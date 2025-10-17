Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Граница проходит на подушке: этот отель позволяет спать между двумя странами
Клубки смерти под землёй: жуткий феномен, сбивающий учёных с толку уже 500 лет
Ваш позвоночник просит поддержки: как укрепить кор и избавиться от боли навсегда
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Нежные воспоминания: как Анна Хилькевич отметила день рождения в Москве с сюрпризами
Раньше срока? Европа опустошает газовые хранилища
Главные ошибки с говядиной: почему мясо становится жёстким, даже если всё делаешь по правилам
Редкий гость в природе: почему синий цвет ускользает от мира
Новый формат туризма покоряет Италию: туристы смогут принять участие в сборе оливок

Заварка превращается в яд: сколько живёт чай и почему его опасно оставлять на ночь

7:25
Здоровье

Чай — напиток, с которого начинается утро миллионов людей. Кто-то не мыслит без крепкого чёрного, кто-то выбирает тонкий аромат зелёного, а кто-то заваривает травы и ягоды. Ему приписывают массу целебных свойств, но что из этого подтверждает наука? Разбираемся, чем чай действительно полезен и можно ли заваривать его несколько раз.

Заваренный чай в стеклянном чайнике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заваренный чай в стеклянном чайнике

Один куст — два разных вкуса

Не все знают, что и чёрный, и зелёный чай делают из одного растения — Camellia sinensis. Разница только в обработке листьев. Для зелёного чая сырьё быстро обдают паром или обжаривают, чтобы остановить окисление. Чёрный же проходит полный цикл ферментации: листья подвяливают, скручивают и оставляют "дозревать" в тёплом и влажном помещении. Отсюда различия в цвете, аромате и вкусе.

Почему чай бодрит

В листьях чая кофеина даже больше, чем в кофейных зёрнах. Но в чашке его концентрация ниже, потому что часть кофеина связывается с дубильными веществами, образуя таннат кофеина. Эта форма действует мягче: чай не даёт резкого "скачка" бодрости, а скорее поддерживает концентрацию и умственную работоспособность на протяжении нескольких часов.

Природный источник антиоксидантов

Главная польза чая — в антиоксидантах, которые защищают клетки от окислительного стресса. Особенно много их в зелёных сортах: основное вещество эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) активно исследуют в контексте профилактики рака и воспалительных заболеваний. Правда, чтобы получить терапевтический эффект, пришлось бы выпить 10-15 чашек подряд — а это уже опасно для печени.

Кроме EGCG, чай содержит теафлавины и танины — тоже антиоксиданты, способные нейтрализовать свободные радикалы и замедлять старение клеток.

Влияние на мозг и нервную систему

Чай может поддерживать здоровье нервной системы. В ряде исследований отмечено, что регулярное употребление напитка связано с меньшим риском болезни Паркинсона. По предположению учёных, этому способствует кофеин и другие биологически активные вещества, улучшающие работу нейронов. Но пока доказательств недостаточно, и учёные призывают не рассматривать чай как лекарство, а только как часть здорового образа жизни.

Какой чай полезнее всего

Если ориентироваться на содержание антиоксидантов, лидируют жёлтый и зелёный чаи, а в чёрном их меньше из-за более глубокой ферментации.

Согласно метаанализу 2022 года, люди, регулярно пьющие зелёный чай, реже страдают ожирением и метаболическим синдромом, у них лучше показатели холестерина и глюкозы. Для сердца и сосудов этот сорт наиболее благоприятен.

Микромир в заварке

Исследования показывают, что почти в каждом образце сухого чая присутствуют бактерии, дрожжи и грибки. Обычно их число не опасно для человека, но при длительном хранении и высокой влажности количество микроорганизмов может превышать санитарные нормы.

К счастью, заваривание кипятком уничтожает большую часть микробов, поэтому горячий чай безопасен. А вот настои на тёплой или холодной воде могут сохранять патогенную флору.

