Легкие не станут как новые: неожиданная правда об отказе от курения

Полностью вернуть легким прежнее здоровье после отказа от курения крайне сложно, особенно для жителей крупных городов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По словам специалиста, процесс восстановления требует многих лет и не всегда приводит к полному очищению легких.

"Можно попробовать, но на это нужно очень много времени и даже лет. Если речь идет о жителях больших городов, то сказать, что легкие будут в идеальном состоянии, сложно. Даже у некурящих людей, которые постоянно дышат загрязненным воздухом, есть определенные изменения, поэтому легкие не будут такими чистыми, как хотелось бы", — пояснила Беляева.

Врач отметила, что вредно не только активное, но и пассивное курение, а замена обычных сигарет на электронные не решает проблему.

"Некоторые отказываются от обычных сигарет и переходят на электронные, надеясь, что это безопаснее. Но лучше легким от этого не становится, потому что они все равно получают вредные вещества. Поэтому для организма в целом и для дыхательной системы гораздо полезнее полностью отказаться от любой формы курения", — подчеркнула она.

По словам специалиста, помочь легким восстановиться можно только комплексным подходом.

"Каких-то специфических средств для очищения легких не существует. Лучше всего чаще гулять, больше двигаться, правильно питаться и соблюдать режим дня. Очень важно находиться в местах с чистым воздухом, где меньше вредных выбросов — это помогает организму постепенно обновляться", — рассказала врач.

Беляева отметила, что физическая активность действительно помогает укрепить дыхательную систему, однако важно учитывать условия, в которых она проводится.

"Активные прогулки и бег действительно помогают легким работать лучше, ведь при этом усиливается вентиляция и поступает больше кислорода. Но важно, чтобы тренировки проходили в чистом месте — например, в парке или лесу. Если же бегать вдоль оживленной дороги, пользы для дыхательной системы не будет", — заключила она.