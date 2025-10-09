Не спешите с обезболивающим: один симптом после еды может стоить вам поджелудочной

Боль в верхней части живота по центру нередко указывает на проблемы с поджелудочной железой. Особенно тревожным симптомом считается появление боли через 15-30 минут после еды. На это обращает внимание кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

"Давящая, сверлящая, постоянная. Сопровождается тошнотой, рвотой", — уточнил врач.

Как распознать боль при панкреатите

Хронический панкреатит — заболевание, связанное с воспалением и нарушением функций поджелудочной железы. Пациенты часто описывают боль как опоясывающую, распространяющуюся на спину и усиливающуюся после приёма жирной пищи. В этом случае следует полностью исключить из рациона жареное, острое и жирное.

"Кроме того, не надо использовать тёплую грелку и принимать обезболивающее, так как это сотрёт картину для врача", — пояснил специалист.

Когда необходима срочная медицинская помощь

Врачи предупреждают: если боль возникла впервые, отличается резким характером и не проходит, необходимо вызвать скорую помощь. Подобные симптомы могут свидетельствовать о тяжёлой форме заболевания.

"Панкреатит — не шутка. Он может закончиться панкреонекрозом и шоком", — отметил врач.

Таблица: основные симптомы и действия

Симптом Возможная причина Что делать Боль в верхней части живота через 15-30 минут после еды Обострение хронического панкреатита Обратиться к врачу-гастроэнтерологу, соблюдать диету Тошнота, рвота, тяжесть после жирной пищи Повышенная нагрузка на поджелудочную железу Исключить жирное, острое, жареное, не принимать алкоголь Опоясывающая боль, отдающая в спину Воспаление поджелудочной железы Не прикладывать грелку, не пить обезболивающее, вызвать врача Вздутие, потеря аппетита, слабость Нарушение пищеварения, ферментная недостаточность Пить щелочную воду без газа, обеспечить покой Острая внезапная боль, повышение температуры Острый панкреатит, панкреонекроз Срочно вызвать скорую помощь

Как облегчить состояние при обострении

При признаках обострения хронического панкреатита важно не заниматься самолечением. Однако есть простые меры, которые помогают снизить нагрузку на поджелудочную железу до обращения к специалисту:

На 1-2 дня отказаться от приёма пищи. Пить щелочную воду без газа (например, "Боржоми", "Ессентуки №17"). Обеспечить покой, лучше принять положение "эмбриона" — лёжа на боку с подтянутыми коленями.

Эти действия помогают уменьшить выработку ферментов и воспаление.

Почему возникает панкреатит

Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи, а также гормоны, включая инсулин. Когда железа не справляется со своими функциями, ферменты начинают действовать против неё самой, вызывая воспаление. Постепенно это может привести к разрушению тканей и серьёзным осложнениям.

Основные причины заболевания

избыточное потребление жирной и острой пищи;

частое употребление алкоголя;

нарушение обмена веществ;

камни в желчном пузыре, мешающие нормальному оттоку ферментов;

наследственная предрасположенность.

Как снизить риск обострения

Чтобы поджелудочная железа оставалась здоровой, рекомендуется:

придерживаться сбалансированного рациона с ограничением жиров;

не переедать и не есть на ночь;

избегать алкоголя и газированных напитков;

проходить профилактические обследования у гастроэнтеролога.

Мифы и правда о панкреатите

Миф: боль в верхней части живота всегда связана с желудком.

Правда: часто причина — воспаление поджелудочной железы.

Миф: если боль стихла после обезболивающего, можно не обращаться к врачу.

Правда: снятие симптома не устраняет причину и может привести к осложнениям.

Миф: панкреатит бывает только у пожилых.

Правда: заболевание всё чаще встречается у людей среднего возраста и даже у подростков.

А что если боль не проходит?

Если дискомфорт в верхней части живота сохраняется более суток, сопровождается тошнотой, вздутием и потерей аппетита, необходимо обследование. Диагностика включает УЗИ органов брюшной полости, анализы ферментов крови и консультацию гастроэнтеролога.

Своевременное обращение к врачу помогает избежать серьёзных последствий — панкреонекроза, диабета и нарушений обмена веществ.