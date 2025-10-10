Полезнее рыбы и нежнее телятины: какое мясо стоит есть каждый день

Мясо остаётся важной частью сбалансированного питания, обеспечивая организм белком, аминокислотами и микроэлементами. Но не все виды мяса одинаково полезны для ежедневного употребления. Как отметил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, именно куриное мясо является оптимальным выбором для ежедневного рациона — оно питательное, лёгкое и способствует омоложению организма.
"Куриное мясо является самым полезным для человека видом мяса и его можно употреблять в пищу ежедневно", — рассказал хирург Александр Умнов.
Курица содержит полный комплекс витаминов A, группы B, C и H, а также минеральные вещества — калий, магний, цинк, железо и фосфор. Эти элементы поддерживают обмен веществ, укрепляют иммунную систему и способствуют восстановлению тканей.
Куриное мясо отличается низким содержанием жира и высоким содержанием белка, который необходим для роста и регенерации клеток. В отличие от красного мяса, курятина легче усваивается и не повышает уровень холестерина.
"Более жирные кусочки, например бёдра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам", — отметил хирург Александр Умнов.
Жирные кислоты, содержащиеся в курином мясе, питают клетки кожи, делая её более упругой и эластичной. Кроме того, аминокислоты, в частности глицин и пролин, участвуют в выработке коллагена — главного белка молодости.
Регулярное употребление курицы помогает укрепить волосы и ногти, а также улучшить тонус кожи, особенно в сочетании с овощами и цельнозерновыми продуктами.
|Вид мяса
|Белки (г/100 г)
|Жиры (г/100 г)
|Основные преимущества
|Особенности
|Курица
|20-23
|2-5
|Легко усваивается, богата витаминами и микроэлементами
|Подходит для ежедневного рациона
|Индейка
|21-24
|3-6
|Высокое содержание железа и триптофана
|Хорошо для восстановления после стресса
|Говядина
|18-20
|10-15
|Источник гемового железа
|Может повышать уровень холестерина
|Свинина
|16-19
|20-30
|Много витаминов группы B
|Слишком жирная для ежедневного употребления
|Баранина
|16-18
|15-20
|Богата цинком и железом
|Тяжёлая для пищеварения
Выбирайте натуральное мясо. Лучше отдавать предпочтение фермерской курице без антибиотиков и гормонов.
Откажитесь от жарки. При обжаривании образуются канцерогены и окислители, ускоряющие старение.
Используйте щадящие методы готовки: отваривание, запекание, тушение или приготовление на пару.
Снимайте кожу. В ней содержится лишний жир, который не нужен при ежедневном употреблении.
Сочетайте с овощами. Волокна и витамины помогают лучше усваивать белок и жиры.
Ошибка: жарить мясо на масле.
Последствие: образование окисленных жиров и токсинов.
Альтернатива: запекание в фольге или готовка на пару.
Ошибка: есть только куриную грудку.
Последствие: дефицит полезных жиров и витаминов.
Альтернатива: чередуйте грудку с бёдрами или крылышками.
Ошибка: хранить курицу слишком долго.
Последствие: потеря белка и риск пищевых отравлений.
Альтернатива: готовить свежую или хранить не дольше 48 часов.
Тем, кто ограничивает мясо по этическим или медицинским причинам, важно восполнять белок другими источниками — бобовыми, тофу, орехами, киноа. Но, как отмечают медики, растительные белки не содержат полного набора аминокислот, поэтому полностью заменить мясо ими сложно.
Оптимальный вариант — комбинировать растительные и животные белки. Например, добавить к куриному филе фасоль или чечевицу.
|Плюсы
|Минусы
|Богато белком и витаминами
|Может содержать антибиотики при промышленном выращивании
|Легко усваивается
|При жарке теряет полезные свойства
|Подходит для диеты
|Без гарнира быстро вызывает чувство голода
|Содержит полезные жирные кислоты
|При неправильном хранении быстро портится
Можно ли есть курицу каждый день?
Да, если она приготовлена щадящим способом и сочетается с овощами.
Какое мясо самое полезное для кожи?
Куриные бёдра и индейка — в них больше жирных кислот, улучшающих эластичность кожи.
Что лучше — белое или красное мясо курицы?
Белое мясо легче усваивается, красное (бёдра, голени) содержит больше железа и коллагена.
Миф: курица вредна из-за холестерина.
Правда: в курятине холестерина меньше, чем в говядине или свинине.
Миф: куриные бульоны вредны при болезни.
Правда: наоборот, они помогают восстановлению и улучшают обмен веществ.
Миф: грудка — единственная полезная часть курицы.
Правда: полезные жиры и микроэлементы есть и в бёдрах, и в крыльях.
В 100 граммах курицы содержится столько же белка, сколько в трёх яйцах.
Куриное мясо богато цинком, который способствует заживлению ран.
Витамин B6 из курятины участвует в выработке серотонина — гормона хорошего настроения.
