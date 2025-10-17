13 процентов — и вся жизнь под угрозой: учёные раскрыли формулу раннего инсульта

Может ли обычный анализ крови предсказать риск инсульта задолго до первых симптомов? Учёные из Китая утверждают, что да. Они предложили использовать новый биомаркер — кумулятивный индекс CTI, который объединяет несколько стандартных показателей и позволяет заранее выявлять пациентов из группы риска.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пробирки с образцами крови в лаборатории

Новый взгляд на анализ крови

Специалисты из Университета Нинся обратили внимание на то, что многие биохимические параметры крови связаны с хроническими воспалениями и метаболическими нарушениями — факторами, напрямую влияющими на сосуды и мозговое кровообращение. Объединив их в одну формулу, исследователи получили интегральный показатель CTI (Cumulative Triglyceride-Glucose-C Reactive Protein Index).

В отличие от обычных анализов, которые фиксируют данные только в момент исследования, кумулятивный индекс cuCTI оценивает динамику изменений — как эти показатели ведут себя со временем. Такой подход, по мнению авторов, даёт врачу "объёмное" представление о состоянии пациента и помогает предсказать инсульт задолго до его развития.

Из чего состоит индекс CTI

Индекс рассчитывают по трём стандартным параметрам, которые регулярно определяются при плановом обследовании:

С-реактивный белок (СРБ): маркер воспаления, вырабатываемый печенью. Его повышение указывает на то, что в организме запущен воспалительный процесс, даже если симптомов нет.

маркер воспаления, вырабатываемый печенью. Его повышение указывает на то, что в организме запущен воспалительный процесс, даже если симптомов нет. Триглицериды: вид жиров, являющихся важным источником энергии. Избыток этих веществ связан с нарушением обмена липидов и повышенным риском атеросклероза.

вид жиров, являющихся важным источником энергии. Избыток этих веществ связан с нарушением обмена липидов и повышенным риском атеросклероза. Глюкоза: основной источник топлива для клеток. Длительное превышение нормы свидетельствует о проблемах с регуляцией сахара и гормональных нарушениях.

При объединении этих показателей учёные получают более точную картину метаболического состояния человека. Если значения остаются повышенными длительное время, организм работает в режиме хронического воспаления, что создаёт благоприятные условия для инсульта и сердечно-сосудистых катастроф.

Что показало исследование

Работа китайских исследователей, опубликованная в журнале Cardiovascular Diabetology, охватила 4364 участников, наблюдавшихся с 2012 по 2015 год. За этот период 323 человека перенесли инсульт. Анализ данных показал: каждый рост cuCTI на одну единицу увеличивает вероятность инсульта на 13%.

Учёные отметили, что этот показатель оказался более точным предиктором, чем известные ранее С-реактивный белок и триглицеридово-глюкозный индекс (TyG). Преимущество cuCTI заключается в том, что он оценивает не отдельные значения, а кумулятивные изменения — насколько стабильно или нестабильно работает метаболическая система человека.

"Такой подход позволяет выявить пациентов с высоким риском инсульта задолго до первых симптомов", — подчеркнули авторы исследования.

Почему это важно для медицины

До сих пор прогнозирование инсульта основывалось на оценке давления, уровня холестерина, наличия диабета и семейной предрасположенности. Однако эти данные не всегда отражают скрытые воспалительные процессы, влияющие на сосуды мозга.

Кумулятивный индекс CTI помогает восполнить этот пробел. Если включить его в стандартный биохимический анализ, врачи смогут раньше назначать профилактические меры: корректировать питание, снижать уровень стресса, подбирать терапию для контроля сахара и липидов. Особенно это актуально для пациентов среднего возраста, у которых ещё нет клинических проявлений, но уже формируется "фон" для болезни.

Как можно использовать CTI в клинике

По мнению исследователей, cuCTI может стать частью ежегодного диспансерного обследования. Для его расчёта не требуются дорогие тесты — достаточно стандартных лабораторных данных, которые входят в базовый анализ крови. Это делает метод простым, доступным и потенциально масштабным.

В перспективе такие алгоритмы можно встроить в электронные медицинские карты: система будет автоматически подсчитывать индекс CTI и сигнализировать врачу, если показатели выходят за безопасные пределы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оценивать риск инсульта только по давлению и холестерину.

Последствие: пропуск скрытых воспалительных процессов.

Альтернатива: учитывать комплексные биомаркеры, включая CTI.

Ошибка: игнорировать колебания уровня сахара и жиров.

Последствие: постепенное повреждение сосудов.

Альтернатива: вести дневник показателей и наблюдать динамику.

Ошибка: лечить последствия, а не причину.

Последствие: позднее выявление инсульта.

Альтернатива: профилактика через контроль обменных процессов.

Сравнение индексов

Показатель Что измеряет Применение Точность прогноза инсульта С-реактивный белок Воспаление Маркер хронических заболеваний Средняя TyG (триглицериды + глюкоза) Метаболический статус Прогноз диабета и ожирения Хорошая cuCTI Воспаление + метаболизм в динамике Прогноз инсульта и сосудистых катастроф Очень высокая

Как снизить CTI естественным образом

Контролируйте уровень сахара: уменьшите количество простых углеводов, включайте больше овощей и белка.

уменьшите количество простых углеводов, включайте больше овощей и белка. Следите за жирами: ограничьте трансжиры и жареную пищу, замените их оливковым маслом и орехами.

ограничьте трансжиры и жареную пищу, замените их оливковым маслом и орехами. Добавьте физическую активность: даже 30 минут ходьбы в день помогают нормализовать обмен веществ.

даже 30 минут ходьбы в день помогают нормализовать обмен веществ. Регулярно сдавайте кровь: мониторинг триглицеридов, глюкозы и СРБ поможет увидеть изменения на ранней стадии.

мониторинг триглицеридов, глюкозы и СРБ поможет увидеть изменения на ранней стадии. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем: эти факторы напрямую влияют на воспаление сосудов.

А что если CTI повышен

Если индекс оказался выше нормы, это не приговор. Он показывает, что организму требуется поддержка. Врач может назначить дополнительные обследования — УЗИ сосудов, тест на инсулинорезистентность, липидный профиль. Важно помнить, что CTI — индикатор тенденции, а не диагноз. Его цель — вовремя предупредить о возможной опасности.

Плюсы и минусы нового показателя

Плюсы Минусы Основан на стандартных анализах Требует регулярного мониторинга Помогает выявить скрытые воспаления Пока мало внедрён в клиническую практику Повышает точность прогноза инсульта Не заменяет другие методы диагностики

Три интересных факта

Уровень С-реактивного белка повышается за 24 часа до первых симптомов воспаления.

Комбинация глюкозы и триглицеридов используется также для оценки риска диабета второго типа.

Исторический контекст

Первые попытки объединить метаболические и воспалительные показатели появились в 1990-х.

Индекс TyG, предшественник CTI, был предложен в 2008 году для оценки риска диабета.

В 2025 году учёные Университета Нинся впервые доказали связь между динамическим CTI и вероятностью инсульта.

Таким образом, будущее профилактики инсульта может зависеть не от сложных технологий, а от внимательного отношения к обычному анализу крови, способному вовремя предупредить о скрытой угрозе.