Долгая жизнь — не случайность: как эволюция подарила женщинам преимущество

7:45
Здоровье

Женщины во всём мире живут дольше мужчин — этот факт известен давно, но учёные до сих пор продолжают искать объяснения. Недавнее международное исследование под руководством Института Макса Планка проливает свет на биологические и эволюционные причины такого феномена. Оказалось, что преимущество в долголетии — не просто социальный, а глубоко генетический и поведенческий феномен, наблюдаемый у многих видов животных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что показало исследование

"Женщины, как правило, живут дольше мужчин — и это явление наблюдается не только у людей, но и у многих животных", — отмечают авторы исследования.

Учёные проанализировали данные о 1176 видах млекопитающих и птиц, сравнивая среднюю продолжительность жизни самцов и самок. Выяснилось, что у млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше. А вот у птиц картина обратная — чаще дольше живут самцы.

Такое различие исследователи связывают с особенностями хромосом и стратегиями размножения.

Генетическое преимущество женщин

Одним из ключевых факторов учёные называют хромосомный состав.

  • У женщин (и самок млекопитающих) — две X-хромосомы.

  • У мужчин — X и Y-хромосомы, причём Y содержит меньше генов и хуже защищает от мутаций.

"Две X-хромосомы дают генетическое преимущество в защите от вредных мутаций", — отмечают авторы.

Если один из X-групп генов повреждён, второй способен компенсировать его функции. У мужчин такой "резервной копии" нет, что делает их более уязвимыми к генетическим нарушениям и заболеваниям, влияющим на продолжительность жизни.

Поведение и стратегия выживания

Биологи считают, что важную роль играет и поведенческий фактор. В большинстве видов самцы вынуждены конкурировать за самок: сражаются, демонстрируют силу, тратят энергию на спаривание. Всё это снижает шансы на долголетие.

"У видов, где самцы активно конкурируют за партнёров, их жизнь нередко короче", — поясняют исследователи.

У самок же стратегия иная — выжить и вырастить потомство. Эволюция благоприятствовала тем, кто дольше сохраняет здоровье и способность заботиться о детях.

Роль гормонов и обмена веществ

Эстрогены, женские половые гормоны, тоже играют защитную роль. Они поддерживают эластичность сосудов, препятствуют воспалительным процессам и регулируют уровень холестерина. Мужские андрогены, напротив, ускоряют обмен веществ и могут способствовать износу организма.

Кроме того, женщины в среднем реже подвержены рискованному поведению — реже курят, пьют алкоголь и меньше рискуют физически. Хотя эта разница постепенно сокращается, биологические механизмы всё ещё обеспечивают им преимущество.

Сравнение по видам

Вид Кто живёт дольше Причина
Млекопитающие Самки Две X-хромосомы, меньшая конкуренция
Птицы Самцы У самок разные хромосомы (Z и W), больше энергозатрат на размножение
Приматы Самки Стабильная гормональная защита
Грызуны Самки Низкая агрессивность, меньше травм
Хищники Различно Зависит от социальной структуры и условий охоты

Почему у птиц всё наоборот

Интересно, что у птиц ситуация зеркальная. У них самцы имеют две одинаковые хромосомы (ZZ), а самки — Z и W. Это делает именно самцов более устойчивыми к мутациям. При этом самки тратят больше энергии на высиживание и заботу о потомстве, что сокращает их жизнь.

Таким образом, всё сводится к генетическому "страховочному механизму": у того пола, у которого две одинаковые хромосомы, выше шанс дожить до старости.

А что у людей

У человека биология дополняется образом жизни. Женщины чаще обращаются к врачам, внимательнее относятся к профилактике, следят за питанием. Мужчины, наоборот, дольше игнорируют симптомы, подвергаются стрессу и физическим нагрузкам.

Но даже если бы социальные различия исчезли, природа всё равно дала женщинам лёгкое преимущество — их генетическая система прочнее и долговечнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что женщины живут дольше только из-за "слабых" мужчин.
    Последствие: игнорирование биологических факторов.
    Альтернатива: учитывать роль генетики, гормонов и поведения.

  • Ошибка: объяснять разницу исключительно образом жизни.
    Последствие: упрощённое понимание проблемы.
    Альтернатива: сочетать данные биологии и социологии.

  • Ошибка: полагать, что долголетие нельзя изменить.
    Последствие: отказ от профилактики.
    Альтернатива: корректировать образ жизни независимо от пола.

А что если гендерная разница исчезнет

Учёные отмечают, что в странах с высоким уровнем медицины разрыв в продолжительности жизни постепенно сокращается. Это связано с улучшением условий труда, отказом от вредных привычек и равным доступом к медпомощи.

Если тенденция сохранится, генетическое преимущество женщин может стать менее заметным — и средняя продолжительность жизни у полов сравняется.

Плюсы и минусы биологического преимущества

Аспект Женщины Мужчины
Генетическая защита ✅ Две X-хромосомы ❌ Одна X, одна Y
Гормональный фон ✅ Эстрогены защищают сосуды ❌ Андрогены ускоряют старение
Поведенческий риск ✅ Ниже ❌ Выше
Продолжительность жизни В среднем на 5-7 лет дольше Ниже, особенно в странах с высоким стрессом

FAQ

Почему мужчины живут меньше?
Из-за генетической уязвимости, особенностей гормонального фона и повышенного уровня стресса.

Можно ли сократить разрыв?
Да — здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и профилактические осмотры помогают обоим полам.

Женщины всегда жили дольше?
Да, археологические данные показывают, что разница существовала ещё у древних народов.

Мифы и правда

  • Миф: женщины живут дольше из-за того, что "не работают физически".
    Правда: разница наблюдается и у животных, где нет социальных ролей.

  • Миф: продолжительность жизни определяется только генами.
    Правда: образ жизни и медицина могут изменить этот показатель.

  • Миф: мужчины неизбежно умирают раньше.
    Правда: при здоровом образе жизни многие мужчины живут не меньше женщин.

Интересные факты

  1. В Японии женщины живут в среднем на 6 лет дольше мужчин.

  2. У кошек-самок средняя продолжительность жизни выше, чем у котов, на 10%.

  3. Женские X-хромосомы содержат более тысячи генов, отвечающих за иммунитет и долголетие.

Исторический контекст

В разные эпохи люди замечали, что женщины живут дольше. В античности это объясняли "мягким нравом", в Средневековье — "божественной милостью", а в XX веке появились научные объяснения. Сегодня биология, генетика и эволюция дают однозначный ответ: природа изначально создала женщин более устойчивыми к стрессу, болезням и времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
