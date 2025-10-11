Не всё мясо одинаково безопасно: эти части курицы лучше не есть никогда

Курица считается одним из самых популярных и доступных видов мяса, но не все её части одинаково безопасны. Как объяснил хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, некоторые участки тушки могут представлять реальную угрозу для здоровья из-за содержания паразитов и токсинов, устойчивых к термообработке.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Опасные части курицы

"Особую опасность представляют куриные лёгкие и гузка (хвостовая часть)", — предупредил хирург Александр Умнов.

По словам эксперта, именно эти части чаще всего содержат вредные микроорганизмы и токсины, которые не уничтожаются даже при длительном приготовлении.

Куриные лёгкие

Это самый "грязный" орган птицы — через лёгкие проходят токсины, пыль и паразиты. Даже высокая температура не гарантирует безопасности, поскольку некоторые бактерии и их споры выдерживают до +120°C.

"Куриные лёгкие содержат большое количество паразитов и вредных бактерий, которые не будут уничтожены в процессе приготовления", — уточнил хирург.

Кроме того, лёгкие быстро портятся, поэтому на производстве именно они чаще всего становятся источником вторичного заражения мяса.

Гузка (хвостовая часть)

Гузка, или так называемый куриный хвостик, содержит жировые железы, через которые выводятся продукты распада и токсины. Эти вещества не разрушаются даже при запекании и могут вызвать расстройство пищеварения и воспаление кишечника.

"Гузку тоже не съедайте по той же причине, как бы ни хотелось", — предупредил Александр Умнов.

Многие хозяйки используют гузку в бульонах, не подозревая, что именно там концентрируются остатки вредных соединений.

Осторожно: куриные головы и печень

Хирург также обратил внимание на другие части птицы, к которым стоит относиться с осторожностью.

Куриные головы

"В них в течение жизни птицы могут накапливаться токсичные вещества, не исчезающие даже после тщательной термической обработки", — отметил врач.

Голова курицы служит своеобразным фильтром — через неё проходят токсины, тяжелые металлы и пестициды, особенно если птицу выращивали на промышленной ферме.

Куриная печень

Печень — ценный источник витамина B12, меди и железа, но при этом она способна аккумулировать вредные вещества, фильтруя их из организма птицы.

Умеренность — главное правило.

"Свежая печень полезна, однако из-за высокого содержания холестерина она противопоказана людям с заболеваниями почек, язвой желудка и гастритом", — предупредил эксперт.

Также печень не стоит давать детям до трёх лет — она может спровоцировать пищевую непереносимость.

Опасность передозировки витамином A

Отдельно хирург подчеркнул: в печени содержится большое количество ретинола (витамина A). Его избыток в организме токсичен.

"Переизбыток витамина A приведёт к отравлению с неприятными последствиями — головокружением, мигренью, тошнотой", — пояснил Александр Умнов.

Длительное перенасыщение ретинолом может привести к повреждению костной ткани и нарушению работы мозга. Поэтому даже полезные субпродукты важно есть не чаще одного-двух раз в неделю.

Таблица: какие части курицы безопасны, а какие нет

Часть курицы Риск Причина Рекомендация Лёгкие ⚠️ Очень высокий Паразиты, бактерии, токсины Исключить из рациона Гузка ⚠️ Высокий Жировые железы, токсины Не использовать в бульонах Головы ⚠️ Средний Накопление тяжёлых металлов Избегать Печень ⚠️ Умеренный Высокий холестерин, избыток ретинола Есть не чаще 1-2 раз в неделю Грудка, филе ✅ Безопасно Минимум жира, максимум белка Подходит для ежедневного питания Бёдра, крылья ✅ Умеренно Содержат полезные жирные кислоты Безопасно при правильной готовке

Как снизить риски при приготовлении курицы

Выбирайте проверенное мясо. Лучше покупать фермерскую продукцию без гормонов и антибиотиков. Промывайте и обрабатывайте. Перед готовкой тщательно промойте тушку и удалите подозрительные части — лёгкие, гузку и голову. Готовьте при высокой температуре. Оптимально — 180-200°C не менее 40 минут или отваривание до полной готовности. Не используйте бульон после варки потрохов. Если готовите суп, варите только мясо или кости. Храните мясо правильно. Не дольше двух суток в холодильнике и не размораживайте повторно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавлять гузку в суп для "наваристости".

Последствие: попадание токсинов в бульон.

Альтернатива: использовать грудку или голени.

Ошибка: жарить печень на сильном огне.

Последствие: потеря витаминов, образование канцерогенов.

Альтернатива: тушение или запекание.

Ошибка: есть куриные субпродукты слишком часто.

Последствие: переизбыток ретинола, нагрузка на почки.

Альтернатива: чередовать с овощами и рыбой.

А что если вы всё же любите субпродукты

Если полностью отказаться от них сложно, соблюдайте разумную частоту и используйте безопасные рецепты. Например, варёную печень можно добавить в салаты или паштеты, но не жарьте и не комбинируйте с жирными соусами.

Полезно сочетать такие блюда с овощами, которые помогают нейтрализовать токсины — брокколи, шпинатом, зелёным горошком.

Плюсы и минусы куриного мяса

Плюсы Минусы Высокое содержание белка Возможность заражения при плохой термообработке Лёгкость и диетичность Риск токсинов в субпродуктах Богатый витаминный состав Паразиты в определённых частях тушки Подходит для детского и диетического питания Требует тщательной готовки

FAQ

Можно ли есть куриные субпродукты каждый день?

Нет, оптимально — не чаще 1-2 раз в неделю.

Как безопаснее готовить курицу?

Отваривать или запекать при температуре не ниже 180°C, избегая сырого или полусырого мяса.

Нужно ли удалять гузку перед готовкой?

Да, это самая токсичная часть тушки.

Мифы и правда

Миф: все части курицы одинаково полезны.

Правда: некоторые содержат токсины и паразитов, которых не убивает термообработка.

Миф: печень — полностью диетический продукт.

Правда: она полезна, но только в умеренных количествах.

Миф: при кипячении вредные вещества разрушаются.

Правда: часть токсинов и паразитов сохраняется даже при высокой температуре.

Интересные факты

В куриной гузке находится до 10 раз больше жировых желез, чем в остальной тушке. Некоторые паразиты в лёгких птицы выдерживают нагрев свыше 100°C. Куриная грудка остаётся самым чистым и безопасным видом мяса при любых способах готовки.