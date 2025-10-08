Молодость в шприце: как гиалуроновая кислота помогает сохранить упругость кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Гиалуроновая кислота не способна "вернуть время вспять", но может надолго сохранить кожу в здоровом и увлажненном состоянии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Плазмолифтинг
Фото: https://френчбьюти.рф/wp-content/uploads/2025/05/plazma-terapiya-v-krasnogorske.jpg
Плазмолифтинг

По словам эксперта, в косметологии не существует строгого возраста, с которого нужно начинать инъекционные процедуры с гиалуроновой кислотой. Все зависит от состояния кожи и индивидуальных особенностей пациента.

"В косметологии нет возраста — есть показания. Если кожа теряет упругость, появляются мелкие морщинки, ощущается сухость, тогда введение гиалуроновой кислоты оправдано. Но говорить, что она "омолаживает", неправильно. Она помогает сохранить кожу более молодой и здоровой, чем она была бы без такой поддержки", — объяснила Галлямова.

Врач подчеркнула, что начинать подобные процедуры можно с 18 лет, однако только при наличии показаний.

"Если девушка хочет сделать процедуру исключительно профилактически, без реальных признаков сухости или потери тонуса, я бы не рекомендовала. Гиалуроновая кислота — не лекарство, а средство восполнения того, чего не хватает коже", — отметила специалист.

Что касается косметических средств с гиалуроновой кислотой — кремов и сывороток, то, по словам профессора, они действуют иначе.

"Инвазивное введение гиалуроновой кислоты и крем с ее содержанием — это абсолютно разные вещи. Кремы дают поверхностное увлажнение, защищают кожу и предотвращают потерю влаги, но не могут восполнить дефицит гиалуроновой кислоты в глубоких слоях дермы", — пояснила Галлямова.

Она отметила, что перед выбором любых инъекционных или косметических процедур важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Только врач сможет оценить состояние кожи, определить показания и подобрать оптимальный метод ухода.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
