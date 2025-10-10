Беруши спасают от шума, но создают проблему: как не навредить ушам ночью

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные города редко дают возможность насладиться тишиной. Уличный шум, соседи, громкие телевизоры — всё это заставляет многих спасаться берушами. Но безопасно ли спать с ними каждую ночь? Директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов объяснил, что беруши действительно помогают улучшить сон, но при неправильном использовании могут нанести вред слуху.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек во сне

Почему беруши помогают

"Беруши эффективно изолируют слуховой проход от внешних звуков, что способствует качественному отдыху", — отметил доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Они приглушают шум и создают ощущение уединения, помогая быстрее заснуть и реже просыпаться. Особенно полезны беруши для жителей мегаполисов, тех, кто живёт рядом с дорогой или имеет лёгкий сон.

Однако постоянное использование — не безобидная привычка. Организм нуждается в балансе между комфортом и естественными условиями, а уши — в свободном воздухообмене.

Когда беруши становятся опасными

Специалист выделяет три основных риска: нарушение вентиляции, усиление выработки серы и возможное развитие инфекций.

Нарушение воздухообмена

Слуховой проход, как и кожа, должен "дышать". Плотно вставленные беруши создают внутри лёгкий вакуум, повышая температуру и влажность. Такая среда благоприятна для роста бактерий и грибков.

"Беруши создают внутри вакуум, меняя температуру и влажность. Такая среда идеальна для размножения бактерий и грибков", — пояснил Константин Добрецов.

Если пользоваться ими ежедневно, может развиться наружный отит — воспаление ушного канала.

Усиление выработки серы

Инородное тело в ухе раздражает серные железы. Организм воспринимает беруши как препятствие и начинает выделять больше серы, пытаясь "очиститься". Со временем образуются пробки, снижается слух и появляется ощущение заложенности.

Риск инфекции

Нечистые или плохо просушенные беруши становятся рассадником бактерий. Даже микроскопические частицы пыли и пота, попадающие на поверхность, могут вызывать воспаление. Если при этом использовать ватные палочки, риск возрастает вдвое.

Таблица сравнения: плюсы и минусы сна с берушами

Параметр Плюсы Минусы Качество сна Улучшает засыпание, снижает уровень шума Может вызвать зависимость от тишины Гигиена При правильном уходе безопасно При несоблюдении — риск инфекции Воздухообмен Снижает воздействие раздражителей Препятствует естественной вентиляции Слух Сохраняет покой для ушей Возможны серные пробки при длительном использовании

Как правильно использовать беруши

Чтобы избежать осложнений, достаточно соблюдать простые правила.

Выбирайте подходящий материал. Мягкий силикон или пенополиуретан лучше адаптируются к форме уха и не травмируют кожу. Соблюдайте чистоту. Моющие беруши необходимо промывать тёплой водой с мылом, одноразовые — менять каждые 1-2 дня. Не делитесь с другими. Это строго индивидуальное средство, как зубная щётка. Давайте ушам отдых. Не используйте беруши круглосуточно — хотя бы пару ночей в неделю спите без них. Следите за состоянием ушей. Если появляется зуд, боль или выделения, прекратите использование и обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать беруши каждую ночь без перерыва.

Последствие: воспаление и зуд в ухе.

Альтернатива: ограничить применение до 3-4 раз в неделю.

Ошибка: не очищать беруши после сна.

Последствие: накопление бактерий.

Альтернатива: регулярная чистка и сушка.

Ошибка: применять ватные палочки для очистки ушей.

Последствие: повреждение барабанной перепонки, серные пробки.

Альтернатива: промывание тёплой водой или капли для гигиены ушей.

А что если без берушей не получается заснуть

Если шум мешает отдыхать, стоит попробовать альтернативы:

маску для сна с шумоподавлением;

генератор белого шума — устройство, создающее фоновый звуковой поток, который заглушает раздражающие звуки;

плотные шторы и звукоизоляцию окна.

Также помогает дыхательная гимнастика или расслабляющая музыка — они снижают чувствительность к шуму и улучшают качество сна.

Плюсы и минусы берушей разных типов

Тип берушей Плюсы Минусы Пенополиуретановые Дешёвые, мягкие, хорошо приглушают звук Одноразовые, могут впитывать влагу Силиконовые Моющиеся, долговечные Могут создавать ощущение давления Восковые Естественные, адаптируются к форме уха Не подходят при жаркой погоде Электронные С регулируемым шумоподавлением Дорогие, требуют зарядки

FAQ

Можно ли спать в берушах каждую ночь?

Нет, уши должны отдыхать. Лучше использовать их не чаще 3-4 раз в неделю.

Как понять, что беруши вредят?

Если появилось ощущение зуда, боли или заложенности — стоит сделать перерыв и обратиться к врачу.

Какие беруши безопаснее?

Силиконовые и восковые, при условии регулярной чистки и аккуратного использования.

Мифы и правда

Миф: беруши полностью безопасны.

Правда: при неправильной гигиене они могут вызывать воспаление.

Миф: чем плотнее вставить, тем тише.

Правда: избыточное давление нарушает воздухообмен и травмирует кожу.

Миф: одноразовые беруши можно использовать несколько раз.

Правда: повторное применение увеличивает риск инфекции.

Интересные факты

Ухо самоочищается — серу не нужно удалять полностью, она защищает от микробов. Первые беруши изобретены более 100 лет назад и изготавливались из воска и хлопка. Исследования показывают, что использование берушей снижает количество ночных пробуждений на 40%, если применять их правильно.

Исторический контекст

Беруши появились ещё в начале XX века и предназначались для военных, работающих в условиях сильного шума. Позже они стали средством защиты для рабочих фабрик и музыкантов, а теперь — аксессуаром для сна. Но, как и сто лет назад, главное правило остаётся прежним: использовать их разумно и с соблюдением гигиены.