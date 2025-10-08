Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали, сколько нужно получать на пенсии, чтобы жить достойно — сумма удивила
Сладость, которая лечит: 2 чашки сочной мякоти этой ягоды защитят сосуды и сердце от повреждения
Топливо стоит всё дороже: но остановить его утечку можно одним изменением привычки
Молодость в шприце: как гиалуроновая кислота помогает сохранить упругость кожи
Отжимаетесь каждый день, но мышцы не растут? Вот что на самом деле мешает вашему прогрессу
Место, которое бросает вызов гравитации: чем горы Чжанцзяцзе удивляют туристов
Шкаф вздохнул с облегчением: японский способ складывания вещей освобождает полки наполовину
Когда боги вышли из воды: тайна рождения Карнакского храма раскрыта спустя тысячелетия
Её готовили бабушки, а теперь рекомендуют нутрициологи — квашенная капуста победила дорогие добавки

Невидимая угроза под молочным зубом: ошибка, за которую потом расплачиваются годами

1:23
Здоровье

Молочные зубы необходимо лечить, если их смена на постоянные ожидается нескоро. В противном случае воспаление может повредить зачаток коренного зуба, расположенный под молочным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

Ребенок у стоматолога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок у стоматолога

По словам специалиста, если молочный зуб уже шатается и скоро выпадет, лечение обычно не требуется — такой зуб либо оставляют под наблюдением, либо аккуратно удаляют.

Ахмурзаев также подчеркнул, что определять необходимость лечения должен врач. Родителям важно регулярно приводить ребенка на профилактические осмотры, чтобы вовремя заметить кариозные изменения и предотвратить осложнения.

Ранее сообщалось, что многие стараются добиться быстрого эффекта при отбеливании зубов в домашних условиях, используя агрессивные гели, отбеливающие полоски и даже народные методы вроде соды или лимонного сока.

Однако такие способы нередко приводят к повреждению эмали, повышенной чувствительности зубов и раздражению десен. Стоматологи предупреждают, что без профессионального контроля подобные процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы, и советуют проводить отбеливание только после консультации со специалистом.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Последние материалы
Отжимаетесь каждый день, но мышцы не растут? Вот что на самом деле мешает вашему прогрессу
Место, которое бросает вызов гравитации: чем горы Чжанцзяцзе удивляют туристов
Шкаф вздохнул с облегчением: японский способ складывания вещей освобождает полки наполовину
Когда боги вышли из воды: тайна рождения Карнакского храма раскрыта спустя тысячелетия
Невидимая угроза под молочным зубом: ошибка, за которую потом расплачиваются годами
Её готовили бабушки, а теперь рекомендуют нутрициологи — квашенная капуста победила дорогие добавки
Корейцы идут на прорыв: волна б/у авто ставит под угрозу китайское доминирование на рынке
Зеркало не врёт: подбородок внезапно выдал то, о чём женщина предпочитает молчать
Список, который экономит годы: семь направлений, где за переезд дают деньги, землю и новую жизнь
Глиняная гробница и генетическая сенсация: египетский скелет раскрыл тайну двух миров в одном теле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.