Не спешите с обезболивающим: один симптом после еды может стоить вам поджелудочной

Боль в верхней части живота по центру нередко указывает на проблемы с поджелудочной железой. Особенно тревожным симптомом считается появление боли через 15-30 минут после еды. На это обращает внимание кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
"Давящая, сверлящая, постоянная. Сопровождается тошнотой, рвотой", — уточнил врач.
Хронический панкреатит — заболевание, связанное с воспалением и нарушением функций поджелудочной железы. Пациенты часто описывают боль как опоясывающую, распространяющуюся на спину и усиливающуюся после приёма жирной пищи. В этом случае следует полностью исключить из рациона жареное, острое и жирное.
"Кроме того, не надо использовать тёплую грелку и принимать обезболивающее, так как это сотрёт картину для врача", — пояснил специалист.
Врачи предупреждают: если боль возникла впервые, отличается резким характером и не проходит, необходимо вызвать скорую помощь. Подобные симптомы могут свидетельствовать о тяжёлой форме заболевания.
"Панкреатит — не шутка. Он может закончиться панкреонекрозом и шоком", — отметил врач.
|Симптом
|Возможная причина
|Что делать
|Боль в верхней части живота через 15-30 минут после еды
|Обострение хронического панкреатита
|Обратиться к врачу-гастроэнтерологу, соблюдать диету
|Тошнота, рвота, тяжесть после жирной пищи
|Повышенная нагрузка на поджелудочную железу
|Исключить жирное, острое, жареное, не принимать алкоголь
|Опоясывающая боль, отдающая в спину
|Воспаление поджелудочной железы
|Не прикладывать грелку, не пить обезболивающее, вызвать врача
|Вздутие, потеря аппетита, слабость
|Нарушение пищеварения, ферментная недостаточность
|Пить щелочную воду без газа, обеспечить покой
|Острая внезапная боль, повышение температуры
|Острый панкреатит, панкреонекроз
|Срочно вызвать скорую помощь
При признаках обострения хронического панкреатита важно не заниматься самолечением. Однако есть простые меры, которые помогают снизить нагрузку на поджелудочную железу до обращения к специалисту:
Эти действия помогают уменьшить выработку ферментов и воспаление.
Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи, а также гормоны, включая инсулин. Когда железа не справляется со своими функциями, ферменты начинают действовать против неё самой, вызывая воспаление. Постепенно это может привести к разрушению тканей и серьёзным осложнениям.
Чтобы поджелудочная железа оставалась здоровой, рекомендуется:
Если дискомфорт в верхней части живота сохраняется более суток, сопровождается тошнотой, вздутием и потерей аппетита, необходимо обследование. Диагностика включает УЗИ органов брюшной полости, анализы ферментов крови и консультацию гастроэнтеролога.
Своевременное обращение к врачу помогает избежать серьёзных последствий — панкреонекроза, диабета и нарушений обмена веществ.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?