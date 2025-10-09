Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая, но активная: астрономы исследуют контактную двойную V717 Андромеды
Когда лайков стало больше, чем тепла: Самойлова решилась на то, чего боялся Джиган
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства

Не спешите с обезболивающим: один симптом после еды может стоить вам поджелудочной

Здоровье

Боль в верхней части живота по центру нередко указывает на проблемы с поджелудочной железой. Особенно тревожным симптомом считается появление боли через 15-30 минут после еды. На это обращает внимание кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Мужчина с болью в животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с болью в животе

"Давящая, сверлящая, постоянная. Сопровождается тошнотой, рвотой", — уточнил врач.

Как распознать боль при панкреатите

Хронический панкреатит — заболевание, связанное с воспалением и нарушением функций поджелудочной железы. Пациенты часто описывают боль как опоясывающую, распространяющуюся на спину и усиливающуюся после приёма жирной пищи. В этом случае следует полностью исключить из рациона жареное, острое и жирное.

"Кроме того, не надо использовать тёплую грелку и принимать обезболивающее, так как это сотрёт картину для врача", — пояснил специалист.

Когда необходима срочная медицинская помощь

Врачи предупреждают: если боль возникла впервые, отличается резким характером и не проходит, необходимо вызвать скорую помощь. Подобные симптомы могут свидетельствовать о тяжёлой форме заболевания.

"Панкреатит — не шутка. Он может закончиться панкреонекрозом и шоком", — отметил врач.

Таблица: основные симптомы и действия

Симптом Возможная причина Что делать
Боль в верхней части живота через 15-30 минут после еды Обострение хронического панкреатита Обратиться к врачу-гастроэнтерологу, соблюдать диету
Тошнота, рвота, тяжесть после жирной пищи Повышенная нагрузка на поджелудочную железу Исключить жирное, острое, жареное, не принимать алкоголь
Опоясывающая боль, отдающая в спину Воспаление поджелудочной железы Не прикладывать грелку, не пить обезболивающее, вызвать врача
Вздутие, потеря аппетита, слабость Нарушение пищеварения, ферментная недостаточность Пить щелочную воду без газа, обеспечить покой
Острая внезапная боль, повышение температуры Острый панкреатит, панкреонекроз Срочно вызвать скорую помощь

Как облегчить состояние при обострении

При признаках обострения хронического панкреатита важно не заниматься самолечением. Однако есть простые меры, которые помогают снизить нагрузку на поджелудочную железу до обращения к специалисту:

  1. На 1-2 дня отказаться от приёма пищи.
  2. Пить щелочную воду без газа (например, "Боржоми", "Ессентуки №17").
  3. Обеспечить покой, лучше принять положение "эмбриона" — лёжа на боку с подтянутыми коленями.

Эти действия помогают уменьшить выработку ферментов и воспаление.

Почему возникает панкреатит

Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи, а также гормоны, включая инсулин. Когда железа не справляется со своими функциями, ферменты начинают действовать против неё самой, вызывая воспаление. Постепенно это может привести к разрушению тканей и серьёзным осложнениям.

Основные причины заболевания

  • избыточное потребление жирной и острой пищи;
  • частое употребление алкоголя;
  • нарушение обмена веществ;
  • камни в желчном пузыре, мешающие нормальному оттоку ферментов;
  • наследственная предрасположенность.

Как снизить риск обострения

Чтобы поджелудочная железа оставалась здоровой, рекомендуется:

  • придерживаться сбалансированного рациона с ограничением жиров;
  • не переедать и не есть на ночь;
  • избегать алкоголя и газированных напитков;
  • проходить профилактические обследования у гастроэнтеролога.

Мифы и правда о панкреатите

  • Миф: боль в верхней части живота всегда связана с желудком.
  • Правда: часто причина — воспаление поджелудочной железы.
  • Миф: если боль стихла после обезболивающего, можно не обращаться к врачу.
  • Правда: снятие симптома не устраняет причину и может привести к осложнениям.
  • Миф: панкреатит бывает только у пожилых.
  • Правда: заболевание всё чаще встречается у людей среднего возраста и даже у подростков.

А что если боль не проходит?

Если дискомфорт в верхней части живота сохраняется более суток, сопровождается тошнотой, вздутием и потерей аппетита, необходимо обследование. Диагностика включает УЗИ органов брюшной полости, анализы ферментов крови и консультацию гастроэнтеролога.

Своевременное обращение к врачу помогает избежать серьёзных последствий — панкреонекроза, диабета и нарушений обмена веществ.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Недвижимость
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства
Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен
Два флакона, одна цель: в чём разница между тоником и термальной водой
7 секретов выбора обоев: ваши кривые стены станут идеально ровными — вот как это сделать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.