Полезнее рыбы и нежнее телятины: какое мясо стоит есть каждый день

Мясо остаётся важной частью сбалансированного питания, обеспечивая организм белком, аминокислотами и микроэлементами. Но не все виды мяса одинаково полезны для ежедневного употребления. Как отметил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, именно куриное мясо является оптимальным выбором для ежедневного рациона — оно питательное, лёгкое и способствует омоложению организма.

Почему именно курица

"Куриное мясо является самым полезным для человека видом мяса и его можно употреблять в пищу ежедневно", — рассказал хирург Александр Умнов.

Курица содержит полный комплекс витаминов A, группы B, C и H, а также минеральные вещества — калий, магний, цинк, железо и фосфор. Эти элементы поддерживают обмен веществ, укрепляют иммунную систему и способствуют восстановлению тканей.

Куриное мясо отличается низким содержанием жира и высоким содержанием белка, который необходим для роста и регенерации клеток. В отличие от красного мяса, курятина легче усваивается и не повышает уровень холестерина.

Польза для кожи, волос и ногтей

"Более жирные кусочки, например бёдра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам", — отметил хирург Александр Умнов.

Жирные кислоты, содержащиеся в курином мясе, питают клетки кожи, делая её более упругой и эластичной. Кроме того, аминокислоты, в частности глицин и пролин, участвуют в выработке коллагена — главного белка молодости.

Регулярное употребление курицы помогает укрепить волосы и ногти, а также улучшить тонус кожи, особенно в сочетании с овощами и цельнозерновыми продуктами.

Сравнение видов мяса по пользе

Вид мяса Белки (г/100 г) Жиры (г/100 г) Основные преимущества Особенности Курица 20-23 2-5 Легко усваивается, богата витаминами и микроэлементами Подходит для ежедневного рациона Индейка 21-24 3-6 Высокое содержание железа и триптофана Хорошо для восстановления после стресса Говядина 18-20 10-15 Источник гемового железа Может повышать уровень холестерина Свинина 16-19 20-30 Много витаминов группы B Слишком жирная для ежедневного употребления Баранина 16-18 15-20 Богата цинком и железом Тяжёлая для пищеварения

Как правильно готовить курицу

Выбирайте натуральное мясо. Лучше отдавать предпочтение фермерской курице без антибиотиков и гормонов. Откажитесь от жарки. При обжаривании образуются канцерогены и окислители, ускоряющие старение. Используйте щадящие методы готовки: отваривание, запекание, тушение или приготовление на пару. Снимайте кожу. В ней содержится лишний жир, который не нужен при ежедневном употреблении. Сочетайте с овощами. Волокна и витамины помогают лучше усваивать белок и жиры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить мясо на масле.

Последствие: образование окисленных жиров и токсинов.

Альтернатива: запекание в фольге или готовка на пару.

Ошибка: есть только куриную грудку.

Последствие: дефицит полезных жиров и витаминов.

Альтернатива: чередуйте грудку с бёдрами или крылышками.

Ошибка: хранить курицу слишком долго.

Последствие: потеря белка и риск пищевых отравлений.

Альтернатива: готовить свежую или хранить не дольше 48 часов.

А что если заменить мясо растительными белками

Тем, кто ограничивает мясо по этическим или медицинским причинам, важно восполнять белок другими источниками — бобовыми, тофу, орехами, киноа. Но, как отмечают медики, растительные белки не содержат полного набора аминокислот, поэтому полностью заменить мясо ими сложно.

Оптимальный вариант — комбинировать растительные и животные белки. Например, добавить к куриному филе фасоль или чечевицу.

Плюсы и минусы куриного мяса

Плюсы Минусы Богато белком и витаминами Может содержать антибиотики при промышленном выращивании Легко усваивается При жарке теряет полезные свойства Подходит для диеты Без гарнира быстро вызывает чувство голода Содержит полезные жирные кислоты При неправильном хранении быстро портится

FAQ

Можно ли есть курицу каждый день?

Да, если она приготовлена щадящим способом и сочетается с овощами.

Какое мясо самое полезное для кожи?

Куриные бёдра и индейка — в них больше жирных кислот, улучшающих эластичность кожи.

Что лучше — белое или красное мясо курицы?

Белое мясо легче усваивается, красное (бёдра, голени) содержит больше железа и коллагена.

Мифы и правда

Миф: курица вредна из-за холестерина.

Правда: в курятине холестерина меньше, чем в говядине или свинине.

Миф: куриные бульоны вредны при болезни.

Правда: наоборот, они помогают восстановлению и улучшают обмен веществ.

Миф: грудка — единственная полезная часть курицы.

Правда: полезные жиры и микроэлементы есть и в бёдрах, и в крыльях.

Интересные факты

В 100 граммах курицы содержится столько же белка, сколько в трёх яйцах. Куриное мясо богато цинком, который способствует заживлению ран. Витамин B6 из курятины участвует в выработке серотонина — гормона хорошего настроения.