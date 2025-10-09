От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома

Согласно данным биоритмологии, середина недели считается оптимальным временем для работы и учёбы. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
"Самым эффективным днём недели по недельному биоритму считается среда", — отметил академик.
По словам специалиста, в начале недели организм постепенно "разгоняется" после выходных. В понедельник и вторник наблюдается рост активности и концентрации внимания. На пике этой "экспоненты" находится именно среда, когда человек способен работать максимально эффективно.
"После отдыха понедельник и вторник идут к экспоненте — повышению работоспособности, и среда самый эффективный день", — пояснил Онищенко.
После среды уровень работоспособности резко снижается. По словам академика, четверг становится самым непродуктивным днём, когда мозговая активность и способность к концентрации падают. Это стоит учитывать при планировании дел, совещаний и учебных нагрузок.
"Далее идёт резкое падение", — подчеркнул учёный, добавив, что четверг можно считать наиболее сложным днём для умственной деятельности.
|День недели
|Уровень работоспособности
|Рекомендации
|Понедельник
|Низкий — организм адаптируется после выходных
|Начинать с лёгких задач, не планировать перегрузок
|Вторник
|Средний — активность постепенно растёт
|Оптимально для аналитической работы
|Среда
|Высокий — пик концентрации и энергии
|Планировать важные проекты, экзамены, совещания
|Четверг
|Низкий — спад после пика
|Избегать стрессовых ситуаций и сложных задач
|Пятница
|Средний — усталость компенсируется ожиданием выходных
|Завершать начатые дела, не начинать новые
Геннадий Онищенко подчеркнул, что понимание биоритмов особенно важно в сфере образования. Учителям рекомендуется учитывать естественные циклы активности при составлении расписания.
"Биоритмы особенно важно учитывать в школах и не нагружать детей, например, контрольными работами по четвергам", — отметил академик.
Такой подход помогает снизить стресс, повысить внимание и улучшить результаты обучения.
Ранее академик прокомментировал идею перенести начало уроков в российских школах на 9 часов утра. Он назвал предложение нецелесообразным, отметив, что получасовое смещение графика не оказывает значимого влияния на биоритмы и общую работоспособность учеников.
