переедание
|Отёки ног
|Разминка и компрессионные гольфы
|Долгое сидение без движения
|Раздражение кожи
|Увлажняющий крем, маска для лица
|Сухой воздух без защиты
За сутки до перелёта - выспитесь и избегайте алкоголя.
Во время полёта - пейте воду, двигайтесь, не злоупотребляйте кофеином.
После приземления - сразу настройтесь на местное время и выходите на улицу при дневном свете.
В первый день - ешьте легко и отдыхайте без сна днём.
На второй день - включите лёгкую физическую активность: прогулку, йогу, растяжку.
Ошибка: пить кофе для бодрости в полёте.
Последствие: обезвоживание и скачки давления.
Альтернатива: травяной чай или вода с лимоном.
Ошибка: сразу ложиться спать после прибытия.
Последствие: усиление джетлага.
Альтернатива: активность при дневном свете.
Ошибка: переедание в самолёте.
Последствие: тяжесть и отёки.
Альтернатива: лёгкие перекусы — орехи, яблоко, йогурт.
При перелётах более 10 часов организму нужно больше времени на адаптацию. Врач советует планировать отдых на 2-3 дня после прибытия, чтобы избежать переутомления. Если вы часто летаете по работе, можно принимать мелатонин по назначению врача — он помогает восстановить режим сна.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое перемещение между странами
|Нарушение циркадных ритмов
|Возможность путешествовать
|Обезвоживание и гиподинамия
|Новые впечатления
|Риск тромбоза при долгом сидении
|Комфорт и технологии
|Сухой воздух, стресс для сосудов
Сколько дней нужно, чтобы восстановиться после перелёта?
Обычно от 1 до 3 дней, в зависимости от длительности полёта и количества сменённых часовых поясов.
Помогают ли витамины или энергетики?
Лучше пить воду и есть фрукты. Энергетики дают кратковременный эффект и мешают нормальному сну.
Можно ли пить алкоголь в самолёте?
Не рекомендуется: он усиливает обезвоживание и повышает риск головной боли.
Миф: сон в самолёте полностью восстанавливает силы.
Правда: из-за сухого воздуха и низкого давления сон остаётся поверхностным.
Миф: чем больше кофе, тем легче перенести джетлаг.
Правда: кофеин только усиливает усталость.
Миф: отёки после полёта — безвредны.
Правда: длительный застой крови может привести к варикозу и тромбозу.
За полёт длиной более 10 часов человек теряет до литра жидкости.
При перелёте на восток адаптация занимает дольше, чем на запад.
Употребление воды каждые 30-40 минут снижает риск головных болей на 50%.
Проблема джетлага появилась лишь в XX веке, с развитием реактивной авиации. До этого путешествия длились неделями, и организм успевал привыкнуть к новому времени. Сегодня медицина помогает компенсировать быстрые смены ритма жизни — достаточно соблюдать простые правила ухода за телом в небе и после посадки.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.