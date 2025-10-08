Невидимая угроза под молочным зубом: ошибка, за которую потом расплачиваются годами

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молочные зубы необходимо лечить, если их смена на постоянные ожидается нескоро. В противном случае воспаление может повредить зачаток коренного зуба, расположенный под молочным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок у стоматолога

По словам специалиста, если молочный зуб уже шатается и скоро выпадет, лечение обычно не требуется — такой зуб либо оставляют под наблюдением, либо аккуратно удаляют.

Ахмурзаев также подчеркнул, что определять необходимость лечения должен врач. Родителям важно регулярно приводить ребенка на профилактические осмотры, чтобы вовремя заметить кариозные изменения и предотвратить осложнения.

Ранее сообщалось, что многие стараются добиться быстрого эффекта при отбеливании зубов в домашних условиях, используя агрессивные гели, отбеливающие полоски и даже народные методы вроде соды или лимонного сока.

Однако такие способы нередко приводят к повреждению эмали, повышенной чувствительности зубов и раздражению десен. Стоматологи предупреждают, что без профессионального контроля подобные процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы, и советуют проводить отбеливание только после консультации со специалистом.