Срок годности заваренного напитка

Даже после кипятка в напитке остаются единичные бактерии, которые постепенно размножаются. Уже через 6-8 часов при комнатной температуре уровень микробной нагрузки может стать опасным. Поэтому заваренный чай стоит пить в течение 4-6 часов, а если убрать его в холодильник — не дольше суток.

Можно ли заваривать чай повторно

Да, можно. Опасных веществ при этом не появляется. Просто с каждым повторным завариванием снижается концентрация активных соединений, аромат и вкус становятся слабее, а доля дубильных веществ выше — из-за этого чай может горчить. Но вреда для здоровья нет, особенно если заварка свежая и не стояла дольше суток.

Травяные чаи: польза или самоуспокоение

Многие уверены, что травяные чаи действуют как лекарства, но доказательная медицина настроена скептически. Например, исследования на животных показывают, что душица и зверобой способны снижать стресс, однако надёжных данных для человека нет.

Похожие результаты и у мяты, мелиссы и чабреца: польза есть, но она индивидуальна и зависит от дозировки. Главное достоинство травяных настоев — мягкий аромат, приятный вкус и эффект расслабления, который скорее связан с самим ритуалом чаепития.

При простуде помогает не трава, а тепло

Некоторые растения, вроде алоэ или душицы, обладают умеренным противовирусным действием, но на ОРВИ и грипп их влияние минимально. Польза чая при болезни заключается в другом: тёплое питьё увлажняет слизистые, снижает воспаление в горле и улучшает общее самочувствие. Так что при простуде лучше пить чай ради комфорта, а не в надежде на чудесное исцеление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять чай в термосе на весь день.
    Последствие: рост бактерий, потеря вкуса.
    Альтернатива: заваривать небольшими порциями и пить свежим.

  • Ошибка: добавлять сахар и сиропы.
    Последствие: рост калорийности, нейтрализация антиоксидантов.
    Альтернатива: использовать мёд, стевию или пить без подсластителей.

  • Ошибка: верить, что травяной чай лечит вирусы.
    Последствие: упущенное время при болезни.
    Альтернатива: использовать чай как вспомогательное средство для увлажнения и тепла.

Плюсы и минусы чая

Плюсы Минусы
Богат антиоксидантами Содержит кофеин, может повышать давление
Укрепляет сосуды и нервную систему При злоупотреблении раздражает желудок
Улучшает обмен веществ В сухой заварке возможна бактериальная нагрузка
Доступен и разнообразен по вкусу Потеря полезных веществ при долгом хранении

Три интересных факта

  • В мировом рейтинге потребления напитков чай занимает второе место после воды.
  • Самый дорогой чай в мире — китайский Да Хун Пао, стоимость килограмма может превышать 100 000 долларов.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о чае датируются III веком до н. э. в Китае, где напиток использовали как лекарство.
  • В Европу чай попал лишь в XVII веке, став символом роскоши и статуса.
  • В России массовое чаепитие началось в XIX веке с появлением самоваров и караванов из Китая.

Так что лучший рецепт пользы от чая — пить его свежим, без фанатизма и с удовольствием, ведь именно в этом и заключается настоящий смысл древнего напитка.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз
Новости спецслужб
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Главные ошибки с говядиной: почему мясо становится жёстким, даже если всё делаешь по правилам
Редкий гость в природе: почему синий цвет ускользает от мира
Новый формат туризма покоряет Италию: туристы смогут принять участие в сборе оливок
Цифровая пустыня: к чему приведет недельное отключение интернета в России — сценарий апокалипсиса
Пикапы сдулись, а один американец пошёл против системы — ворвался в тройку и взорвал рынок
Один вечер на подготовку — и лук растёт в разы быстрее: хитрость, о которой молчат
Феномен российской сборной: сможет ли команда войти в топ-5 мирового футбола
Союзмультфильм о будущем анимации: как ИИ может изменить индустрию
Серебро валится, золото слабеет — мир готовится к новому финансовому шторму
Если о чем эта полемика может свидетельствовать, то прежде всего о нашей глубокой некультурности... — писала газета Русское Слово 18 октября 1907 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.