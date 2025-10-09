От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Согласно данным биоритмологии, середина недели считается оптимальным временем для работы и учёбы. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Современный офис
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный офис

"Самым эффективным днём недели по недельному биоритму считается среда", — отметил академик.

Почему среда — пик продуктивности

По словам специалиста, в начале недели организм постепенно "разгоняется" после выходных. В понедельник и вторник наблюдается рост активности и концентрации внимания. На пике этой "экспоненты" находится именно среда, когда человек способен работать максимально эффективно.

"После отдыха понедельник и вторник идут к экспоненте — повышению работоспособности, и среда самый эффективный день", — пояснил Онищенко.

Что происходит после середины недели

После среды уровень работоспособности резко снижается. По словам академика, четверг становится самым непродуктивным днём, когда мозговая активность и способность к концентрации падают. Это стоит учитывать при планировании дел, совещаний и учебных нагрузок.

"Далее идёт резкое падение", — подчеркнул учёный, добавив, что четверг можно считать наиболее сложным днём для умственной деятельности.

Таблица: биоритм продуктивности человека по дням недели

День недели Уровень работоспособности Рекомендации
Понедельник Низкий — организм адаптируется после выходных Начинать с лёгких задач, не планировать перегрузок
Вторник Средний — активность постепенно растёт Оптимально для аналитической работы
Среда Высокий — пик концентрации и энергии Планировать важные проекты, экзамены, совещания
Четверг Низкий — спад после пика Избегать стрессовых ситуаций и сложных задач
Пятница Средний — усталость компенсируется ожиданием выходных Завершать начатые дела, не начинать новые

Как применять знание о биоритмах

Геннадий Онищенко подчеркнул, что понимание биоритмов особенно важно в сфере образования. Учителям рекомендуется учитывать естественные циклы активности при составлении расписания.

"Биоритмы особенно важно учитывать в школах и не нагружать детей, например, контрольными работами по четвергам", — отметил академик.

Такой подход помогает снизить стресс, повысить внимание и улучшить результаты обучения.

Ранее академик прокомментировал идею перенести начало уроков в российских школах на 9 часов утра. Он назвал предложение нецелесообразным, отметив, что получасовое смещение графика не оказывает значимого влияния на биоритмы и общую работоспособность учеников.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
