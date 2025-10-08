Сутулость бьет по голове: как осанка провоцирует мигрень

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Большинство головных болей не связано напрямую с нарушением осанки. Однако проблемы с позвоночником могут становиться одним из факторов, провоцирующих приступы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

"Большинство головных болей — это так называемые первичные головные боли, которые могут существовать вне зависимости от нарушения осанки или других причин. То есть это самостоятельное заболевание. Но нарушение осанки и другие проблемы с позвоночником могут являться запускающим фактором, который провоцирует очередные приступы таких заболеваний, как головная боль или мигрень", — пояснил специалист.

По словам врача, осанка часто не является первопричиной боли, но может усиливать проявления уже существующих нарушений.

Соков отметил, что при первых симптомах важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

"Если уже появились боли или заметны проблемы с осанкой, необходимо проконсультироваться со специалистом, который занимается патологией позвоночника, чтобы детально разобраться в причине. Если же выраженных проблем нет, стоит уделять внимание профилактике — активно двигаться и регулярно выполнять лечебную физкультуру", — подчеркнул невролог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
